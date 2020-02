Steven Universe: 10 meilleures chansons de la série, classées

Cartoon Network a eu de nombreux bons spectacles, mais Steven Universe est certainement parmi le niveau d’élite des dessins animés. L’émission a gagné une base de fans massive (quelque peu enragée), un film et une série de suites limitée. Et pour une bonne raison. Les messages, les personnages, les thèmes et les intrigues de l’émission sont tous élaborés de manière complexe, et bien que parfois désordonné, il n’est jamais totalement insatisfaisant. De même, il s’agit d’un dessin animé historique pour la représentation LGBTQ, dans la mesure où l’identité et l’orientation des personnages sont essentielles au spectacle, influençant leurs décisions et leur identité. Cela va au-delà de la représentation au niveau de la surface ou d’une torsion bon marché. Ce n’est pas quelque chose qui peut être effacé ou évité, c’est une partie intégrante du spectacle à chaque étape.

CONNEXES: 10 meilleures émissions de télévision LGBTQ

L’une des meilleures choses que la production a à offrir est une autre partie intégrante du spectacle: sa musique. Rebecca Sugar a de nombreux talents, la composition musicale parmi eux (comme on le voit dans Adventure Time), il était donc naturel que Steven Universe soit criblé de bonne musique. Voici 10 des meilleures chansons de la série, y compris le film, basées sur la musique et sur la pertinence de l’histoire et des personnages.

10 Faites-le pour elle

Peut-être que la chanson la plus centrée sur Pearl pourrait être, “Do It For Her” vient quand Pearl décide de prendre Connie en tant qu’étudiant de combat à l’épée pour mieux protéger Steven dans les missions. De toute évidence, Steven étant le nouvel hôte du joyau de sa mère, et avec sa mère, Rose, l’ex de Pearl, il y a beaucoup de sentiments personnels qui entrent dans la formation.

La chanson fonctionne pour montrer l’évolution de Connie en combattant à travers le montage, l’obsession malsaine de Pearl pour protéger Rose / Steven et la prise de conscience croissante de Steven de la situation. La chanson revient également quelques épisodes plus tard lorsque Pearl chante brièvement le refrain lors d’un appel téléphonique avec Connie, confirmant à peu près la musique de Steven Universe est diégétique.

9 Paix et amour sur la planète Terre

L’histoire de la rédemption de Péridot est l’une des intrigues les plus réconfortantes et hilarantes de la course de Steven Universe. Bien que la chanson soit très humble et brève, tous les Crystal Gems parviennent à obtenir une réplique, y compris Peridot, faisant allusion à sa rédemption progressive.

Elle est timide, nerveuse et curieuse de savoir pourquoi elle devrait chanter, mais quand elle le fait, c’est attachant. Les plumes simples de l’ukelele et les paroles simplistes sont une belle pause de la fin du monde, les enjeux sur lesquels repose l’intrigue.

8 Heureusement pour toujours

Steven Universe: The Movie était un excellent ajout aux films originaux de Cartoon Network. Il se vantait d’un éventail impressionnant de chansons dans son temps d’exécution relativement court, et comme c’était une comédie musicale, la nécessité de faire avancer l’intrigue efficacement était critique.

CONNEXES: 5 théories de fans de Steven Univers qui pourraient être vraies (et 5 nous espérons qu’elles sont fausses)

“Happily Ever After” fait un travail incroyable en résumant l’intrigue de l’émission pour les nouveaux téléspectateurs, en se remémorant le passé nostalgique des fans et en présentant le saut en deux ans de la série originale. C’est une vedette dans un film plein de grands nombres musicaux.

7 autres amis

En parlant de Steven Universe: The Movie, il a suivi une tradition de dessins animés consistant à donner au méchant un numéro de chanson et de danse boppin.

L’introduction de l’antagoniste du film, Spinel, est une explosion. Spinel va Harman-Ising complet dans son style d’animation, vaincre facilement les Gemmes de cristal rouillées et frapper quelques notes très élevées tout en le faisant sur un rythme électro-swing. Sa nature excentrique et ludique, ainsi que ses tendances meurtrières, constituent une solide introduction au méchant du film.

6 Voici une pensée

D’une manière ou d’une autre, le “Crew-nivers” autoproclamé de la série a réussi à capturer constamment des talents de voix inattendus, négligés ou inconnus, qui ont tous apporté leur jeu A quand ils ont sauté dans la série. Patti LuPone, Lisa Hannigan, Christine Ebersole, Susan Egan, AJ Michalka et même Nicki Minaj font toutes des apparitions (vocales) tout au long du spectacle.

Mais l’exploit le plus impressionnant aurait pu attraper Estelle en tant que personnage principal, sous la forme de grenat. Estelle a du talent, et elle le sait, donc pratiquement chaque chanson de Garnet reçoit un accueil positif massif. “Here Comes A Thought” ne fait pas exception, une chanson traitant de l’anxiété et de la pensée destructrice, et surmontant ces négativités. C’est une chanson fantastique avec une voix impressionnante et si vague dans ses paroles qu’elle pourrait apaiser pratiquement n’importe quelle situation ou être diffusée sur une station de radio.

