Startup Zeacon veut vous connecter aux entreprises et événements à proximité pour construire une meilleure communauté – .

Membres de l’équipe Zeacon, dans le sens horaire à partir du haut à gauche: James Bui, Raj Chadha, Rich Kim, Morgan Gaston, Charles Koh et Lukas Ng. Pas sur la photo: Kayle John, Jay Gounder, avocat Milloy et Kris Naidu. (Photo Zeacon)

Kris Naidu revient avec émotion sur une époque antérieure à l’essor de la technologie numérique à une époque où les expériences en personne favorisaient une communication plus personnelle et des communautés plus fortes. Maintenant, il veut la technologie qu’il a construite pour restaurer une partie de cela.

Zeacon est une startup de 2 ans de la région de Seattle dont le but est d’aider les entreprises à être plus découvrables au sein de leur communauté et à se démarquer parmi le bruit d’un monde numérique. Naidu a fondé l’entreprise quand il était motivé pour aider à résoudre le problème de la diminution du trafic piétonnier vers les entreprises locales.

PDG de Zeacon Kris Naidu. (Photo Zeacon)

L’application gratuite Zeacon (iOS, Android), publiée le mois dernier, offre aux utilisateurs un moyen rapide de découvrir ce qui se passe autour d’eux en temps réel, y compris des événements, des expériences et des offres dans les restaurants et plus encore. C’est un rôle que Naidu pense que les grandes technologies visent à faciliter, mais qu’il a perdu de vue.

“Si vous regardez Facebook, Google et toutes ces grandes entreprises qui existent, elles ne favorisent plus la croissance de la communauté”, a déclaré Naidu. «Ils favorisent le résultat net. Si vous allez et regardez vraiment la recherche, tout ce qui arrive est ce qu’ils veulent que vous voyiez – quelqu’un qui a payé pour une annonce qui apparaît en premier. … Ce que nous aimons dire, c’est: «Ne cherchez pas, ne découvrez pas.» »

Zeacon, qui compte neuf employés à temps plein et près de 20 avec des sous-traitants pris en compte, s’appuie sur la technologie pour informer un utilisateur de ce qui l’entoure, puis applique l’intelligence artificielle pour comprendre ce que l’utilisateur aime et proposer des recommandations en fonction de ces préférences. L’incitation pour les entreprises à travailler avec Zeacon est une meilleure découvrabilité.

“Nous créons des événements avec des entreprises locales et nous organisons des expériences basées sur les entreprises”, a déclaré Naidu. “Nous trouvons vraiment les choses les plus intéressantes et les plus cool autour, des endroits qui sont des joyaux cachés et nous les rendons découvrables.”

Nous avons rencontré Naidu pour ce Startup Spotlight, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire:

Que fait votre entreprise? Le but de Zeacon est d’aider les gens à découvrir des choses à faire en temps réel IRL (dans la vie réelle). La plateforme permet aux utilisateurs et aux entreprises de se connecter de manière nouvelle et efficace au sein de leurs communautés comme jamais auparavant.

L’inspiration nous a frappé lorsque: J’ai reconnu un besoin sur le marché lorsque j’ai emmené mon fils chez Toys “R” Us uniquement pour découvrir l’endroit où mon fils et moi allions depuis des années avaient été fermés. C’est à ce moment-là que mon fils a demandé si cela signifiait que nous ne pourrions plus passer autant de temps ensemble. J’ai réalisé que quelque chose d’aussi simple que de faire du shopping avec son père avait un tel impact émotionnel et que si les détaillants de brique et de mortier ne s’adaptaient pas aux habitudes changeantes des consommateurs, beaucoup plus d’enfants auraient les mêmes types d’expériences déchirantes.

VC, Angel ou Bootstrap: Ange. Kris a connu un grand succès dans ses entreprises antérieures, notamment: les investissements en capital-risque et les ventes aux entreprises et pensait que si l’équipe devait créer ce produit et vraiment avoir un impact, il aurait besoin de parier sur lui-même et son équipe en le finançant lui-même initialement. afin que l’équipe puisse rester fidèle à la vision.

