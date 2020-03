Stock iPad Pro faible – nouveaux modèles ou tout simplement impact sur les coronavirus?

Le faible stock d’iPad Pro aux États-Unis, au Canada et en Europe pourrait signaler que de nouveaux modèles sont en route. Apple a tendance à ralentir la production des modèles existants avant le lancement des remplacements, faisant de la disponibilité limitée et des délais d’expédition prolongés un indice fréquent pour les modèles à venir.

Cependant, il est également possible dans ce cas que le stock limité soit simplement le résultat d’une production réduite en Chine en raison de l’impact du coronavirus…

Bloomberg signale les pénuries.

La tablette iPad Pro connaît une disponibilité limitée dans les magasins des grandes villes des États-Unis, d’Australie et d’Europe, selon un examen du site Web d’Apple lundi. L’iPad Pro 12,9 pouces avec 512 gigaoctets de stockage et aucune connectivité cellulaire est vendu dans tous les magasins Apple de la région de Los Angeles.

Ce modèle et d’autres versions sont également vendus dans de nombreux magasins à New York.

Certains employés d’Apple Store ont déclaré avoir commencé à remarquer une réduction des stocks d’iPad Pro au cours de la dernière semaine. Ils ont demandé à ne pas être identifiés en discutant des informations privées sur les produits.

Comme le note la pièce, les modèles d’iPad Pro ne sont pas les seuls produits à faible stock, mais cela reflète simplement Apple qui peine à répondre à la demande.

Les écouteurs AirPods Pro et les ordinateurs Mac construits sur commande continuent également d’afficher des retards de livraison, et certains modèles d’Apple Watch Series 3 et Series 5 ne sont pas disponibles à l’achat en ligne. La Watch Series 3 et les AirPods Pro en demande avaient été contraints avant même le coronavirus.

La production de produits et de composants Apple a été durement touchée par l’épidémie. L’assembleur clé d’iPhone Foxconn, cependant, devrait être de retour à pleine capacité d’ici la fin du mois.

Apple n’avait aucun commentaire à faire sur le rapport, mais a averti le mois dernier que l’impact du coronavirus signifiait que l’approvisionnement en produits serait limité, et par conséquent ne respecterait pas ses prévisions pour le trimestre en cours.

Cela dit, nous nous attendons à ce que l’iPad Pro soit actualisé cette année, et certains rapports pointent vers ce mois-ci.Il est donc possible que le faible stock d’iPad Pro reflète un lancement imminent ainsi que des contraintes d’approvisionnement.

En ce qui concerne les attentes, nous ne verrons probablement aucun changement significatif dans la conception. Les rapports indiquent jusqu’à présent un module à triple caméra, y compris un capteur de temps de vol; Processeur A13X; et un nouveau Smart Keyboard avec rétro-éclairage, trackpad ou les deux.

Même s’il y a un rafraîchissement ce mois-ci, il se peut qu’il ne livre pas tous les cadeaux promis: nous nous attendons à ce qu’Apple lance une version 5G après le lancement de l’iPhone 12, donc certains suggèrent que nous pourrions voir les mises à jour de l’iPad Pro dans les deux le printemps et l’automne.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: