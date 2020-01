Steve Ballmer qualifie la mort de Kobe Bryant de «tragédie des tragédies» lors d’un sommet technologique à Los Angeles – .

Steve Ballmer, à droite, participe au Sommet Upfront à Pasadena, en Californie, mercredi. (Photo AirCam via dot.LA)

Dans ses premières remarques publiques sur la mort de Kobe Bryant, le propriétaire des Los Angeles Clippers et ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, a qualifié la mort de la superstar de la NBA de “tragédie des tragédies” lors d’un rassemblement d’investisseurs en capital-risque à Pasadena, en Californie.

“C’est évidemment une tragédie à chaque fois que quelqu’un meurt aussi jeune, sans parler du nombre de personnes décédées”, a déclaré Ballmer, avant d’ajouter que les joueurs de Clippers ont été personnellement touchés.

Ballmer a dit qu’il avait d’abord fait connaissance avec Bryant non pas par le basket-ball mais à cause de son intérêt pour l’investissement. Il a dit qu’il considérait Bryant “l’un des meilleurs joueurs de tous les temps”.

Ballmer, 63 ans, a acheté les Clippers en 2014 après avoir quitté Microsoft, qu’il dirigeait de 2000 à 2014. Avec 60 milliards de dollars d’actifs, Forbes le classe au 19e rang des personnes les plus riches du monde.

Il s’exprimait le premier jour de l’Upfront Summit, un rassemblement sur invitation d’investisseurs en capital-risque qui se tient au Rose Bowl de Pasadena. L’ironie est que Microsoft est célèbre pour avoir construit le géant du logiciel avec très peu d’argent VC, une des raisons pour lesquelles Ballmer et le co-fondateur Bill Gates ont amassé parmi les fortunes les plus riches de la terre. Ballmer n’investit pas non plus dans des sociétés en démarrage ou même dans des actions individuelles, mis à part sa participation estimée à 10 milliards de dollars dans Microsoft.

«Tout ce que nous faisons, c’est S&P [500] fonds indiciels », a déclaré Ballmer.

Une fois où Ballmer semble avoir été moins conservateur, c’est quand il a payé 2 milliards de dollars pour les Clippers, une somme que la plupart des gens considéraient comme extravagante, car le montant le plus élevé précédemment payé pour une franchise NBA était de 550 millions de dollars (pour les Milwaukee Bucks en 2014). Ballmer a déclaré mercredi qu’il essayait depuis longtemps d’acheter une équipe NBA et qu’il aurait augmenté son offre si nécessaire.

“J’avais une limite quant à la hauteur à laquelle il allait aller”, a déclaré Ballmer. «J’ai dit à l’avocat [for the Clippers] quelle était cette frontière. J’ai dit “ne profite pas de moi.” La vérité est que je serais probablement allé plus haut. “

Depuis lors, les évaluations sportives ont explosé lorsque la NBA a conclu un nouvel accord de droits de télévision de 24 milliards de dollars et que les Clippers ont doublé leur propre accord de câble local. Le prix d’achat de 2 milliards de dollars a été confirmé et maintenant Ballmer se concentre sur la construction d’une nouvelle arène de 18 500 places pour les Clippers à Inglewood, dont l’ouverture est prévue en 2024.

Ballmer a déclaré que les arénas sont chers – celui-ci, comme d’autres à L.A., est financé par le privé et ne reçoit pas de subventions publiques. Par conséquent, sur une base strictement financière, la construction du nouveau stade n’a pas de sens. Mais il pense qu’il est vital de s’éloigner de l’ombre des Lakers.

“Je suis désolé pour les Chargers”, a déclaré Ballmer, faisant allusion au fait que l’équipe de la NFL sera locataire dans l’immense nouveau propriétaire des Rams, Stan Kroenke, qui construit à Inglewood. “Tout le monde l’appelle le stade Rams.”

Selon Ballmer, posséder les Clippers et exécuter Microsoft ne sont pas aussi différents qu’il n’y paraît.

Tout comme Microsoft mettrait à jour son système d’exploitation Windows deux fois par an, les Clippers «mettent à jour» leur liste chaque été grâce à la version préliminaire et gratuite de l’agence. Il a également comparé le talent dans les deux situations.

“Les ingénieurs sont très, très bien traités”, a déclaré Ballmer. “Les joueurs de basket-ball sont également très, très bien traités.”

Ballmer a déclaré qu’il pensait que le logiciel était une industrie moins compétitive que la NBA.

“Quelle entreprise technologique savez-vous où vous pouvez avoir 30 concurrents par an?”, A-t-il demandé, faisant référence au nombre d’équipes NBA. Il a ajouté que L.A.est particulièrement difficile, en raison de l’affinité pour les Lakers.

“C’est bizarre d’avoir deux équipes sur un marché”, a-t-il déclaré.

Le Sommet Upfront devrait attirer plus de 1 200 participants en masse au Rose Bowl du 29 au 30 janvier. L’événement sur invitation rassemble un mélange diversifié d’entrepreneurs en réseau avec des acteurs de capital-risque armés de milliards de dollars de capital, et mis en évidence par des présentations de chefs d’entreprise tels que Ballmer, le chef de la direction de Quibi Meg Whitman, Fred Wilson d’Union Square Ventures et le fondateur d’Idealab Bill Gross.

Upfront Ventures détient une participation minoritaire minoritaire dans dot.LA

Note de l’éditeur: Ce message est apparu pour la première fois sur dot.LA, une entreprise de nouvelles technologiques fondée par l’ancien PDG du groupe Zillow, Spencer Rascoff. . est un investisseur et partenaire de dot.LA. . s’est également associé à Ballmer et à son association à but non lucratif USAFacts on the Numbers Geek Podcast.