5 Ce rivage lointain

Lapis Lazuli est l’un des personnages les plus intrigants et compliqués de Steven Universe. Elle souffre de SSPT et son traumatisme l’incite souvent à prendre des décisions impulsives et à s’isoler des personnes qui s’occupent le plus d’elle.

C’est très convenable, car le personnage a d’abord été présenté comme un miroir magique qui pourrait rappeler n’importe quel événement. Et malheureusement, Lapis a une solide mémoire des événements qui lui ont causé tant de douleur. Quand elle obtient enfin sa propre chanson, c’est un larmoyant. Sa chanson fonctionne essentiellement comme la thérapie cognitive alors qu’elle s’ouvre à Steven sur son état d’esprit et son désir, mais son incapacité, de rester dans une situation heureuse.

4 Changez d’avis

La finale de la saison 5 de l’émission est la finale de la série proto, la fin que Rebecca Sugar avait en tête lors de l’écriture de l’émission. Par conséquent, “Change ton esprit” se termine sur la photo emblématique des Crystal Gems et Steven assis sur la plage, comme on le voit dans chaque ouverture de chaque épisode.

La chanson est une autre simple chanson d’ukelele chantée à merveille par Steven (Zach Callison). Il est représentatif de toute la thèse de la série, de la compréhension / acceptation des individus LGBTQ, et a une vulnérabilité et une nature authentique à ses paroles.

3 C’est fini, n’est-ce pas

Avant Steven Universe: The Movie, il y avait “Mr. Greg”, l’épisode musical de Steven Universe. Dans l’épisode, Greg et Pearl ont une maladresse, car ils étaient tous les deux amoureux de Rose à un moment donné. Cela se résume quand Pearl a réalisé que même si Rose a cessé d’exister lorsqu’elle a pris la forme de Steven, elle a choisi Greg comme amant au préalable.

CONNEXES: Steven Universe: 10 scénarios qui n’ont jamais été résolus

Pearl était tellement dans le déni d’avoir été rejetée qu’elle s’est menti à elle-même pendant des années et a pensé que ce n’était qu’une phase, mais “c’est fini, n’est-ce pas” confirme qu’elle a en fait perdu à long terme. Tout comme Greg, elle n’a jamais cessé d’aimer Rose, mais Rose a choisi Greg plutôt qu’elle.

2 Plus fort que toi

La grande révélation de Garnet (celle d’être une fusion) a été suivie, sans doute, par la chanson la plus emblématique de la série. C’était la grande casquette pour conclure la saison 1, et la voix d’Estelle est difficile. La chanson affirme que Garnet est essentiellement la représentation physique de l’amour de Ruby et Sapphire lorsqu’ils fusionnent, et montre également l’intense deuxième tour de Garnet avec Jasper.

Le charisme, les prouesses et l’amour de Grenat sont pleinement visibles, tandis qu’elle retient Jasper pour que les autres Gemmes s’échappent du navire sur lequel ils sont piégés. C’est un moment très satisfaisant, et tous ceux qui n’ont pas continué à regarder l’émission après ce moment-là ont probablement eu mauvais goût.

1 Peu importe quoi

Steven Universe: The Movie fonctionnait essentiellement comme Avengers: Endgame. Les personnages ont de gros enjeux et doivent parcourir un chemin de mémoire pour défaire le chaos qui leur est remis. Les grands fans se réjouiraient de soulager des moments classiques, et les personnages auraient également le temps de réfléchir à leur chemin. Dans “No Matter What”, Steven doit défaire l’amnésie dont souffre Amythest après une attaque avec l’arme à faux de Spinel, et il le fait d’une manière qui touche au cœur de la série.

Il rappelle à Amythest toutes les grandes et mauvaises choses qu’ils ont traversées, et le fait tout en s’amusant. Leur relation est très spéciale et la chanson est incroyablement facile à mémoriser, très entraînante et montre la volonté sans fin de Steven d’aider les autres à travers des situations difficiles. Ce serait bien avec Pearl ou Garnet, mais c’est absolument parfait avec Amythest, car elle et Steven étaient tous deux considérés comme des outsiders et constamment sous-estimés. De même, ils étaient tous deux gourmets avec un énorme talent pour les jeux de mots. Voir jusqu’où les deux sont arrivés est révélateur du chemin parcouru par l’ensemble du spectacle.

SUIVANT: Steven Universe: Les 10 moments les plus émouvants, classés

Prochain

Films de science-fiction des années 90 qui sont encore époustouflants aujourd’hui



A propos de l’auteur

Je m’appelle Rafael Sarmiento. Je suis né à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et je suis espagnol / vénézuélien-américain. Je suis diplômé de l’Université du Mexique avec un diplôme en histoire et en cinéma. J’ai vécu à Albuquerque, Washington, D.C., New York, Miami, Denver, Caracas (Venezuela), Gijon (Espagne) et Benidorm (Espagne). J’ai l’intention de retourner à New York pour plus d’opportunités et d’être plus proche de l’Espagne, et je suis assez content des emplois à distance, et en particulier des emplois d’écriture. Je crois que l’écriture est une extension de soi, donc j’aime mettre ma passion, mon humour et mes pensées dans tout ce que je fais, et je le fais bien. J’écris pour ScreenRant et CBR.

En savoir plus sur Rafael Sarmiento