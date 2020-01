Stefan’s 5 Best Outfits (& 5 Worst)

La série fantastique de longue date The Vampire Diaries comportait de nombreux personnages mémorables. Parmi les plus populaires, Stefan Salvatore, un vampire centenaire tombé amoureux du héros principal de la série, Elena Gilbert. Les deux ont commencé à se fréquenter et étaient heureux ensemble pendant un certain temps avant de mettre fin aux choses.

Elena s’est finalement réunie avec le frère aîné de Stefan, Damon, mais, heureusement pour lui, Stefan a également trouvé un nouvel amour – en la meilleure amie d’Elena et plus tard vampire, Caroline Forbes. Et quand il a sacrifié sa vie à la fin du spectacle, Stefan a prouvé qu’il était non seulement beau mais aussi bon. Jetons un coup d’œil à ses meilleurs moments de la mode (et quelques-uns des pires).

10 MEILLEUR: Stefan élégant

Stefan vient d’une époque où les gens étaient beaucoup plus concentrés sur l’impression qu’ils avaient émise par le choix des vêtements. De plus, il faisait partie des cercles aristocratiques, il était donc certain qu’il s’habillerait élégamment, au moins la plupart du temps. Au cours de sa longue vie, Stefan a développé un style spécifique qui lui convient.

Dans ce type de vêtements, vous pouvez facilement l’inviter à dîner avec vos parents et le présenter comme votre nouveau petit ami (mais plutôt garder le silence sur le fait qu’il est un vampire). Élégant, mais sans en faire trop, c’est Stefan à son meilleur.

9 PIRE: Serious Stefan

Alors que les couleurs sombres semblent fonctionner pour Stefan et font des merveilles pour son teint parfois bronzé (les vampires ne sont-ils pas censés être toujours pâles, au fait?), Il devrait toujours les combiner avec au moins une couleur plus claire. Ou il risque de paraître trop dur et sérieux, comme sur cette photo.

Bien que nous apprécions les quelques boutons défaits qui nous donnent une bonne vue de la clavicule et du cou de Stefan, il ferait beaucoup mieux cette tenue si elle était juste la plus petite et la plus joyeuse. Là encore, Stefan n’a pas toujours beaucoup de raisons de sourire, vu comment il doit faire face aux vampires violents, aux loups-garous et aux ex-petites amies folles.

8 MEILLEUR: Suit-Up!

Un Barney Stinson serait sans aucun doute d’accord avec celui-ci, mais c’est un fandom complètement différent. Aller de l’avant … Alors que le conflit de vampires secret (et plus tard dans la série, plus secret) s’étend à Mystic Falls, les habitants trouvent également le temps d’organiser des fêtes et d’autres événements sociaux de temps en temps.

Stefan assiste parfois, parfois non, mais quand il le fait, il a généralement l’air fabuleux dans un costume et une cravate. En fait, les deux frères Salvatore rockent le style plus formel comme s’ils étaient nés pour porter des costumes tout le temps. Et bien que Stefan ne semble pas heureux sur la photo, cela ne diminue pas le fait qu’il a l’air génial.

7 PIRE: Stefan chouchouté

Nous ne pouvons pas vraiment reprocher à Stefan de le rappeler avec ses tenues quand il vient de se détendre au café local de Mystic Falls … mais ces vêtements devraient mieux être conservés à l’arrière de sa garde-robe. Pourquoi? Eh bien, même si les couleurs elles-mêmes sont correctes, sinon rien pour écrire des poèmes de fête, les vêtements eux-mêmes semblent froissés et salissants, comme Stefan ne les avait pas correctement repassés avant de les mettre.

Certes, il n’a probablement pas beaucoup de temps pour faire les corvées, car nous n’avons probablement jamais vu Stefan frotter les sols sales dans The Vampire Diaries, mais il devrait faire plus attention à ce qu’il met s’il veut continuer à impressionner le local Dames.

6 MEILLEUR: Règle de jeans

Paul Wesley qui joue Stefan dans The Vampire Diaries semble être un gars assez en forme. Et avec cette tenue, Stefan prouve que parfois la beauté réside en effet dans la simplicité. La recette de la tenue est très simple. C’est juste un t-shirt foncé et un jean bleu. Mais lorsque vous combinez ces deux éléments ensemble, le résultat est étonnant, du moins dans le cas de Stefan.

