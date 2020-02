Stephanie Beatriz révèle qu’elle ne peut pas jouer dans Marvel Show

Mauvaise nouvelle pour quiconque espère que Stephanie Beatriz jouera dans Marvel’s She-Hulk: La star de Brooklyn Nine-Nine a déjà révélé qu’elle ne sera pas castée dans la série. She-Hulk a été annoncée l’année dernière comme l’une des nombreuses émissions de jeux MCU en avant-première sur le service de streaming Disney Disney +. Ces émissions, contrairement aux précédentes séries télévisées de Marvel, vont présenter des liens plus étroits avec les films, certains des personnages devant apparaître dans les films à venir. Le premier de ces spectacles, The Falcon and the Winter Soldier, arrivera en août de cette année.

Les détails concernant She-Hulk ont ​​été rares, mais à mesure que sa date de production approche lentement, d’autres informations ont été révélées. She-Hulk devrait tourner cet été, suggérant une date de sortie prévue en 2021. Jessica Gao (Rick et Morty) a signé en tant que scénariste en chef. Étant donné que personne n’a été choisi dans le rôle principal, les fans ont trouvé leurs propres idées en attendant l’annonce officielle. Beatriz est depuis longtemps un choix populaire pour le rôle de She-Hulk / Jennifer Walters, et elle a même partagé son propre désir de jouer ce rôle. Cependant, malgré cet intérêt, Beatriz n’est plus en lice.

Tout en partageant des fanarts d’elle-même dans le rôle, Beatriz a avoué qu’elle ne pourrait pas jouer She-Hulk en raison de son engagement envers Brooklyn Nine-Nine. Beatriz joue Rosa Diaz sur la comédie bien-aimée, et alors que sa septième saison vient de commencer il y a quelques semaines, elle a déjà été renouvelée pour la saison 8, qui serait en production à peu près au même moment que She-Hulk. Découvrez le message complet de Beatriz ci-dessous:

Mais comme

comment puis-je obtenir mes bras pour ressembler à ceci. Quelqu’un peut-il me donner un plan ou quelque chose?

(De plus, je pense que cette série commence à tourner en août et je ne suis pas disponible parce que nous tournons la saison 8 de Brooklyn 99 en même temps. Mais je suis toujours sérieux au sujet des armes) https://t.co/PLqdR89obQ

– Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) 23 février 2020

Plus récemment, une description de casting pour le rôle principal a suggéré que Marvel recherche une actrice avec des côtelettes comiques âgées de 26 à 34 ans. La description mentionnait également spécifiquement Bruce Banner (Mark Ruffalo), qui est le cousin de Jennifer dans les bandes dessinées et la cause de sa transformation en She-Hulk en raison d’une transfusion sanguine qu’elle reçoit de lui. On ne sait pas si Ruffalo fera une apparition dans la série, mais l’inclusion du nom de Bruce semble prometteuse. Cela suggère également que le spectacle suivra l’histoire originale de la bande dessinée de She-Hulk.

Il est décevant que Beatriz ne puisse pas assumer ce rôle étant donné son enthousiasme pour l’idée. Avec une date de début d’été pour la production, le rôle principal devra probablement être joué le plus tôt possible. Il faudra peut-être encore un certain temps avant l’annonce officielle, mais j’espère que les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour savoir qui est leur She-Hulk sera.

