Starling Bank lance des dépôts de chèques mobiles pour faciliter les opérations bancaires à domicile

Starling bank lance des dépôts de chèques mobiles, conçus pour faciliter les opérations bancaires à domicile. Ce sera la première banque exclusivement numérique à proposer le dépôt de chèques sur mobile et sera disponible pour tous les clients à partir de la semaine prochaine.

Le service est accessible via l’application mobile Starling, qui fonctionne sur iOS et Android. Le logiciel utilise des appareils photo pour capturer une image du chèque et lit les détails pour verser l’argent sur un compte. Starling prétend que c’est simple, pratique et sûr.

L’imagerie des chèques sera disponible pour tous les clients Starling à partir d’aujourd’hui avec des comptes d’entreprise personnels, conjoints, indépendants ou à responsabilité limitée au Royaume-Uni. Le service fonctionne pour tous les chèques jusqu’à 500 £. Les clients auront toujours la possibilité d’utiliser le service de traitement conventionnel de Starling en envoyant gratuitement tout chèque ou chèque de plus de 500 £ par la poste.

Une meilleure banque

Anne Boden, PDG et fondatrice de Starling Bank, a déclaré: «Il n’y a pas de meilleur moment pour lancer l’imagerie des chèques mobiles que maintenant, car cela permet aux clients de faire encore plus depuis leur smartphone, à la maison – et avec des milliers de chèques déposés chez nous chaque mois, nous sachez que cela aidera nos clients. »

Starling affirme que l’initiative aidera les petites entreprises et les particuliers à effectuer leurs opérations bancaires plus efficacement à domicile. Les clients devront disposer de la dernière version de l’application Starling Bank pour utiliser l’imagerie des chèques.