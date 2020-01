StormSensor obtient plus de financement pour aider les villes à gérer les inondations et les problèmes de débordement des eaux usées – .

Erin Rothman, cofondatrice et PDG de StormSensor. (Photo StormSensor)

StormSensor continue de collecter des fonds pour son système technologique qui permet de suivre les données sur les eaux pluviales.

La startup de Seattle vient de gagner 585 000 $ et prévoit d’augmenter ses investissements plus tard cette année. L’entreprise d’impact social American Family Institute et le Sofia Fund axé sur les femmes ont été les plus gros investisseurs de la ronde, qui comprenait la participation d’autres personnes. Le financement total à ce jour est de 2,6 millions de dollars.

Fondé en 2015, StormSensor vend des capteurs sans fil et des logiciels d’accompagnement aux municipalités, aux agences gouvernementales et aux installations industrielles qui souhaitent suivre et prévenir la pollution des eaux pluviales ou les inondations. Il vise à remplacer les rapports manuels sur la qualité des eaux pluviales par une solution entièrement numérique qui utilise des algorithmes prédictifs.

Jersey City, par exemple, utilise StormSensor pour identifier les emplacements à haut risque d’inondations et de débordements d’égouts.

“Alors que d’autres villes adoptent cette technologie et que des ensembles de données commencent à se formuler, Jersey City sera impatiente de comprendre les tendances nationales, les meilleures pratiques et les interventions qui fonctionnent bien dans d’autres villes côtières”, a déclaré le maire de Jersey City, Steven Fulop, dans un communiqué.

Les concurrents de StormSensor sont Teledyne / ISCO, Campbell Scientific, YSI et ADS. L’entreprise de 9 personnes est diplômée de 9MileLabs, un accélérateur de startups de Seattle qui a fermé ses portes en 2016. La startup est également apparue sur le salon Elevator Pitch de ..

StormSensor est dirigé par la PDG Erin Rothman, qui a cofondé la startup après avoir passé 12 ans en tant que consultante environnementale. Anya Stettler, l’autre co-fondatrice de l’entreprise, est partie fin 2018.

“StormSensor est une étude de cas sur la façon dont les femmes dans les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) peuvent réaliser leurs rêves de démarrer et de développer des entreprises qui répondent à des problèmes du monde réel tout en réalisant un potentiel de profit important”, Cathey Connett, PDG et partenaire à Sofia Fonds, a déclaré dans un communiqué. «Nous sommes ravis de faire notre part pour les financer sur le chemin et nous encourageons les autres investisseurs – en particulier les investisseurs en capital-risque, qui ne donnent que 2,2% de leur soutien aux entreprises appartenant à des femmes – à reconnaître l’impact de ces entreprises, y compris le retour ils peuvent fournir à leurs investisseurs. “