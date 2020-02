Starling Home Hub est une solution clé en main pour ajouter Nest à HomeKit

Lorsque j’ai emménagé dans ma maison il y a près de sept ans, HomeKit n’avait même pas encore été annoncé. Ce qui était disponible à l’époque était un thermostat Nest. Un de mes amis en avait un, et il délirait leurs économies d’énergie. J’en avais un pré-installé lorsque notre unité HVAC principale a été installée. J’ai finalement ajouté un autre à notre unité à l’étage et j’en ai été très satisfait.

Au fil du temps, j’ai ajouté des capteurs de température à distance pour aider à contrôler la température à l’étage également. J’adore leur apparence. J’adore leurs applications et j’adore le fait qu’ils n’aient pas de frais mensuels. Ma seule plainte est qu’ils n’ont pas HomeKit. Si j’achetais de nouveaux thermostats aujourd’hui, je choisirais la gamme ecobee simplement parce qu’ils prennent en charge HomeKit. Heureusement, je n’ai pas besoin de remplacer mes thermostats pour les rendre compatibles HomeKit, cependant. Grâce à un produit relativement nouveau, le Starling Home Hub, mes thermostats Nest sont désormais compatibles avec HomeKit.

Je savais qu’il y avait des moyens de faire fonctionner Nest avec HomeKit via Homebridge, mais c’est quelque chose que je n’ai jamais voulu prendre le temps de comprendre. Le seul ordinateur «toujours allumé» que j’ai en tant que Intel NUC que j’utilise pour mon serveur Plex, et je n’étais pas à l’aise de suivre toutes les instructions pour le mettre en service pour Homebridge. J’étais particulièrement inquiet (de mes compétences pour l’installer) en ce qui concerne un thermostat qui est connecté à l’appareil le plus cher que j’ai chez moi. Pendant que je naviguais sur Reddit, j’ai vu quelqu’un poser des questions sur Starling, et tout le monde a adoré. Après avoir réalisé que le Starling Home Hub est un emballage commercial du projet homebridge-nest, je l’ai commandé immédiatement. C’était exactement ce que je voulais. Voici un extrait de la FAQ.

Le projet Homebridge-Nest permet à quiconque de configurer un serveur à la maison pour intégrer les appareils Nest à HomeKit. Si vous avez le serveur, le sens technique et le temps, vous pouvez utiliser homebridge-nest pour connecter Nest à HomeKit gratuitement. Starling Home Hub a été développé par le créateur de homebridge-nest pour créer une solution d’intégration plug-and-play simple et sécurisée pour tout le monde, sans serveur supplémentaire ni configuration technique complexe requise.

Une fois que vous l’avez déballé, vous le branchez sur l’alimentation et un port routeur / commutateur ouvert (pas de Wi-Fi), vous allez sur setup.starlinghome.io sur n’importe quel navigateur pour commencer. Starling Home Hub fonctionne avec les comptes Nest et les comptes Google qui gèrent les produits Nest. Il fonctionne même avec une authentification à deux facteurs pour les comptes Google également.

Starling Home Hub est compatible avec tous les modèles de thermostat Nest, de capteur de température Nest, de Nest Protect, de Nest Cam Indoor / Outdoor / IQ, de Nest Hello, de Nest × Yale Lock et de Nest Secure (Guard and Detect). Le seul hic que j’ai eu, c’est que j’essayais de configurer les appareils sur mon iPhone, mais lorsque j’ouvrais l’application Google pour approuver la nouvelle connexion de l’appareil (requise pour 2FA sur le Starling Hub), elle perdrait la connexion. Le correctif consistait à l’installer sur mon ordinateur portable (ou vous pourriez utiliser un autre iPhone ou iPad). Il a fallu quelques secondes pour le configurer. J’ai eu une nouvelle mise à jour du firmware, et elle a également été installée presque immédiatement.

Une fois que j’ai tout signé, j’ai pu voir mes deux thermostats Nest dans l’application Apple Home. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire avec vos produits Nest une fois qu’ils sont dans HomeKit. Voici quelques exemples: utilisez Siri pour vérifier votre température, créez des automatisations pour éteindre vos lumières si un mouvement est détecté sur une caméra extérieure, regardez votre vidéo Nest cam, verrouillez / déverrouillez votre porte et armez / désarmez votre système Nest Secure .

En cours, je m’attends à ce que ce produit reste dans ma maison aussi longtemps que je serai ici. Si jamais nous vendons notre maison, je passerai probablement à ecobee, mais Starling Home Hub est une excellente option pour ceux qui ont déjà des produits Nest, mais qui veulent les avantages de HomeKit. Le produit est bien entretenu au niveau logiciel, et je suis ravi de le voir dans une version commerciale pour ceux d’entre nous qui ne veulent pas “bricoler” avec Node.js. L’un des avantages importants de HomeKit est sa sécurité, et Starling Home Hub ne fera aucun compromis non plus. Ils n’exécutent pas de service cloud et aucune donnée n’est partagée avec eux. Il accède uniquement à Internet pour se connecter aux services Nest et recevoir les mises à jour du micrologiciel.

Depuis que je l’ai installé et qu’il fonctionne, il fait exactement ce que je veux. Les thermostats ne sont pas faciles ni bon marché à remplacer, mais je les veux sur HomeKit. L’exécution du Starling HomeBridge a résolu ce problème. Je suis vraiment impressionné par ce que le projet Homebridge-Nest a pu accomplir dans l’ensemble, mais je suis également très reconnaissant qu’il ait été intégré dans un produit commercial pour les personnes qui souhaitent un processus plug and play. La configuration a été facile et je n’ai pas eu à y penser depuis l’installation initiale. Comme je n’ai que les thermostats Nest, je n’ai pas pu le tester avec les caméras, le système d’alarme ou le verrou, mais d’après tout ce que j’ai lu sur Reddit, cela fonctionnera très bien avec ces appareils également.

Dans l’ensemble, c’est un appareil simple. Si vous souhaitez utiliser des produits Nest avec HomeKit, achetez un hub auprès de Starling Home pour seulement 89 $ sans frais d’abonnement en cours. La boîte comprend le concentrateur, un câble Ethernet, un câble d’alimentation et un guide de démarrage rapide.

J’ai surveillé l’inventaire toute l’année, et il a été commandé à plusieurs reprises, c’est donc clairement un produit populaire. Encore une fois, si vous êtes du genre à vouloir bricoler et que vous avez un ordinateur toujours allumé, vous pouvez consulter le projet homebridge-nest sur Github avec homebridge. Mais le Starling Home Hub est parfait pour ceux qui veulent déballer quelque chose et se mettre au travail sans trop de tracas.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: