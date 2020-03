Steam bat à nouveau son record d’utilisateurs connectés

Pour la troisième fois consécutive ce mois-ci, et coïncidant avec la majorité des confinements établis dans les pays du monde entier, Steam a de nouveau atteint un nouveau nombre record d’utilisateurs connectés simultanément au cours de ce dernier week-end.

Il s’agit donc du dernier grand pic atteint par le service des jeux, et du troisième meilleur chiffre depuis la proclamation de l’état d’urgence et de la pandémie mondiale du coronavirus, battant le précédent record de 18,8 millions atteint le 2 février, juste avant le début du Super Bowl.

Cependant, au cours du 15 mars dernier, nous avons pu voir comment Steam a réussi à dépasser le nombre de 20 millions d’utilisateurs simultanés pour la première fois de son histoire, pour le battre une semaine plus tard pour dépasser 22 millions de joueurs, et maintenant le dépasser à nouveau avec 23 392 298 joueurs inscrits sur leur plateforme.

Quant aux jeux les plus populaires, il est surprenant de voir comment les propres titres de Valve occupent les premières places, soulignant le grand joueur de Counter-Strike: Global Offensive, initialement lancé en 2012, et qui a réussi à dépasser le million de joueurs.

Dota 2 a pris la deuxième place sur le podium, qui après une baisse significative à la mi-2013, semble avoir récupéré pour atteindre près de 750 000 joueurs simultanés, suivi de PUBG avec environ 560 000 joueurs actifs, et complétant le top 5 avec Grand Theft Auto V et Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ci-dessous d’un demi-million d’utilisateurs.

Maintenant, les doutes se concentrent sur le fait que ce soit vraiment le plafond des utilisateurs de Steam, ou si, comme cette tendance le montre, la plate-forme Valve peut encore être améliorée. Une question qui, bien que difficile à prévoir, dépendra presque entièrement de comment la situation autour du coronavirus continue, et l’état de confinement des différents pays.

Et c’est que cette dernière augmentation a été largement due à de nouveaux cas confirmés aux États-Unis, où de nouvelles restrictions supplémentaires sur la distanciation sociale sont attendues.

D’un autre côté, pour le moment, il semble que ces chiffres n’aient pas encore été portés à la connaissance des différentes organisations internationales, donc pour le moment nous pouvons continuer à jouer tranquillement sans nous attendre à aucune limitation dans la connexion générale de la plateforme ou de notre Internet, comme nous l’avons déjà vu avec la qualité de certains services vidéo, dérivés de l’énorme saturation des réseaux de certains pays européens.