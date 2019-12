Startup Style-At-Iz aide les acheteurs à créer et à acheter des armoires et des tenues personnalisées – .

De l'équipe de Style-At-Iz, de gauche à droite: la styliste et créatrice de mode Jessica Singh, la cofondatrice Swati Padmarah Angolkar et la cofondatrice Ritesh Desai. (Photo Style-At-Iz)

Les ventes de vêtements aux États-Unis génèrent 357 milliards de dollars de revenus, selon Statistica. Mais le magasinage de vêtements reste une expérience souvent inefficace et mal informée.

Les modèles en ligne et les mannequins en magasin "sont limités et offrent le plus souvent des looks qui ne sont pas inclus dans tous les types et styles de corps", a déclaré Swati Padmaraj Angolkar. Et les acheteurs qui essaient de créer un certain look doivent souvent sauter entre plusieurs sites pour parcourir différentes marques de vêtements et magasins pour assembler les bonnes chaussures, vêtements et accessoires.

Padmaraj et Ritesh Desai ont lancé en 2017 Style-At-Iz pour essayer de résoudre ces problèmes, en créant un outil pour créer des tenues qui flattent et répondent aux besoins des acheteurs.

Les deux sont amis depuis une décennie. Padmaraj, créatrice de mode, styliste et propriétaire d'Atiz Fashion House, a remarqué le problème dans son domaine. Desai a travaillé pour deux startups et a de l'expérience dans la création de produits technologiques ciblant à la fois les entreprises et les consommateurs en tant que clients. Padmaraj a demandé à Desai s'il existait une solution numérique évolutive pour faciliter les achats, et Style-At-Iz (prononcé «style à l'aise»), basé à Seattle, était né.

Les utilisateurs de Style-At-Iz peuvent discuter avec un styliste des looks recommandés. (Image Style-At-Iz

Grâce à une application disponible pour les appareils Apple, l'entreprise de cinq personnes fournit des recommandations pour les tenues d'événement ou les achats de garde-robe via les chats. Les conseils proviennent de suggestions personnelles de stylistes et d'algorithmes d'apprentissage automatique.

Pour accroître sa portée, Desai a déclaré que sa startup travaillait avec un petit magasin de vêtements d'occasion dans la région de Seattle pour aider les acheteurs à explorer son inventaire en ligne. Style-At-Iz est désireux de s'associer avec des marques plus petites comme un moyen d'atteindre les clients. Le site générera des revenus en prenant un pourcentage des ventes générées par son application, ainsi qu'en offrant un service d'abonnement aux détaillants et en agissant en tant que partenaire styliste.

Desai désigne les sociétés de location de vêtements personnalisés telles que Armoire basée à Seattle, ou des marques comme Rent-the-Runway et Stitch Fix comme la plus grande concurrence de la startup.

"La relation avec les détaillants (de vêtements) va être un gros obstacle", a déclaré Desai. «Si nous pouvons surmonter cela, je pense (attirer) des consommateurs et recruter des personnes sur notre plateforme prendra juste du temps et du travail.»

Nous avons rencontré Padmaraj et Desai pour ce Startup Spotlight, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour leurs réponses à notre questionnaire.

Que fait votre entreprise? Style-At-Iz fournit aux clients des recommandations de look et de style basées sur des critères personnels et des modèles d'apprentissage automatique. Style-At-Iz fournit des services de style par le biais de chats en temps réel et d'apparences organisées à travers les marques. Nous prévoyons également de travailler avec les magasins de marque pour créer des looks personnalisés pour des critères spécifiques tels que les événements spéciaux, le type de corps, le budget et d'autres préférences qui peuvent améliorer la recherche au sein de la présence en ligne du magasin. Nous pensons que cette approche permet aux clients de se concentrer facilement sur leurs sélections et les encouragera à se rendre rapidement au point de vente pour leurs sélections.

L'inspiration nous a frappé lorsque: Il y a deux endroits où nous avons été inspirés pour aller de l'avant avec cette initiative. Au départ, nous avons été encouragés par mes efforts (de Padmaraj) pour styliser personnellement plusieurs personnes, et nous avons réalisé que ce service devait être facilement accessible et accessible à tous. Nous voulions fournir une plateforme évolutive qui permet aux utilisateurs de travailler avec des stylistes.

Un exemple de look recommandé par Style-At-Iz partagé sur le compte Instagram de la startup. (Image Style-At-Iz

La deuxième inspiration est venue du défi de rapprocher les looks. Lorsque les gens planifient des vacances pour leur famille, par exemple, ils ne passent pas par chaque compagnie aérienne ou chaque site Web d'hôtel; ils utilisent des sites d'agrégation comme Expedia, Kayak, etc. Ces plateformes rassemblent le meilleur package en fonction des critères de l'utilisateur comme les dates, les heures, le budget, etc.

