Stock d’Amazon à 4000 $ et une valorisation de 2000 milliards de dollars? Pourquoi cet analyste pense que cela pourrait arriver – .

Un camion Amazon Prime au centre-ville de Seattle près du siège d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

La part d’Amazon a atteint des niveaux record la semaine dernière et certains analystes pensent que la croissance ne s’arrêtera pas dans un avenir prévisible.

Le géant de la technologie de Seattle est apparu comme l’une des rares entreprises qui pourraient potentiellement sortir de la crise du COVID-19 plus forte que jamais.

Brett Thill, analyste chez Jefferies, a déclaré qu’il voyait un chemin vers 4000 $ pour les actions d’Amazon, qui s’échangeait à 2328 $ / action mardi, déjà en hausse de plus de 50% par rapport à la mi-mars.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, appelle à des tests COVID-19 réguliers «à l’échelle mondiale dans toutes les industries»

Jefferies a augmenté mardi son objectif de cours sur 12 mois pour le titre à 2 800 $. Thill a également déclaré que la valorisation d’Amazon pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars d’ici 2023; l’entreprise a franchi le cap du billion de dollars en septembre.

La pandémie mondiale a mis en lumière le géant de la technologie de Seattle, car des millions de personnes comptent sur l’entreprise pour tout, de la livraison d’épicerie au cloud computing.

Jefferies a mené une enquête récente auprès des consommateurs américains et a constaté qu’Amazon était le seul détaillant de commerce électronique à voir une augmentation des dépenses des clients depuis l’épidémie.

“Cela confirme notre conviction qu’Amazon bénéficiera de COVID-19”, a écrit Thill dans une note de recherche.

L’enquête a montré que la principale raison pour laquelle les consommateurs achètent plus sur Amazon est d’éviter les magasins physiques. Les commandes d’abris sur place et l’incertitude concernant la sécurité des sites de briques et de mortier confèrent à Amazon un avantage sur ses concurrents.

La pandémie de coronavirus forcera probablement les chaînes de grands magasins à fermer, a rapporté le New York Times, laissant plus de part de marché à Amazon.

Le trafic dans les magasins de détail a chuté de 98% la semaine dernière aux États-Unis. Vos déplacements à l’épicerie et à Target. – Jordyn Holman (@JordynJournals) 21 avril 2020

Amazon a probablement signé des millions de nouveaux membres Prime au cours du dernier mois qui utilisent des versions d’essai du programme de 119 $ / an. La recherche a montré que les membres principaux finissent par dépenser environ le double d’Amazon par rapport aux non-membres. «Nous pensons que beaucoup de ceux qui connaissent pour la première fois la valeur, la facilité et la commodité du service décideront de le conserver, stimulant ainsi la croissance future d’Amazon», a écrit Thill.

Thill a décrit les activités Amazon Web Services et Amazon Advertising de la société comme «sous-estimées». AWS lui-même pourrait valoir près de 1 billion de dollars en trois ans, a-t-il écrit.

D’autres sont également optimistes quant à la croissance d’Amazon. Un rapport de RBC Marchés des Capitaux plus tôt ce mois-ci prévoyait que les activités d’épicerie en ligne d’Amazon, qui ont augmenté en raison de COVID-19, pourraient produire 70 milliards de dollars en volume brut de marchandises d’ici 2023, soit plus de 3 fois par rapport à 2019.

L’augmentation des achats d’épicerie en ligne via Amazon mérite également d’être surveillée étant donné que la catégorie représente moins de 5% des ventes au détail d’Amazon, a noté Jefferies.

Amazon annonce ses résultats du premier trimestre la semaine prochaine. Alors que ses revenus augmenteront sûrement d’une année à l’autre, les investisseurs surveilleront les dépenses de l’entreprise. Dans sa lettre aux actionnaires la semaine dernière, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré que la société dépensait plus de 500 millions de dollars jusqu’à la fin avril pour embaucher 175 000 employés supplémentaires pour aider à répondre à la demande causée par la pandémie. “Bien que nous reconnaissions que cela coûte cher, nous pensons que c’est la bonne chose à faire dans les circonstances”, écrit-il dans la lettre.

Le rapport Jefferies a souligné les risques potentiels de contrôle réglementaire, mais il ne prévoit pas d’impact significatif sur le stock au cours des deux prochaines années. La critique de Big Tech, qui avait augmenté ces dernières années, pourrait se calmer en raison de la dépendance envers les géants pendant la crise du COVID-19. L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a déclaré la semaine dernière que les Américains devraient être «un peu reconnaissants» envers les entreprises.

Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook représentent désormais plus de 20% de la capitalisation boursière de l’indice S&P 500, a rapporté ..