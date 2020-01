Steam est en panne pour des milliers d’utilisateurs en ce moment – .

Le plus grand magasin de jeux PC numérique de la planète est actuellement en panne pour de nombreux utilisateurs, car une panne partielle semble affecter Steam jeudi. Les utilisateurs concernés ont du mal à accéder à la fois aux pages Boutique et Communauté, mais même au moment où j’écris ceci, le service semble revenir pour de nombreux utilisateurs dans le monde.

Selon DownDetector, les problèmes ont commencé à augmenter vers 11 h 00 HE jeudi et des milliers de rapports ont été publiés entre 11 h 00 et 13 h 00. En plus du service Steam dans son ensemble, certains services de jeux, tels que le matchmaking dans Counter-Strike: Global Offensive (développé par Valve, la société qui gère Steam), sont également en panne. Valve n’a pas encore émis de déclarations expliquant ce qui pourrait être à l’origine de ces problèmes.

Sur la base de la carte des pannes en direct sur DownDetector, de nombreux rapports semblent provenir d’Europe, mais il convient de noter que c’est après les heures de travail en Europe, alors que de nombreux Américains sont encore au milieu de leurs journées de travail. Pour le moment, je n’ai personnellement aucun problème pour charger la boutique ou les pages de la communauté dans Steam, mais sur la base des données de ce site non officiel de Steam Status, une grande majorité des connexions sont actuellement en ligne, ce qui signifie que Steam devrait être de retour. à la normale pour la plupart d’entre vous au moment où vous lisez ceci.

Si les problèmes persistent, ou si Valve propose un type de mise à jour concernant la panne partielle et ce qui pourrait en être la cause, nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message et de vous informer exactement de ce qui se passe dans les coulisses.

Source de l’image: Valve

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

