Starbucks va rouvrir 90% des magasins américains aux États-Unis d’ici début juin, tirant parti des capacités numériques – .

Starbucks, qui a fermé des magasins aux États-Unis et au Canada au milieu de l’épidémie de COVID-19, dit qu’il prévoit de rouvrir début mai et prévoit que 90% des magasins américains exploités par la société seront de nouveau opérationnels d’ici début juin «avec des protocoles de sécurité améliorés et horaires modifiés. “

“Cette phase de surveillance et d’adaptation aux États-Unis est le point d’inflexion pour la réouverture des magasins et commence un processus de récupération qui nécessite une surveillance continue, communauté par communauté, pour adapter et conduire rapidement la récupération”, a déclaré le PDG de Starbucks, Kevin Johnson, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise. .

Ses commentaires sont venus lorsque l’impact de COVID-19 sur le géant du café de Seattle est devenu plus clair. Starbucks a signalé une baisse de 10% des ventes à magasins comparables dans le monde pour le trimestre de mars. Il s’agit de la première baisse de cette mesure clé en 11 ans, selon le Wall Street Journal.

Johnson a promis que Starbucks renforcera son avantage concurrentiel «grâce à des améliorations continues de nos capacités numériques et de formats de magasins innovants». L’entreprise, par exemple, a été parmi les premières à permettre aux clients de commander à l’avance via un smartphone pour récupérer une commande dans le magasin.

«Nous sommes bien placés pour tirer parti de nos actifs numériques et de nouveaux formats d’exploitation comme le ramassage sans contact et le trottoir, pour étendre le service aux clients», a déclaré Johnson, ancien président de Microsoft Windows et PDG de Juniper Networks. «L’accent mis sur l’expérience client, l’innovation en matière de boissons et le numérique différencie Starbucks et nous permettra de retrouver l’élan que nous avions avant COVID-19.»

Les revenus globaux ont diminué de 5% pour s’établir à 6 milliards de dollars pour le trimestre, principalement en raison de l’impact de COVID-19. Les bénéfices ont chuté de plus de 50% à 328 millions de dollars pour le trimestre, et les actions de la société sont en légère baisse dans les échanges après les heures normales de bureau.