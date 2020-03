Stockage sans fil, accès aux données sans fil

Les solutions de stockage sans fil sont l’un des moyens les plus intéressants pour se débarrasser du câblage, accéder à nos données n’importe quand, n’importe où et être en mesure d’enregistrer des fichiers à partir de presque n’importe quel appareil

Les solutions de stockage cloud sont là pour rester et sont très utiles. Cependant, ils ne fonctionnent pas pour tous les scénarios et d’autre part, ne nous leurrons pas, il n’y a rien de mieux qu’un périphérique de stockage physique pour garder les données et les fichiers sous notre contrôle. L’industrie propose des solutions de stockage local variées. Disques durs, disques SSD ou autres types de stockage flash que nous avons sur PC, smartphones ou tablettes; les externes tels que les clés USB ou les lecteurs que nous connectons par câble; NAS qui offrent un stockage et une connectivité sur le bureau ou des formats amovibles tels que des cartes SD.

Tous ont leur utilité, mais aucun d’entre eux ne peut atteindre la polyvalence et les domaines d’utilisation d’appareils de stockage sans fil, car ils vous permettent de stocker du contenu auquel nous pouvons accéder à tout moment et en tout lieu et à partir de plusieurs appareils connectés sans avoir besoin de tout type de câblage ou de réseaux électriques.

Fonctionnement du stockage sans fil

Comme nous l’avons vu dans l’analyse du SSD sans fil WD My Passport, la principale différence avec les autres supports de stockage externes est que ces solutions croire votre propre réseau sans fil auxquels les appareils à portée de main peuvent accéder à distance et en toute sécurité à l’aide d’un mot de passe.

Pour connexions sans fil À partir d’un smartphone ou d’une tablette, les fabricants proposent des applications pour transférer des fichiers vers et depuis l’appareil. S’il est connecté à un ordinateur personnel, l’unité sera affichée dans l’explorateur de fichiers correspondant comme s’il s’agissait d’une unité interne ou externe connectée par câble.

De plus, ces solutions inclure votre propre batterie offrir une autonomie en mobilité qui oscille entre certains modèles, mais offre au moins quelques heures d’activité. Bien sûr, ils peuvent également travailler avec le câblage en cas de besoin, car ils incluent un port pour le chargement et le transfert de données.

Avantages du stockage sans fil

Devant un disque dur externe typique (ou un disque SSD) câblé par câble à un port de connexion périphérique (USB, Thunderbolt, eSATA …), un disque dur sans fil Se connecte via les normes Wi-Fi ou Bluetooth pour permettre l’accès à votre contenu stocké. Il est particulièrement utile pour une utilisation à partir d’appareils mobiles tels que des smartphones, des tablettes ou des caméscopes, bien qu’ils fonctionnent vraiment avec n’importe quel ordinateur ayant accès à votre réseau. La possibilité d’accéder simultanément à plusieurs appareils est un autre de ses avantages et est une caractéristique que nous ne pouvons pas obtenir dans les appareils câblés.

Son utilisation principale est la sauvegarde et sauvegarde des données en déplacement vers et depuis n’importe quel appareil que nous connectons à votre réseau, augmentant ainsi efficacement la capacité de stockage de ces appareils. A également souligné son utilisation en photographie maintenant que la 4K dévore la capacité à un rythme soutenu. Comme nous l’avons dit, il peut être utilisé sans fil ou avec le câblage correspondant d’un connecteur aux ports USB standard qui incluent également.

Un autre avantage de ces appareils est leur utilisation serveur multimédia. Les meilleurs disques durs sans fil incluent une gamme de capacités intégrées pour cela, fonctionnant avec des smartphones, des tablettes, des téléviseurs intelligents, des streamers tels que Chromecast et des services tels que Plex. Vous connectez simplement le périphérique de stockage sans fil au réseau et tout le contenu multimédia stocké peut être lu dans le centre de divertissement sur des écrans comme un téléviseur intelligent.

Quant à son design, il est de plus en plus stylisé et ses dimensions et son poids sont de plus en plus réduits en profitant des unités à semi-conducteurs comme base. Il convient de noter que certains modèles incluent des boîtiers résistants pour une utilisation dans des scénarios commerciaux ou industriels ou simplement comme protection de l’unité contre les chocs ou les chutes, ce qui n’est pas rare en termes de mobilité.