Notre «sauce secrète» est: La puissante technologie et l’architecture back-end, associées à une équipe axée sur les données et les résultats, fournissent aux entreprises les outils et l’intelligence nécessaires pour générer efficacement du trafic piétonnier et des ventes. Par exemple, nous avons établi un partenariat avec un musée local et les avons aidés à attirer 135 utilisateurs vers leurs événements au cours de deux semaines, ce qui s’est traduit par un retour sur investissement et une notoriété de la marque accrus.

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: Nous sommes alignés avec des conseillers talentueux et des membres du conseil d’administration qui sont aussi dévoués que nous à aider à faire prospérer la brique et le mortier. Cela inclut des noms tels que vétéran de 16 ans de la NFL et ancien avocat de Seattle Seahawk Milloy; Tachyus COO Brandon Simmons; et l’ancien président-directeur général de Russell Investments, Mike John Phillips.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu’à présent: En tant que startup, nous apprenons de nos erreurs et renforçons notre processus chaque jour, mais l’erreur que nous avons constatée avec le plus grand impact revient au personnel. Au début, nous avons fait une location qui n’était pas vraiment acquise et conforme à la vision. Nous avons découvert très rapidement que l’attitude négative et la réticence à exécuter le rôle spécifique avaient un impact énorme non seulement sur la croissance de l’entreprise, mais sur l’attitude globale et le bonheur du reste de l’équipe. Lorsqu’une entreprise est toujours en train de démarrer et de se forger un nom, la qualité et l’attitude de l’équipe de base sont primordiales au succès, ce que nous avons dû apprendre à la dure.

(Capture d’écran Zeacon)

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Patrick Gelsinger, PDG de VMware, car il illustre ce que signifie donner du leadership à ses employés et les motiver à travers ses actions plus que des mots.

Notre activité de team-building préférée est: Notre équipe aime manger de la bonne nourriture! L’une des choses que nous aimons faire en équipe est d’essayer de nouveaux restaurants locaux ensemble après une longue journée / semaine et de nous rappeler que la raison pour laquelle nous travaillons aussi dur que nous est pour que nos utilisateurs puissent continuer à avoir ce type d’interactions communes. et découvrez ensemble de nouvelles expériences formidables.

La plus grande chose que nous recherchons lors de l’embauche est: Attitude et état d’esprit. Évidemment, en fonction du poste, nous avons certaines qualifications techniques ou basées sur l’expérience, mais ce qui fait que les candidats se démarquent de nous, c’est quand ils ont faim d’avoir un impact important et recherchent continuellement des moyens d’apprendre et d’avoir un état d’esprit de croissance. Être une petite start-up signifie que notre équipe devra rapidement évoluer au fur et à mesure que nous continuons à réussir et nous recherchons des personnes qui arrivent avec le type d’attitude et d’approche du travail où nous pouvons les voir évoluer au même rythme leur croissance professionnelle. Nous venons peut-être d’être à Seattle maintenant, mais cette personne pourra-t-elle avoir un succès continu et apporter une valeur ajoutée lorsque nous serons dans 10, 20, 100 villes?

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: L’innovation ne consiste pas seulement à avoir une idée, elle nécessite également de bien réfléchir à un processus à exécuter du début à la fin avant de demander des commentaires. Aller vers des personnes avec des plans clairs et définis stimulera les progrès et aidera à mettre en évidence votre processus de réflexion. On m’a dit une fois très tôt dans ma carrière: «Si vous venez avec une idée, je vous achèterai une tasse de café, mais si vous venez avec un dossier d’exécution prouvé, j’ouvrirai mon chéquier.» Et c’est quelque chose qui est resté avec moi tout au long de ma carrière.

Site Internet: Zeacon

Twitter: @hellozeacon

LinkedIn: Zeacon