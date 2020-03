Startups de Seattle sur ce qui fonctionne et ce qui leur manque en travaillant à domicile – .

Des employés enthousiastes qui travaillent à domicile à Seattle sont capturés sur une photo d’un récent chat vidéo. (Photo gracieuseté d’Apptentive)

Comment va tout le monde?

Cela semble être la question du moment alors que nous nous enregistrons via Slack, Zoom, Teams, Google Hangouts et plus depuis la table de la cuisine, la chambre d’amis, le bureau à domicile ou tout autre espace distant qui est devenu un espace de travail pendant la épidémie de coronavirus à Seattle.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Des milliers de travailleurs des secteurs de la technologie et d’autres secteurs qui ont la capacité de faire leur travail loin du bureau connaissent une gamme d’émotions au cours de cette longue période d’isolement et de distanciation sociale.

. s’est entretenu avec quelques représentants de l’entreprise pour avoir une idée de ce qui fonctionne, sur quels groupes dispersés sur la technologie s’appuient et ce qui leur manque de ne pas être au bureau tous les jours. Les réponses donnent un aperçu de ce que nous entendons d’un large éventail de travailleurs.

Points clés à retenir

Bien que les plates-formes de chat soient essentielles pour connecter les travailleurs à distance et permettre aux vraies affaires de se faire, elles sont également essentielles pour maintenir la composante sociale et amusante de travailler ensemble.

Il est important de vérifier auprès des travailleurs qui peuvent ne pas prospérer dans un environnement isolé et d’élever les voix qui peuvent être noyées dans le bavardage de la communication en ligne.

Continuez à lire pour obtenir des informations sur Apptentive, Textio et TINYpulse.

Robi Ganguly, PDG Apptentive

La startup de Seattle, qui mesure les changements de sentiment de l’expérience client pour reconquérir les consommateurs et activer les fans, a un bureau au centre-ville de Seattle près du marché de Pike Place. Toute l’équipe de 46 personnes a été invitée à travailler à distance.

Le point de vue d’Apptentive lorsque les gens sont réellement dans le bureau de Seattle. (Photo apptentive)

.: Qu’est-ce qui fonctionne jusqu’à présent et comment l’avez-vous fait fonctionner? Une technologie spécifique sur laquelle vous vous appuyez ou un team building que vous pouvez faire virtuellement?

PDG Apptentive Robi Ganguly. (Photo apptentive)

Ganguly: Nous utilisons beaucoup Slack, Zoom, e-mail et Google Docs. Nous les utilisons régulièrement pour notre travail de base. Nous avons toujours eu des canaux «amusants» à Slack pour les communications basées sur les centres d’intérêt, et nous l’avons élargi cette semaine en créant un canal #wfh. Ce nouveau canal donne aux gens un refroidisseur d’eau virtuel en quelque sorte, et il est utilisé pour échanger des conseils utiles et des meilleures pratiques pour travailler à distance. Nous avons également organisé une réunion de discussion ouverte aujourd’hui (deuxième jour de la FMH) qui était essentiellement un enregistrement sans rendez-vous pour que les gens soient plus à l’aise avec la vidéo et les espaces de travail les uns des autres.

Nous expérimentons comment utiliser Zoom de manière plus informelle et non structurée, ce qui aidera à imiter l’aspect collaboratif et social du travail dans un environnement de bureau physique. Par exemple, nos représentants du développement des ventes ont désormais une réunion Zoom debout de 30 minutes le matin, juste pour discuter et se connecter. Aujourd’hui, les membres de notre équipe ont organisé un autre «traîner» informel à la fin de la journée afin qu’ils puissent discuter et récapituler leurs journées. Nous travaillons dur pour préserver la culture de l’entreprise, reproduire un environnement en ligne qui favorise les relations, adopter la technologie pour encourager la collaboration et nous assurer que toutes les nouvelles innovations reflètent nos valeurs.

Quelques conseils sur le travail à domicile dans la chaîne WFH Slack d’Apptentive. (Capture d’écran apptentive)

GW: Quelle est la partie la plus difficile? Qu’est-ce qui vous manque le plus d’être au bureau tous les jours?

Ganguly: La partie la plus difficile à l’heure actuelle est l’incertitude. Nous n’avons pas vraiment beaucoup de réponses sur combien de temps nous devrons travailler à distance. Nous nous engageons à faire ce qu’il faut pour notre équipe et pour la communauté. Pour «aplatir la courbe» de l’infection et ne pas mettre plus de pression sur le système de santé, nous devons faire notre part. Cependant, le manque de certitude actuel est un véritable défi.

Nous manquons aussi de nous voir beaucoup en personne. Nous nous aimons et aimons passer du temps ensemble en tant que collègues et amis. Nous avons tous hâte de nous voir, de déjeuner, de réfléchir, de se connecter et de partager nos succès ensemble.

LeeRon Yahalomi, directeur Textio du succès client

La startup de Seattle crée une plateforme d’écriture augmentée qui aide les entreprises à rédiger de meilleures offres d’emploi. Avec des bureaux au centre-ville de Seattle, environ 150 employés travaillent à distance.

Les membres de l’équipe Textio dans un chat vidéo Zoom. (Capture d’écran Textio)

GW: Qu’est-ce qui fonctionne jusqu’à présent et comment l’avez-vous fait fonctionner? Une technologie spécifique sur laquelle vous vous appuyez ou un team building que vous pouvez faire virtuellement?

