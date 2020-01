Starz Boss propose une mise à jour sur l’émission de télévision John Wick

Cela fait un moment que nous n’avons entendu aucune mise à jour sur la série télévisée dérivée de John Wick développée par Starz. Cependant, The Continental est toujours en cours. Lors de la tournée de presse hivernale de TCA, le président-directeur général de Starz, Jeffrey A. Hirsch, a fait le point sur le projet.

Hirsch a déclaré: “Je suis venu du terrain de saison de la réunion hier et ça avance. Nous aimons cela avec le groupe d’écrivains et nous essayons juste de le mettre au bon endroit afin qu’il n’interfère pas avec le côté cinéma de la maison. Mais nous sommes ravis des progrès réalisés par l’équipe. “

Il a poursuivi, expliquant que The Continental ne sera probablement pas diffusé avant le prochain chapitre de John Wick 4, qui ne devrait pas sortir avant le 21 mai 2021.

Présentée pour la première fois en 2017, The Continental se concentrera sur le tristement célèbre hôtel pour assassins présenté dans les trois premiers chapitres de la franchise John Wick. Il “maintiendra l’urgence de l’action avec l’humour sec des films” et inclura la star de la franchise, Keanu Reeves, en tant que producteur. Nous savons que ce sera une préquelle de la série de films, et qu’un camée de Reeves lui-même n’est pas nécessairement sur la table – mais étant donné la durée de l’attente, il est probablement préférable de ne pas commencer à compter une arme à feu- des poulets d’artiste martial avant qu’ils n’éclosent.

