Steam Lunar New Year Sale 2020: les meilleures offres et jeux PC sur le marché Steam

La vente du nouvel an lunaire Steam 2020 est lancée et comprend des offres et des réductions importantes sur les jeux populaires.

Vous connaissez maintenant l’exercice: si vous êtes un joueur PC qui utilise Steam, il y a de fortes chances que vous ayez une bibliothèque de jeux pleine à craquer que vous n’avez même jamais installé, et encore moins joué. Mais les ventes régulières de la plate-forme Steam, offrant des offres aussi fortement réduites qu’eux, signifient que vous ne pourrez pas résister à la collecte de quelques jeux supplémentaires avec lesquels collecter la poussière numérique.

Et donc, à partir de maintenant jusqu’au 27 janvier 2020, la vente du nouvel an lunaire Steam sera en cours, vous permettant de mettre la main sur des titres de jeux PC que vous avez peut-être manqués, pour pas cher.

Bien qu’il y ait toujours une poignée de baisses de prix de 20 à 40%, vous trouverez également un bon nombre d’offres à moitié prix ou 75% sur certains jeux et franchises, tandis que 90% d’économies ne sont pas inconnues non plus – et sont souvent les meilleures façons de mettre la main sur un grand nombre de modules complémentaires ou de contenu DLC inclus sans frais supplémentaires.

La vente du nouvel an lunaire Steam de cette année propose de nombreux jeux PC de cette année, notamment Resident Evil 2 Remake et Disco Elysium. Red Dead Redemption 2 est également en vente.

Ce guide vous expliquera comment tirer le meilleur parti de la vente du Nouvel An lunaire, ainsi que des autres ventes de vapeur saisonnières tout au long de l’année. Mais rappelez-vous, la vente ne dure que quelques jours, alors assurez-vous de saisir tout ce qui attire votre attention le plus tôt possible.

Crédit d’image: Valve

Les meilleures offres du Nouvel An lunaire Steam 2020

Il y a littéralement des milliers de jeux en vente via Steam en ce moment, donc votre premier port d’escale devrait être de vérifier votre liste de souhaits Steam pour voir si l’un de vos favoris a déjà reçu une remise. Une fois que vous en aurez terminé, ce seront les meilleurs choix de TechRadar de la vente Steam actuelle.

NOUS

Disco Elysium | PC | 39,99 $ 31,99 $ chez Steam

Disco Elysium est l’un des meilleurs jeux PC sur le marché à l’heure actuelle, alors que 8 $ de réduction ne sont pas incroyables, aucune remise n’est à renifler.

Resident Evil 2 Remake | PC | 59,99 $ 19,79 $ chez Steam

C’est un prix fantastique pour l’un de nos jeux préférés de l’année, vous permettant d’économiser environ 30 £ sur le prix habituel du jeu.

Destiny 2: Shadowkeep | PC | 34,99 $ 23,44 $ chez Steam

Pour un peu plus de 20 $, vous pouvez vous procurer Destiny 2 et son pack d’extension Shadowkeep sur Steam – vous économisant 33%.

Sekiro: Les ombres meurent deux fois | PC | 59,99 $ 38,99 $ chez Steam

Sekiro n’est sorti que cette année mais c’est l’un de nos jeux préférés de l’année. Avec 21 $ de réduction chez Steam, c’est encore mieux. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas acheter la patience.

Terre du Milieu: édition définitive Shadow of War | PC | 59,99 $ 14,99 $ chez Steam

Étant donné que cette édition comprend tout le contenu téléchargeable, 15 $ pour Shadow of War est une excellente affaire – vous permettant d’économiser 41 $.

Star Wars Jedi Fallen Order | PC | 59,99 $ 47,99 $ chez Steam

Vous pouvez jouer à travers le jeu Star Wars de type Souls pour 20% de réduction dès maintenant avec cette vente. Cela suffit pour économiser pour aller voir le nouveau film dans les salles avec.

Hunt Showdown | PC | 39,99 $ 27,99 $ chez Steam

Les jeux Battle Royale peuvent devenir beaucoup plus effrayants, et ils le font dans Hunt Showdown. Ce jeu oppose les joueurs aux PNJ morts-vivants et aux vrais joueurs. Vous pouvez économiser 30% sur cet événement de vente.

Red Dead Redemption 2 | PC | 59,99 $ 47,99 $ chez Steam

Le western épique de Rockstar Games est enfin sur Steam, et cet événement de vente lui offre une belle remise. Vous pouvez économiser 20% sur le jeu dès maintenant.

Royaume-Uni

Disco Elysium | PC | £ 34,99 £ 27.99 chez Steam

Disco Elysium est l’un des meilleurs jeux PC sur le marché en ce moment donc, même si 7 € de réduction ne sont pas incroyables, aucune remise n’est à renifler.

Resident Evil 2 Remake | PC | £ 44,99 14,84 £ chez Steam

C’est un prix fantastique pour l’un de nos jeux préférés de l’année, vous permettant d’économiser environ 30 £ sur le prix habituel du jeu.