Et si nous pouvions avoir une plate-forme d'agrégation qui permet aux utilisateurs de définir leurs critères et de rechercher les meilleurs looks possibles dans leurs paramètres tout comme vous rassemblez les pièces pour des vacances? Cela pourrait être combiné avec plusieurs marques, comme un haut de Zara et un bas de Nordstrom, qui peuvent être facilement achetés via une seule plate-forme: Style-At-Iz.

VC, Angel ou Bootstrap: Nous sommes amorcés en ce moment, et en tant que fondateurs, nous avons mis notre argent là où se trouve notre bouche. Nous voulons prototyper cette idée et montrer qu'elle a du mérite. Nous avons une manière établie de savoir comment nous aimons travailler et une culture que nous aimons encourager, et nous pensons que cela ne peut être possible qu'en travaillant pour nous-mêmes.

Cela dit, nous ne sommes pas opposés à obtenir de l'aide VC ou providentielle à l'avenir, mais nous voulons prouver certains domaines avant de s'engager dans cette voie.

Notre «sauce secrète» est: Notre énergie et notre capacité à travailler rapidement sur des idées pour évaluer leur faisabilité et la valeur qu'elles ajouteront. Nous avons également une expérience en design de mode et une connaissance de l'industrie, ce qui nous permet de créer les meilleures recommandations pour nos clients. Les atouts techniques au sein de l'équipe, ainsi que le sens des affaires, nous fournissent une capacité unique à résoudre de nombreux problèmes commerciaux complexes en appliquant des solutions techniques simples.

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: Nous avons établi des affiliations initiales avec des réseaux comme ShopStyle, ce qui nous a permis d'accéder à l'inventaire de plusieurs marques. Cela nous a permis de créer des recommandations pour les acheteurs et pour eux d'avoir un seul point de vente pour acheter leurs sélections. Nous travaillons également en partenariat avec Jessica Singh, styliste et blogueuse locale, qui apporte son expertise et ses compétences. C'était un bon moyen de créer une application, de faire essayer de vrais utilisateurs et de fournir de précieux commentaires.

Nous avons également suivi des cours avec l'organisation The Indus Entrepreneurs (TiE) pendant environ six mois et ce fut extrêmement éducatif. Ces connexions nous ont aidés à trouver les bonnes ressources et à établir de bons contacts au sein de la communauté des startups, ce qui nous a semblé très important pour la poussée initiale du concept. Nous continuons à maintenir ces précieux contacts à mesure que nous grandissons.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu'à présent: Au départ, nous avons choisi de dépenser une partie de nos finances limitées dans une stratégie d'apparence esquissée au sein de notre première application sur iOS, au lieu de présenter de vrais vêtements et accessoires – et nous l'avons fait sans mener une bonne étude client et une étude de marché. Cela n'a pas été bien accepté par les utilisateurs et nous avons dû abandonner la plupart des travaux – sauf, bien sûr, que nous avons appris à mener des études de marché détaillées et des études d'utilisateurs!

Interface Style-At-Iz. (Image Style-At-Iz)

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Jeff Bezos me vient rapidement à l'esprit. Amazon fait du remplacement dans le commerce de détail depuis des années et a régulièrement ajouté des domaines, des livres, des jouets et des vêtements à tout le reste. Nous pensons qu'une fois qu'un modèle a fait ses preuves dans un domaine, il peut être répliqué sur d'autres domaines.

La famille Nordstrom serait la prochaine. Un magasin comme Nordstrom rassemble des marques de plusieurs designers et a démontré sa capacité à le faire rapidement et efficacement. Nous aimerions des idées et des opportunités de partenariat avec Style-At-Iz avec un magasin comme Nordstrom pour offrir la meilleure expérience à leurs consommateurs.

Notre activité de team-building préférée est: Nos discussions Starbucks qui durent parfois des heures. Nous passons également beaucoup de temps dans notre petit coin bureau (ou les salles de la bibliothèque publique de Bellevue) à réfléchir à des idées.

La plus grande chose que nous recherchons lors de l'embauche est: Passion et empressement à contribuer. Nous recherchons des personnes capables de recevoir des commentaires critiques avec leur œil sur le prix éventuel, et pour leur capacité à pivoter rapidement, comme cela est requis dans un environnement de démarrage. Nous pensons que les femmes – en particulier chez les mères au foyer – peuvent rejoindre l'équipe et se responsabiliser.

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: Testez le marché, passez beaucoup de temps à demander à vos clients ce dont ils ont besoin et obtenez rapidement des données réelles. Cela vous fera économiser beaucoup d'argent et de temps à l'avenir. Vous devriez vous efforcer de pouvoir créer des prototypes (même papier) et les tester avec de vrais utilisateurs. Essayez de ne pas passer des mois à essayer de perfectionner beaucoup de choses, mais passez quelques semaines à perfectionner une ou deux choses.