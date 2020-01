Steve Singh, ancien PDG de Concur, rejoint Madrona en tant que directeur général – voici comment il prévoit d’investir – .

Steve Singh au . Cloud Tech Summit 2017. (Photo de fichier .)

Steve Singh veut trouver le prochain Concur.

Le cadre technologique de longue date rejoint Madrona Venture Group en tant que directeur général, où il aidera à diriger les investissements dans l’une des sociétés de capital-risque les plus actives de Seattle.

Singh était auparavant président-directeur général et cofondateur de Concur, le géant des dépenses de voyage basé à Bellevue, au Washington, qui a vendu à SAP pour 8,3 milliards de dollars en 2014. Il était membre du conseil d’administration de SAP avant de rejoindre la startup de logiciels embarqués Docker , dirigeant la société de San Francisco pendant deux ans en tant que PDG avant de démissionner en mai dernier.

Singh a rejoint Madrona pour la première fois en tant que directeur stratégique en 2015, mais il double désormais avec la société d’investissement en démarrage comme l’un des neuf directeurs généraux. Il mise également beaucoup sur Seattle.

“Au cours des dix prochaines années, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas construire 5 à 10 autres entreprises comme Concur et Tableau dans le Pacifique Nord-Ouest”, a déclaré Singh à . cette semaine.

Fondée en 1995, Madrona a levé 300 millions de dollars pour son septième fonds en 2018 et gère environ 1,8 milliard de dollars. Il a également levé 100 millions de dollars l’an dernier pour son «Fonds d’accélération», ou un véhicule d’investissement pour les entreprises de stade ultérieur à la fois dans et hors du Pacifique Nord-Ouest.

La société est un élément clé d’un écosystème de startup bouillonnante à Seattle qui vient de battre un record de dollars de capital-risque levés en 2019, bien que la ville se classe toujours loin derrière d’autres métros tels que la Silicon Valley et New York.

Singh est la troisième personne à rejoindre les rangs des directeurs généraux de Madrona au cours des quatre dernières années. Il a promu l’ancien directeur de Microsoft «Soma» Somasegar en 2017 et a fait de même avec l’ancien directeur financier de King Digital, Hope Cochran, en 2019.

Nous avons rencontré Singh pour en savoir plus sur son approche d’investissement; son optimisme pour la scène technologique de Seattle; et ses conseils aux entrepreneurs. En plus de son nouveau rôle chez Madrona, Singh est membre du conseil d’administration de Modumetal, Center ID, DocuSign, Talend, WaFd Bank et Clari. Il aide également la Singh Family Foundation, qui fait un don à des œuvres de bienfaisance et gère une école de filles en Inde.

Cette interview a été révisée pour plus de clarté et de concision.

Les anciens dirigeants de Concur Steve Singh, Rajeev Singh et Mike Hilton lors de l’ouverture du nouveau siège social de la société en 2013. Rajeev Singh et Mike Hilton ont rejoint la société de soins de santé Accolade après la vente de Concur à SAP; Steve Singh a rejoint Docker en tant que PDG et est maintenant directeur général de Madrona Venture Group. (Photo de fichier .)

.: Merci d’avoir discuté avec nous, Steve. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre Madrona en tant que directeur général?

Steve Singh: C’est un couple de choses. J’ai eu une carrière vraiment chanceuse, une chance d’apprendre d’un tas de cadres incroyables à part entière – des gens comme l’ancien directeur d’Apple Bill Campbell et l’ancien président d’American Express Ed Gilligan.

Beaucoup de choses que j’ai eu la chance de faire partie de ma vie ont été motivées par le fait que j’avais des mentors et des conseillers qui m’ont vraiment aidé à développer mon entreprise. Une partie de ce qui est important pour moi est de pouvoir redonner ce niveau d’aide aux autres.

Nous avons tous certains domaines d’expertise; pour moi, c’est pour aider à développer des entreprises de logiciels. L’occasion de vraiment contribuer à la prochaine génération d’entreprises était vraiment excitante.

Lorsque vous mélangez tout cela ensemble, il est difficile de ne pas être optimiste à Seattle.

Ensuite, il est vraiment venu où. J’ai eu l’occasion d’examiner un certain nombre d’entreprises, depuis le stade d’amorçage jusqu’au stade avancé. Seattle était ma priorité n ° 1. C’est non seulement la maison pour moi, mais plus important encore, c’est un incroyable centre d’innovation.

Il y a une raison pour laquelle, en dehors des nuages ​​dans le ciel, cela s’appelle Cloud City. En pensant au cloud computing et à ce qu’il permet, une grande partie de l’innovation que nous verrons avec l’infrastructure, les applications d’entreprise, le machine learning, et plus encore – elle sera entraînée par ce passage au cloud.

Seattle est un marché incroyablement bien situé pour la prochaine génération d’entreprises technologiques. Et avec Madrona, c’est la première société de capital-risque ici. J’ai de la chance d’en faire partie.

GW: Parlez de votre thèse d’investissement chez Madrona et de certaines des opportunités que vous voyez avec la technologie d’entreprise.

Singh: Au cours des dix prochaines années, les grandes sociétés d’applications d’entreprise seront vraiment ancrées dans une architecture de micro-services qui capture la capacité d’innover avec l’apprentissage automatique. Cela prend l’apprentissage automatique et l’applique à des choses comme l’approvisionnement et la budgétisation. C’est la prochaine génération de Concur, la prochaine génération de gestion de la clientèle.

Nous avons investi dans Clari en octobre dernier. C’est une entreprise phénoménale qui aide à générer des revenus. Cette activité double d’année en année. Ce qui est étonnant avec Clari, c’est qu’il utilise l’apprentissage automatique pour vraiment anticiper et comprendre le comportement de chaque commercial, directeur des ventes et chef des ventes – et les interactions qu’ils ont avec les prospects. C’est aussi précis ou plus précis que n’importe quel être humain pour prédire si un accord va être conclu ou non.