Destiny 2: Shadowkeep | PC | £ 29,99 20,09 £ chez Steam

Pour moins de 20 £, vous pouvez acheter Destiny 2 et son pack d’extension Shadowkeep sur Steam, ce qui vous fait économiser près de 10 £.

Sekiro: Les ombres meurent deux fois | PC | £ 49,90 32,43 £ chez Steam

Sekiro n’est sorti que cette année mais c’est l’un de nos jeux préférés de l’année. Avec 17 £ de réduction chez Steam – c’est encore mieux. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas acheter la patience.

Terre du Milieu: édition définitive Shadow of War | PC | £ 39,99 9,99 £ chez Steam

Étant donné que cette édition comprend tout le contenu téléchargeable, 9,99 £ pour Shadow of War est une excellente affaire – vous économisez 30 £.

Star Wars Jedi Fallen Order | PC | £ 54,99 £ 43.99 chez Steam

Vous pouvez jouer à travers le jeu Star Wars de type Souls pour 20% de réduction dès maintenant avec cette vente. Cela suffit pour économiser pour aller voir le nouveau film dans les salles avec.

Hunt Showdown | PC | £ 35,99 25,19 £ chez Steam

Les jeux Battle Royale peuvent devenir beaucoup plus effrayants, et ils le font dans Hunt Showdown. Ce jeu oppose les joueurs aux PNJ morts-vivants et aux vrais joueurs. Vous pouvez économiser 30% sur cet événement de vente.

Red Dead Redemption 2 | PC | £ 54,99 £ 43.99 chez Steam

Le western épique de Rockstar Games est enfin sur Steam, et cet événement de vente lui offre une belle remise. Vous pouvez économiser 20% sur le jeu dès maintenant.

Comment obtenir les meilleures offres dans les ventes Steam

Quelle que soit la façon dont vous abordez une vente Steam particulière, vous êtes assuré d’avoir la chance de vous procurer certains des meilleurs titres de jeu à des prix imbattables.

Trouver des bonnes affaires n’est pas trop difficile, mais il existe quelques techniques et astuces qui valent la peine d’être utilisées si vous voulez tirer le meilleur parti des ventes.

Utilisez votre liste de souhaits Steam: Remplissez-le avec tous les jeux que vous souhaitez acheter, et vous serez averti dès leur mise en vente et le montant de leur remise.Les bundles sont super: Les éditeurs rassemblent souvent leurs titres dans des méga-packs de vente, augmentant ainsi les économies à des niveaux encore plus élevés. S’il y a une suite de titres d’un éditeur comme Square Enix ou Activision que vous n’avez jamais joué auparavant, c’est le meilleur – et le moins cher – moyen de les mettre tous en même temps. Comme vous pouvez l’imaginer, la valeur diminue si vous avez déjà quelques titres groupés dans votre bibliothèque.Les accords mis en évidence sont ceux où les économies réelles sont: La majorité du back-catalogue du magasin Steam obtiendra une sorte de réduction de prix, mais ce sont les offres “ en surbrillance ” (celles promues sur la page d’accueil de Steam) qui ont tendance à être plus fortement remises. Ce sont ceux où vous pouvez tomber dans un territoire d’achat impulsif. Ce qui nous amène à notre prochain conseil …N’achetez que ce que vous jouerez réellement tout de suite: Une fois que ces panneaux à 75% de réduction commenceront à flotter, vous voudrez ouvrir la tirelire. Mais les ventes Steam d’antan ont prouvé que notre désir de bibliothèques de jeux débordantes nous laisse plus de titres que nous ne pourrions jamais en jouer humainement. Économisez de l’argent et ne prenez que ceux que vous allez vraiment jouer – gardez à l’esprit que si vous attendez un peu, les jeux deviendront certainement moins chers à mesure qu’ils vieillissent.Utilisez cette extension de navigateur: Vous voulez vous assurer d’obtenir une bonne affaire? Utilisez l’extension de navigateur Steam améliorée. Cela vous donne un aperçu historique du prix de tous les jeux Steam, vous permettant de voir combien de centimes ont été enregistrés.

Crédit d’image: Valve

Quels jeux seront dans les ventes Steam?

Tout d’abord, vous ne devriez pas vous attendre à ce que des jeux flambant neufs bénéficient des remises vraiment importantes qui sont devenues synonymes des ventes Steam. Vous pouvez voir une réduction de 5%, voire 10% sur les jeux qui ont été récemment des grands succès, mais s’ils sont encore assez nouveaux pour faire de l’argent sans avoir besoin d’une baisse de prix, ne vous attendez pas à ce que cela change maintenant que la vente est là.

Mais, à l’exception des titres les plus récents, à peu près tout le magasin reçoit un rabais de 25%, sinon plus, avec quelques privilégiés voyant un énorme 90% de réduction sur le prix de liste. Bien que le magasin souligne maintenant ce que Valve considère comme les meilleures offres, il convient de noter que les ventes flash et communautaires ne sont plus dans le mélange, alors n’hésitez pas à choisir un titre en vente quand vous le souhaitez – son prix réduit restera valable pendant toute la durée de la vente.

