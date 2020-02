Stephen King a également décidé de fermer le profil

Le réseau social Facebook, comme vous le savez bien, ce n’est certainement pas une période facile dans son histoire. Dernièrement, de nombreux doutes sont apparus concernant la plateforme.

Certes, les dernières fausses nouvelles concernant le coronavirus n’ont pas aidé les utilisateurs à se calmer. Précisément à cause de ces fausses nouvelles, aussi Stephen King a décidé de fermer son profil. Voyons plus de détails.

Facebook: Stephen King ferme son profil

Le célèbre Stephen King a récemment décidé de fermer son profil sur le célèbre réseau social de Mark Zuckerberg. la la raison est précisément les fausses nouvelles qui circulent en permanence sur la plate-forme. King s’est montré préoccupé par la protection de la vie privée. Il n’est certainement pas le premier à prendre une décision similaire à la suite des scandales qui ont conduit la plateforme à diverses enquêtes.

Voici son déclaration: «Je quitte Facebook. Je ne suis pas à l’aise avec le flux de fausses informations qui est autorisé dans votre publicité politique, ni je suis confiant dans votre capacité à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Suivez-moi (et Molly, alias The Thing of Evil) sur Twitter, si vous voulez. “

Ces derniers mois, non seulement de nombreux visages connus de la télévision et de l’écriture ont quitté Facebook mais aussi des entreprises importantes qui ont cru au nouveau projet de plateforme, Libra. Le projet sur la crypto-monnaie de la plateforme a d’abord été apprécié par de nombreuses entreprises mais malheureusement ces derniers mois, elles ont changé d’avis, y renonçant. L’une de ces sociétés est par exemple PayPal.