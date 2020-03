Starbucks ira entièrement «à emporter» – pas assis pendant au moins deux semaines dans ses magasins aux États-Unis et au Canada – .

Kevin Johnson, président-directeur général de Starbucks, prend la parole lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Starbucks à Seattle en 2018. L’assemblée annuelle de la société cette semaine sera entièrement virtuelle. (Lindsey Wasson, Starbucks)

Starbucks passera entièrement à un modèle «à emporter» dans ses magasins aux États-Unis et au Canada pendant au moins trois semaines, demandant à ses clients de s’abstenir d’utiliser des sièges ou de s’attarder plus longtemps qu’il ne le faut pour commander et repartir avec une tasse de café.

Le géant du café de Seattle, qui a bâti une entreprise autour de l’idée d’un «troisième lieu» séparé de la maison et du travail, a également déclaré qu’il fermerait temporairement des magasins dans des domaines tels que les centres commerciaux et les campus universitaires, et dans les communautés durement touchées par COVID. -19 cas.

En outre, la société affirme qu’elle modifie la barre de condiments dans ses magasins et permet aux employés d’utiliser des gants pour manipuler de l’argent, entre autres mesures pour lutter contre l’épidémie du nouveau coronavirus. Les étapes sont conformes aux recommandations de «distanciation sociale» des responsables de la santé publique, conçues pour minimiser la propagation du virus et la maladie qui en résulte.

Les employés de Starbucks ont été informés de la nouvelle dimanche après-midi dans une lettre de Rossann Williams, vice-président exécutif et président des entreprises américaines et des opérations canadiennes de l’entreprise.

“Comme nous le savons tous, la situation avec COVID-19 est extrêmement dynamique et nous continuerons à examiner les faits et la science et à prendre les décisions proactives nécessaires pour protéger nos partenaires, clients et communautés”, a écrit Williams.

Le PDG de Starbucks, Kevin Johnson, a abordé la question dans un message antérieur aux clients. La société avait précédemment annoncé que sa réunion annuelle mercredi de cette semaine sera entièrement virtuelle.