Les couleurs vont bien ensemble et les longues jambes de Stefan sont encore plus belles dans les jeans serrés. Sans oublier que sa peau semble briller dans ce combo de vêtements. Honnêtement, si Stefan portait des vêtements comme ceux-ci tout le temps, encore plus de gens regarderaient probablement le spectacle.

5 PIRE: Stefan à l’ancienne

Stefan est né au 19ème siècle et quand il a grandi, il a également habillé le rôle. Ses vêtements de cette période, alors qu’il n’était encore qu’un humain, peuvent sembler trop démodés aux téléspectateurs modernes. Alors que certaines de ses tenues de cette époque résistent à l’épreuve du temps, d’autres semblent tout simplement ridicules. Comme celui-ci, par exemple.

La couleur brune convient à Stefan, car elle a une teinte similaire à ses cheveux, mais la cravate trop large la ruine et fait ressembler Stefan un peu au prédécesseur de Charlie Chaplin. Sans parler du motif de la cravate, qui n’est tout simplement pas un bon choix, pour le moins.

4 MEILLEUR: Sports Star Stefan

Avant que tout ne vienne en enfer et que des problèmes d’origine surnaturelle commencent à s’accumuler à Mystic Falls, peu de temps après son retour en ville, Stefan commence à aller au lycée et rejoint même une équipe de football locale quelques épisodes après le début du spectacle.

Il se révèle rapidement être un joueur talentueux et excellent, en grande partie grâce à sa force et son agilité de vampire, ce qui met certains de ses co-joueurs en colère mais impressionne le reste. Et Stefan lui-même est également impressionnant dans la robe de football qui est l’une des tenues les plus colorées que nous aurions pu voir sur lui dans le spectacle.

3 PIRE: Homely Stefan

Bien qu’il n’y ait rien de mal avec cette tenue, au moins sur le plan théorique, dans la vraie vie, c’est tout simplement trop … ennuyeux. Stefan semble faire preuve de prudence en ce qui concerne ses tenues décontractées, et parfois, il est simplement décevant, pour être honnête.

Son frère, Damon, semble mieux à cela car il est généralement habillé en noir à la maison et il a l’air magnifique avec ses yeux bleu pâle. Stefan a pu apprendre beaucoup de son frère aîné dans ce domaine. Là encore, il y a des gens qui préfèrent sans aucun doute ce type de tenue à quelque chose de plus aventureux. C’est traditionnel et ne s’éteindra probablement jamais. Hourra?

2 MEILLEUR: Stefan humain

Choisir cette tenue comme l’une des meilleures que Stefan a enfilées pendant le spectacle peut sembler un choix étrange, mais il y a en fait une raison à cela. S’il ne fait aucun doute qu’il a porté des tenues plus élaborées pendant la durée du spectacle, les couleurs claires semblent tout simplement les meilleures sur Stefan, surtout lorsque vous les combinez avec une autre teinte plus foncée. Il est intéressant de noter qu’avant de devenir vampire, Stefan portait beaucoup plus souvent des couleurs plus claires.

Stefan semble généralement beaucoup plus jeune lorsqu’il s’habille de quelque chose de blanc, ce qui est d’une grande aide puisque Paul Wesley était beaucoup plus âgé dans la vraie vie que le vampire de 17 ans qu’il était censé être.

1 PIRE: Perdre à son frère

En fin de compte, le plus gros problème avec les tenues de Stefan est souvent qu’elles ne sont tout simplement pas aussi bonnes que celles de Damon. Le frère aîné de Salvatore est le type de personne qui a généralement l’air fringant sans même essayer. Pour être honnête, même Damon a eu ses moments les plus faibles. Et lorsque vous les réunissez sur une seule photo, la différence de style est encore plus évidente.

Les couleurs sont similaires, tout comme le type de vêtements … Mais alors que Damon a l’air composé, Stefan est un bordel. Cependant, comme chacun le sait, il est bien plus que ses vêtements, comme il l’a prouvé à maintes reprises dans le spectacle. C’est pourquoi les gens aiment Stefan, malgré ses moments de mode parfois plus faibles.