Stockage sans fil (offre mars 2020)

Étant un format spécialisé, il n’y a pas autant d’offres disponibles que dans ses homologues câblés. Quant à son prix, le coût par Go est légèrement supérieur à ceux-ci en raison du plus grand nombre de fonctionnalités incluses (batterie, puce sans fil …) et de son potentiel d’utilisation incontestablement plus important. À valoriser au moment de l’achat des questions comme:

S’ils utilisent des disques durs ou des SSD comme disque interne.

L’autonomie qu’ils offrent.

Le degré de résistance qu’ils offrent.

L’interface utilisée et les ports de connexion physiques.

La version du Wi-Fi et / ou du Bluetooth qu’ils utilisent.

Le soutien du fabricant en matière de garantie et de logiciel.

Capacité de stockage

Nous vous laissons une sélection de modèles disponibles chez les détaillants espagnols:

– Disque SSD sans fil WD My Passport de 500 Go. Basé sur des disques SSD, il propose des cartes Wi-Fi ac, USB 3.0, 2.0 et SD. Résistant aux chocs, aux rayures et aux chutes jusqu’à 1 mètre. Batterie de 6 700 mAh pour 10 heures d’autonomie. 359 grammes (sans protecteur) ou 460 grammes (avec protection). Il est disponible avec SSD dans des capacités de 250 Go et offre aux autres supérieurs jusqu’à 2 To. Actuellement, la version la plus économique est celle de 200 Go pour 200 euros et la plus intéressante en prix / capacité est de 1 Tbyte pour 503 euros.

– WD My Passport Wireless Pro. Très similaire en fonctionnement au précédent, mais basé sur des disques durs pour abaisser sensiblement le prix de l’unité. Il a Wi-Fi ac, lecteur de carte SD et USB 3.0. 390 grammes de poids et d’autonomie pendant 10 heures. Il est distribué en versions de 1 à 4 Tbytes. Le modèle le plus intéressant est le plus grand pour 236 euros.

– Stockage mobile sans fil HDD Archive Seagate. Wi-Fi n et USB 2.0. Il pèse 281 grammes et offre 6 heures d’autonomie. Avec un disque dur d’une capacité de 500 Go, son prix est de 118 euros, après une forte baisse de prix le trimestre dernier.

– Kingston MobileLite Wireless Pro MLWG3 / 64ER. Comprend 64 Go de stockage interne extensible via des périphériques USB et des cartes SD. Il pèse 195 grammes, dispose du Wi-Fi n pour la connectivité sans fil et d’une batterie lithium-ion, pour 109 euros. Il a une version G3 pour seulement 40 euros.

– LaCie Fuel – Disque dur sans fil qui utilise la connectivité Wi-Fi n pour connecter jusqu’à cinq appareils simultanément. Il dispose d’une batterie pour 10 heures d’autonomie. Il pèse 549 grammes, possède un port USB 3.0 et a une capacité de 1 Tbyte. Il a un prix de 224 euros.

– SanDisk SDWS1-064G-E57. Wi-Fi, lecteur de carte. 160 grammes de poids et 8 heures d’autonomie. Avec une capacité de disque dur de 64 Go, il coûte 103 euros. Avec 32 Go son prix est de 89 euros.

– Kingston MobileLite Wireless G3 MLWG3ER. Unité spécialisée dans la sauvegarde des données des smartphones. Il offre 64 Go de stockage intégré, extensible via des clés USB et des cartes SD et comprend une batterie de 6 900 mAh. Il a un prix de 51 euros.

– Disque dur sans fil SSK. Il comprend une capacité de 1 Tbyte et fonctionne comme un cloud privé avec un point d’accès Wi-Fi de 300 Mbps. La batterie intégrée au lithium polymère est de 3 800 mAh et est au prix de 109 euros.

– Verbatim VB-98243. Appareil sans fil portable avec connectivité Wi-Fi pour Android et iOS. Il n’inclut pas de disque dur ou SSD, mais utilise ce que l’utilisateur connecte à ses ports USB ou au lecteur de carte SD. En contrepartie, son prix est très économique: 29 euros.