Storytelling interactif, comment naît l’histoire interactive sur Internet

L’un des principaux phénomènes enregistrés suite à laavènement de nouveaux médias et réseaux concerne le participation active et le collaboration dans la production de contenu et les informations des internautes.

En effet, la plupart des services disponibles sur le net ne sont pas seulement interactifs – et permettent donc la participation du public – mais s’appuient même souvent sur des formes de production confiées directement aux utilisateurs, leur fournissant des logiciels et des plateformes faciles à utiliser, et qui reposent sur des processus de coopération.

Nouvelles technologies et interactivité: comment naissent de nouvelles histoires interactives

Sur la base des opportunités accordées par nouvelles technologies, ces derniers ont révolutionné la façon traditionnelle de raconter des histoires, ce qui les rend plus interactifs. Nous parlons donc de narration interactive, définition par laquelle nous entendons une forme particulière de l’acte de narration dans lequel l’intrigue n’est pas déterminée a priori, mais en prévoit un série de chemins possibles, chacun pouvant être atteint grâce aux choix faits par l’utilisateur-lecteur, réduisant ainsi les frontières entre le livre et le jeu.

L’auteur crée le décor, les personnages et les situations de l’histoire, mais c’est l’utilisateur d’expérimenter et de créer une histoire unique basée sur les interactions avec le contenu dont il dispose et sur les choix effectués. En général, les histoires basées sur la logique de la narration interactive utilisent trois personnages importants dans le but de construire l’histoire elle-même:

la directeur de théâtre, responsable de la narration, celui qui a pour tâche de réconcilier les différentes voies possibles avec une intrigue et une succession d’événements cohérents avec les choix opérés, afin de ne pas tomber dans des malentendus et des contradictions. Il collabore avec lemodèle d’agent dans le choix des actions que les personnages de l’histoire peuvent réaliser tout au long de l’histoire, tout en tenant compte de celles qui sont les objectifs de l’auteur;

l ‘modèle d’agent, qui recueille des informations sur le monde et les personnages de l’histoire et génère des actions de réponse possibles pour chaque personnage non joueur (c’est-à-dire les personnages qui ne sont pas sous le contrôle direct du lecteur) de l’histoire.

l ‘modèle utilisateur. Il garde une trace des choix faits par les joueurs, afin que le gestionnaire de théâtre et le modèle d’agent puissent coopérer avec le lecteur, en étant conscient de ses goûts et pourquoi pas, de son style de jeu, et donc en essayant de prévoir des choix qui peut répondre à ces événements

L’histoire interactive, des histoires en ligne d’iNCIPIT aux jeux disponibles sur le Play Store

Aujourd’hui, ils existent de nombreuses plateformes qui permettent non seulement la lecture, mais aussi la création de histoires interactives. Parmi ceux-ci, il se démarque notamment L’iNCIPIT, la première plateforme italienne d’histoires interactives en ligne. Les histoires de The iNCIPIT sont divisées en 10 épisodes, chacun étant écrit par l’auteur en fonction des préférences des lecteurs.

Chaque épisode se termine par une question: comment se déroulera l’histoire?. Le lecteur votera pour l’une des trois options possibles et participera avec les autres lecteurs à changer le cours des événements. En fait, l’option qui a recueilli le plus de votes guidera l’auteur dans la rédaction de l’histoire. Enfin, les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec l’auteur via la rubrique “commentaires”, disponible à la fin de chaque épisode.

Cependant, il convient de noter que le principe de la narration interactive n’est pas entièrement nouveau et a déjà été largement testé dans le passé, sous forme papier, avec les livres de la série Choisissez votre propre aventure. Initialement destinée à un très jeune public, l’histoire a été écrite à la deuxième personne, et le protagoniste de l’histoire n’était autre que le lecteur lui-même, qui pouvait de temps en temps assumer de nouveaux rôles, en fonction de l’aventure choisie. Les histoires ont été structurées de sorte que, après les premières pages de lecture, le protagoniste a choisi parmi les options disponibles, ce qui conduirait ensuite à d’autres options, jusqu’à déterminer l’une des nombreuses fins possibles.

Les livres de la série Choose Your Own Adventure ont maintenant évolué en romans visuels, ou dans les “romans visuels”, un genre de jeu vidéo dans lequel le personnage peut prendre certaines décisions qui influencent l’intrigue du jeu. Encore une fois, les romans visuels ont des fins alternatives qui dépendent des actions du joueur. Aujourd’hui, des exemples de jeux narratifs interactifs sont Choises: Histoires que vous jouez et Épisode: Choisissez votre histoire, téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store.