Yahalomi: Utiliser beaucoup de technologie et de créativité pour s’assurer que tous les employés se sentent inclus et font partie d’une équipe. Nous faisons des «light ups» quotidiens au lieu de stand up pour mon équipe. En dehors de nos réunions d’équipe déjà programmées, nous avons créé des heures spécifiques pour se connecter comme «l’heure du déjeuner virtuel», «les pauses café en ligne», «l’heure de l’entraînement en groupe», les canaux de questions du jour pour en savoir plus sur entre eux et même des happy hours virtuels. Nous nous sommes mis au défi de voir qui peut proposer le fond virtuel le plus créatif pour nos réunions Zoom de l’équipe – jusqu’à présent, nous avons vu des monuments à travers le monde, des villes natales, des cafés locaux et même nos co-fondateurs ont été présentés. Ceux-ci nous permettent de montrer nos personnalités, d’en apprendre plus les uns sur les autres et de nous amuser.

EN RELATION: WFH 101: Trucs et astuces sur le front intérieur alors que les techniciens se éloignent lors d’une épidémie de coronavirus

Nous utilisons Slack pour communiquer les uns avec les autres de manière asynchrone, les appels Zoom pour des réunions d’équipe 1: 1 et les salles Zoom pour partager le déjeuner ou le café. La plupart des membres de mon équipe se considèrent comme des extravertis qui prospèrent grâce à la connexion humaine et cette nouvelle forme de travail a été un défi pour eux. Je m’assure de les contacter pour le temps du visage. Cela pourrait être un petit «simple enregistrement pour voir comment vous allez», pour poser une question en personne par rapport à un SMS ou à un e-mail. Nous utilisons des emojis et des mèmes pour nous connecter, en disant «tu me manques» ou «j’aimerais que tu sois ici».

GW: Quelle est la partie la plus difficile? Qu’est-ce qui vous manque le plus d’être au bureau tous les jours?

Yahalomi: Assurez-vous de prendre une décision consciente de planifier des activités amusantes en utilisant la technologie pour remplacer les rassemblements sociaux. L’une des choses que nous avons réalisé assez rapidement, c’est que de plus en plus de nos communications quotidiennes sont passées à l’écriture – ce qui signifie que nous devons être encore plus intentionnels sur la façon dont nous communiquons. Je m’efforce de faire en sorte que mes coéquipiers plus silencieux soient entendus, que ce soit explicitement pour demander leur avis dans Slack par e-mail ou dans Zoom. J’essaye de m’assurer de ne pas laisser «la voix la plus forte dans la salle» éclipser la créativité et le travail collaboratif que nous pouvons faire en tant que groupe.

La compagnie de nos coéquipiers nous manque, nous sommes un groupe collaboratif et nous nous entendons très bien. C’est agréable de discuter avec quelqu’un autour d’un café / thé dans notre café, ou d’avoir une conversation dans le couloir. C’est ce que nous essayons de recréer avec notre «heure du déjeuner virtuel», et jusqu’à présent, ce fut un moment amusant.

Andrew Sumitani, directeur principal du marketing TINYpulse

La startup de Seattle, qui propose une technologie pour évaluer le moral des employés, a un bureau dans le quartier Queen Anne. Une cinquantaine d’employés ont été encouragés à travailler à distance.

Le travail d’équipe fait fonctionner le rêve, non? TINYpulse est une question de moral des employés – comme lorsqu’ils ont remporté le championnat de softball de l’IT Sports League l’été dernier – donc être à l’écart a été difficile. (Photo gracieuseté de IT Sports League)

GW: Qu’est-ce qui fonctionne jusqu’à présent et comment l’avez-vous fait fonctionner?

Sumitani: À mon avis, cela se résume à l’état d’esprit et pour cela, nous sommes SUPER préparés. Deux des valeurs fondamentales de notre entreprise sur lesquelles nous nous appuyons sont 1) l’adoption du changement et 2) le choix de la positivité. Les environnements qui réduisent les conversations en personne rendent difficile la conduite des affaires. Mais nous avons toujours le choix: s’y vautrer ou se reprendre. Nous embauchons et tirons selon nos valeurs fondamentales et je suis heureux de dire que l’équipe est incroyablement résistante lorsque d’autres entreprises peuvent trouver l’environnement actuel très perturbateur.

GW: Quelle est la partie la plus difficile? Qu’est-ce qui vous manque le plus d’être au bureau tous les jours?

Sumitani: Nous faisons notre part et utilisons la distance sociale comme un moyen de protéger les autres. Mais la partie la plus difficile manque l’énergie positive de faire des affaires en personne. Une autre de nos valeurs chères est «la culture du trésor et la liberté». Nous ne forçons pas les gens à être ensemble. Nous investissons de manière proactive dans une culture de rétroaction et de transparence. Cela crée des ponts incroyables entre collègues. Ils VEULENT être ensemble. Nos commerciaux et notre équipe de réussite client apprécient chaque occasion de rencontrer des clients. Il est difficile de ne pas manquer cette énergie positive.

Dans un nouveau billet de blog, le fondateur et PDG de TINYpulse, David Niu, partage des données sur la façon dont le moral peut plonger pour les travailleurs qui sont tenus de travailler à domicile mais qui ne sont pas habitués à l’expérience. La société offre un abonnement gratuit de 3 mois à sa plate-forme WFH Essentials à toute organisation qui a été affectée négativement par les effets du coronavirus et du COVID-19.