Steam bat le record d’utilisateurs simultanés au milieu de mandats de distanciation sociale – .

Certaines personnes s’inquiètent de la façon dont elles vont rester saines d’esprit pendant une période prolongée d’isolement social recommandé par le gouvernement fédéral. Ensuite, il y a les joueurs de jeux vidéo, dont beaucoup voient cela comme une opportunité.

Selon SteamDB, le marché des jeux numériques en ligne Steam a enregistré un nombre record d’utilisateurs en ligne pendant le week-end du 14 mars, atteignant un sommet de 20,3 millions de joueurs simultanés l’après-midi du 15 mars. Il s’agit d’une nouvelle record par rapport au sommet précédent d’environ 19 millions, qui n’avait été atteint qu’il y a environ un mois.

En toute honnêteté, lorsque vous regardez les chiffres, environ 15 millions de ces utilisateurs ont simplement ouvert l’application Steam, qu’ils fassent des achats, utilisent l’application de chat ou la laissent simplement tourner en arrière-plan. Les joueurs qui étaient réellement en jeu sur Steam ont culminé à un peu plus de 6 millions.

Les jeux les plus populaires sur Steam au cours des derniers jours comprenaient le jeu de tir multijoueur à thème militaire Counter-Strike: Global Offensive, qui n’est devenu que le troisième jeu sur Steam à atteindre un million de joueurs simultanés le 14 mars, ainsi que le DOTA 2 de Valve, Rainbow Six: Siege d’Ubisoft et Grand Theft Auto V., apparemment immortel

Il n’y avait pas vraiment de week-end de sortie sur Steam, donc vous pouvez probablement attribuer le nombre record de joueurs aux mandats du travail à domicile, de la distanciation sociale et de la fermeture des écoles dans le monde entier.

Bloomberg a rapporté que Telecom Italia SpA a vu une augmentation de l’activité réseau des jeux en ligne tels que Fortnite au cours des deux dernières semaines.

Bien qu’il soit facile de plaisanter que le fait de devoir rester à la maison pendant le week-end a donné aux gens une chance de rattraper leur retard dans leurs arriérés Steam, une partie de la popularité de Steam peut également être attribuable à une panne bien connue de Xbox Live le 15 mars. seulement en panne pendant quelques heures, c’était sa deuxième interruption de la semaine, et a duré juste assez longtemps pour obtenir une tendance sur un sujet Twitter.

Le succès de Gearbox, FPS Borderlands 3, a fait ses débuts tant attendus sur Steam le 13 mars, après avoir été exclusivement exclusif sur PC sur Epic Games Store, et le populaire robot d’exploration de donjons développé en Nouvelle-Zélande Path of Exile a sorti une nouvelle extension, Delirium, ce qui l’a également conduit à battre son propre record de joueurs simultanés.

Ce week-end à venir sera probablement un week-end plus important pour les jeux vidéo. Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal sortent le 20 mars. (Les deux jeux très différents partageant une date de sortie ont conduit les fans des deux jeux à produire beaucoup d’art et de courts dessins animés impliquant une amitié improbable entre Animal Crossing’s Isabelle et le Doom Marine.)

Bellevue, basée à Washington, Valve, qui exploite Steam, cherche à terminer mars avec une étape supplémentaire, car son titre VR très attendu Half-Life: Alyx devrait sortir le 23 mars.