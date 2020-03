Starling Home Hub ajoute une prise en charge audio bidirectionnelle pour les caméras Nest via HomeKit

Bien que les produits Nest soient très populaires, ils ne bénéficient pas de la prise en charge native de HomeKit. J’ai passé en revue le Starling Home Hub il y a quelques semaines et je l’ai trouvé très fiable pour ajouter la prise en charge de HomeKit à toute la gamme de produits Nest.

Dans l’ensemble, c’est un appareil simple. Si vous souhaitez utiliser des produits Nest avec HomeKit, achetez un hub auprès de Starling Home pour seulement 89 $ sans frais d’abonnement en cours. La boîte comprend le concentrateur, un câble Ethernet, un câble d’alimentation et un guide de démarrage rapide.

J’ai surveillé l’inventaire toute l’année, et il a été commandé à plusieurs reprises, c’est donc clairement un produit populaire. Encore une fois, si vous êtes du genre à vouloir bricoler et que vous avez un ordinateur toujours allumé, vous pouvez consulter le projet homebridge-nest sur Github avec homebridge. Mais le Starling Home Hub est parfait pour ceux qui veulent déballer quelque chose et se mettre au travail sans trop de tracas.

Aujourd’hui, la version 5.0 du firmware est désormais disponible. Il ajoute un certain nombre de mises à jour intéressantes à l’ensemble des fonctionnalités. Le plus remarquable est que vous pouvez désormais accéder à la voix bidirectionnelle pour toutes les caméras Nest. Cette fonction comprend la sonnette Nest.

Dans cette version, nous avons ajouté la prise en charge de l’audio bidirectionnel (talkback) pour toutes les caméras Nest, afin que vous puissiez parler aux personnes à votre porte d’entrée ou dans d’autres pièces de la maison depuis l’application iOS Home ou votre Apple Watch.

Le firmware Starling Home Hub 5.0 prend également en charge l’authentification à deux facteurs pour les comptes Nest, a ajouté une alerte de batterie faible pour les capteurs de température et a corrigé un certain nombre d’autres bogues.

Toutes les nouvelles boîtes expédiées aujourd’hui l’incluront, mais les clients existants peuvent les mettre à jour gratuitement en naviguant sur http://setup.starlinghome.io/ sur votre réseau local.

Si vous possédez déjà une maison remplie de produits Nest, mais que vous souhaitez ajouter la prise en charge de HomeKit sans avoir à remplacer tous vos thermostats, caméras, etc., consultez le Starling Home Hub. Il est disponible pour 89 $ sans frais mensuels.

