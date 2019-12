Starlink: Battle for Atlas Digital Edition seulement 20 $

Êtes-vous à la recherche d'un excellent jeu pour votre Switch mais souhaitez obtenir de bonnes affaires? Nous avons trouvé les meilleurs jeux pour une fraction de leur prix!

Avez-vous joué à tous vos jeux Nintendo Switch et vous cherchez un peu plus de plaisir? Je sais à quel point ils peuvent être chers, surtout si vous avez un budget limité et ne pouvez pas dépenser 60 $ pour un jeu. Chez iMore, nous avons trouvé de super jeux actuellement en vente. Si l'un de ces types de jeux suscite votre intérêt, assurez-vous de les consulter en cliquant sur les liens ci-dessous.

Pré-commandes disponibles sur Amazon dès maintenant

Cartouches de jeu physiques en vente maintenant

Jeux eShop en vente cette semaine

Options de précommande sur Amazon

Voici tous les jeux que vous pouvez précommander sur Amazon dès maintenant. Cliquez simplement sur le titre pour le vérifier!

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques: Tokyo 2020 – Disponible le 31 décembre – 60 $

Just Dance 2020 – Disponible le 31 décembre – 40 $

Yooka-Laylee: The Impossible Lair – Disponible le 31 décembre – 40 $

Gods & Monsters – Disponible le 25 février (2020) – 60 $

Rapport de catastrophe 4: Souvenirs d'été – Disponible le 1er mars (2020) – 60 $

Animal Crossing: New Horizons – Disponible le 20 mars (2020) – 60 $

Hôpital Two Point – Disponible le 31 mars 2020 – 40 $

Langrisser I & II – Disponible le 31 mars 2020 – 50 $

Trials of Mana – Disponible le 24 avril (2020) – 50 $

Digimon Survive – Disponible le 31 décembre (2020) – 60 $

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Disponible le 31 décembre (2020) – 60 $

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté – Disponible le 31 décembre (2020) – 30 $

One Piece: Pirate Warriors 4 – Disponible le 31 décembre (2020) – 30 $

Remothered: Broken Porcelain – Disponible le 31 décembre (2020) – 30 $

Ventes de cartouches de jeu physiques sur Amazon en ce moment. Obtenez-les rapidement!

Parfois, vous pouvez trouver quelques gemmes sur Amazon à vendre, mais assurez-vous de les attraper rapidement. Bien qu'Amazon soit idéal pour les prix et la livraison rapide, ils ne nous permettent pas toujours de savoir combien de temps durera une vente. Chaque semaine, nous mettrons à jour cette section pour la garder fraîche pour vous assurer de revenir le mardi soir pour voir ce que nous vous réservons!

MY HERO One's Justice

40 $ 30 $

Combattez avec vos personnages My Hero Academia préférés et découvrez l'histoire des deux côtés pendant que vous progressez dans le jeu.

Voir sur Amazon

Jeux de carnaval

40 $ 15 $

Jouez à 20 jeux amusants de style carnaval et gagnez des billets pour personnaliser votre personnage. Apportez le carnaval à la fête et jouez avec jusqu'à 4 personnes!

Voir sur Amazon

Yooka-Laylee et l'antre impossible

40 $ 30 $

Sauvez la garde de la reine dans cette aventure en 3D et battez Capital B en résolvant des énigmes.

Voir sur Amazon 20 $ chez Walmart

Jeux eShop en vente cette semaine

Vous n'avez pas à dépenser une fortune pour trouver des jeux géniaux pour la Nintendo Switch. Chaque semaine, l'eShop héberge de nouvelles ventes à parcourir. Nous avons rassemblé les meilleures offres sur les meilleurs jeux et les avons placés ci-dessous.

DRAGON BALL FighterZ

60 $ 15 $

Rendez-vous tête à tête dans la bataille avec ces favoris de Dragon Ball Z et voyez qui vous pouvez vaincre.

Voir sur Nintendo

The Escapists: Complete Edition

15 $ 6 $

Obtenez tous les DLC et le contenu exclusif de Nintendo Switch dans l'édition complète de cette expérience de prison.

Voir sur Nintendo

Starlink: Battle For Atlas

60 $ 20 $

Emmenez votre vaisseau spatial à travers Atlas tandis que Fox McCloud et son équipage se battent pour protéger le système stellaire du robot Grax.

Voir sur Nintendo

Quelles sont vos ventes préférées?

Des jeux que vous aimez sont actuellement en vente? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Obtenez plus de Switch

Nintendo Switch









299 $ chez Amazon