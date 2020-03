Steve Ballmer verse 400 millions de dollars pour acheter le Forum for Clippers, fermant la porte à un éventuel déménagement à Seattle – .

Le propriétaire des Los Angeles Clippers Steve Ballmer (au centre) lors d’un match à l’intérieur du Staples Center en 2018. (Photo . / Kevin Lisota)

Le président des Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, verse 400 millions de dollars en espèces pour acheter l’arène du Forum à la Madison Square Garden Company, a rapporté mardi le LA Times.

L’accord permet à Ballmer, l’ancien PDG de Microsoft qui a payé 2 milliards de dollars pour acheter les Clippers en 2014, d’aller de l’avant avec des plans pour construire une nouvelle arène pour la franchise NBA.

Le Forum de Los Angeles. (Photo . / Kevin Lisota)

Ballmer a formé une nouvelle société avec le vice-président de Clippers, Dennis Wong, appelé CAPSS LLC pour effectuer l’achat, ce qui met fin à une longue bataille juridique avec MSG. Cela permettra aux Clippers de jouer dans leur propre bâtiment, plutôt que de partager avec les Lakers de Los Angeles au Staples Center. Il n’est pas prévu de démolir le Forum, a rapporté le LA Times.

“C’est une période sans précédent, mais nous croyons en notre avenir collectif”, a déclaré Ballmer dans un communiqué. «Nous nous engageons à investir dans la ville d’Inglewood, ce qui sera bon pour la communauté, les Clippers et nos fans.»

Pour ceux qui espèrent que Ballmer déplacera les Clippers à Seattle – désolé.

Cela devrait mettre fin – une fois pour toutes – aux spéculations selon lesquelles Ballmer déplacerait les Clippers à Seattle.

– Chris Daniels (@ ChrisDaniels5) 24 mars 2020

Ballmer est actuellement classé n ° 9 sur la liste des personnes les plus riches de Forbes avec une valeur nette de 51,4 milliards de dollars. Lui et sa femme Connie ont récemment fait un don de 3 millions de dollars pour un fonds d’intervention COVID-19 à Seattle, et ont également donné 1 million de dollars à des organisations de Los Angeles.