Des choses comme Clari vont devenir la prochaine génération d’applications qui s’ajouteront aux piles technologiques existantes comme SAP ou Salesforce, ou dans d’autres cas, elles les remplaceront. Il y aura 50, 60, 70 entreprises construites à partir de l’architecture de micro-services de nouvelle génération.

GW: Quelle est votre vision de Seattle en ce moment?

Singh: Il se passe beaucoup de bonnes choses à Seattle. Tout d’abord, une quantité incroyable de talents dans ce domaine – talent d’ingénierie, talent de gestion de produit, talent de mise sur le marché. C’est une communauté incroyable.

Nous commençons à voir une maturation de cette communauté, ou une masse critique. Remontez 10, 15 ans en arrière et ce n’était certainement pas le cas. Aujourd’hui, c’est un écosystème de talents vraiment robuste dans tous les domaines dont vous avez besoin pour créer une entreprise.

Des entreprises étonnantes se forment généralement autour de grandes entreprises technologiques locataires. Nous avons vu cela dans la vallée avec Apple, Intel, Oracle – vous avez vu la prochaine génération d’entreprises se former avec des talents issus de ces organisations et avec des capitaux disponibles dans cette géographie.

Vous voyez cela aujourd’hui à Seattle. Vous avez Microsoft et Amazon, ainsi que d’autres grandes sociétés technologiques qui ont des bureaux secondaires ici. Ensuite, vous avez un tas d’entreprises comme les Concur’s du monde qui entrent dans leur prochaine phase et deviennent matures. Vous commencez à voir des gens partir et aller démarrer d’autres entreprises.

Une chose que j’aime, c’est qu’il y a cinq PDG qui sont sortis de Concur. Ensuite, il y a littéralement 30 ou 40 cadres supérieurs qui sont allés diriger d’autres entreprises au niveau C. Pour moi, c’est un exemple de la maturation d’une région. C’est un exemple de la façon dont vous voyez non seulement plus de talents dans une région, mais ce talent déploie ses ailes et dirige d’autres entreprises.

La capitale est ici; le talent est là. Il existe un environnement propice aux affaires qui encourage la prise de risques calculés. Ce sont les éléments dont vous avez besoin.

Lorsque vous mélangez tout cela ensemble, il est difficile de ne pas être optimiste à Seattle.

Le cofondateur de Madrona, Tom Alberg, à gauche, et Steve Singh lors d’un déjeuner de l’Alliance technologique en 2015. (Photo de fichier .)

GW: Certaines personnes à Seattle – y compris des gens du studio de démarrage de Madrona – théorisent que les géants de la technologie aspirent de futurs entrepreneurs et, en fin de compte, nuisent à l’écosystème de démarrage de la région. Comment obtenez-vous plus de ces gens qui quittent les grandes entreprises et font le saut de démarrage?

Singh: Quelques choses doivent se réunir. Existe-t-il une infrastructure de support pour la construction de ces entreprises? Une partie de cela est le capital. Madrona se concentre sur cela et est le leader du marché dans le Pacifique Nord-Ouest.

L’autre partie consiste à aider les entrepreneurs à relever les défis commerciaux dès le premier jour, tout au long du processus de création d’une entreprise. C’est ce que Madrona appelle «à long terme».

C’est le côté support. L’autre partie est que les entrepreneurs trouveront une étape différente ou un point différent dans leur vie où ils disent, le moment est venu pour moi de prendre ce risque. Parfois, c’est un problème familial ou de réconfort dans leur travail. D’autres fois, ce n’est vraiment pas la bonne phase de leur vie du point de vue du développement pour savoir quand ils veulent prendre un risque.

Mais notre travail n’est pas d’arracher des ingénieurs ou des cadres à des entreprises pour créer des entreprises. Notre travail est de nous assurer que nous avons l’infrastructure de soutien pour ceux qui veulent prendre ce risque, pour aller construire ces grandes entreprises avec l’aide d’autres qui l’ont déjà fait.

Une fois que les entreprises ont démarré, nous sommes absolument déterminés à investir activement pour aider à faire venir des cadres qui ont une bonne expérience dans ces jeunes startups qui ont déjà démarré avec l’équipe fondatrice d’origine.

GW: Des conseils aux entrepreneurs à l’approche de 2020?

Singh: Deux choses, et elles s’appliquent à n’importe quelle période de la vie, que vous soyez dans un environnement à forte croissance, un environnement à croissance lente, une bonne économie, une mauvaise économie. Parfois, nous perdons de vue ces choses.

Premièrement: Comprenez-vous vraiment l’économie unitaire de votre entreprise? Comprenez-vous vraiment comment générer de la rentabilité? Je ne pousse pas les entreprises dans lesquelles j’investis à être rentables, mais je veux qu’elles s’assurent qu’elles comprennent ce qu’il faut pour faire évoluer l’entreprise tout en étant très économes en capital. Cela va devenir plus important en 2020 à mesure que l’environnement des capitaux se normalisera.

Deuxièmement: c’est vraiment une vérité universelle. Vous devez trouver des leaders dont vous pouvez apprendre ou obtenir des conseils. Il y a toujours un nouvel ensemble de défis qui émergent dans chaque génération d’entreprises. Avoir des gens qui ont traversé différents cycles, qui ont traité avec des entreprises aux stades précoces et ultérieurs, est extrêmement précieux. Il s’agit d’être objectif et de comprendre votre entreprise.

Si vous arrivez à ces deux choses, les chances de succès augmentent radicalement. Ils sont les principaux moteurs de l’amélioration de vos chances de réussite.