Strange Adventures # 1 Review: Méfiez-vous des dangers de la guerre

Il y a quelques années, le monde de la bande dessinée a été complètement secoué par la série DC de Tom King et Mitch Gerads, Mister Miracle. La série a renversé le genre des super-héros, se concentrant sur le héros de DC, Scott Free alias Mister Miracle, d’une manière rarement vue dans les bandes dessinées de super-héros, utilisant le personnage comme véhicule pour discuter et raconter une histoire mature sur les effets des effets post-traumatiques. trouble de stress (SSPT). La réception de la série a été sans équivoque positive, qui a abouti à la série remportant le prix Eisner de la meilleure série limitée en 2019. Cette semaine, King, Gerads et le nouvel ajout, Evan “Doc” Shaner, reviennent avec leur nouvelle série, Strange Adventures.

Une fois de plus, King a décidé d’aborder son histoire à travers un héros DC de niveau B, Adam Strange, un homme de la Terre qui est frappé par un faisceau zêta et emmené vers la planète lointaine de Rann où il devient le héros et le sauveur de leur planète. La nouvelle série raconte deux histoires – l’une se déroulant pendant la dernière guerre contre Rann entre le peuple de Strange et les Pykkts envahisseurs, et une autre après la fin de la guerre lorsque Strange et sa femme, Alanna, se sont retirés et sont revenus sur Terre.

Connexes: Mister Terrific co-star dans DC’s Strange Adventures

Pour ceux qui connaissent King, en particulier Mister Miracle, le ton de Strange Adventures se sentira immédiatement familier dans le bon sens. King a une capacité étrange à raconter une histoire très mature tout en incorporant de grandes actions et des ébats de super-héros. Cette dualité est intégrée au cœur de Strange Adventures et constitue la base de l’équipe d’artistes de la série, qui gèrent tous deux la moitié des histoires simultanées de la série. Gerads couvre le présent, avec Strange et Alanna de retour sur Terre, et Shaner couvre le passé – la dernière guerre contre Rann.

Semblable à Mister Miracle, le style plus grincheux de Gerads correspond parfaitement au scénario plus introspectif alors que Strange traite des retombées de la guerre et de son nouveau statut de héros sur Terre. D’un autre côté, les lignes épurées et les couleurs vives de Shaner se marient bien avec l’âge d’or et les vibrations plus classiques de super-héros des pièces d’action de l’histoire de la guerre. Impressionnant, les deux styles avec des palettes de couleurs similaires coulent en réalité bien l’un dans l’autre – important car certaines pages contiennent des panneaux des deux artistes.

C’est un témoignage du talent de King qu’il est capable d’écrire continuellement de grandes histoires dans le même stade de base thématique que la plupart de ses séries précédentes. Comme il l’a déclaré avec sa «Trilogie des meilleures intentions» vaguement définie (The Vision, The Sheriff of Babylon et The Omega Men) et «Trilogy of Trauma» (Mister Miracle, Heroes in Crisis et Batman), King a l’habitude d’écrire sur les hommes faillibles souffrant de traumatismes profonds et de conflits intérieurs. Ces thèmes sont très répandus dans Strange Adventures. Il est clair dès le début que les choses ne se sont peut-être pas produites aussi proprement qu’elles le semblaient sur Rann, et la question de savoir si Strange est, en fait, un héros de guerre méritant des éloges devient un problème tangible auquel lui et Alanna doivent faire face à la fois dans leur vie privée et publique. Alors que King tient encore beaucoup de cartes d’histoire près de sa poitrine, un L’événement pivot du numéro crée un mystère qui deviendra probablement une épine dorsale majeure de la série. Contrairement à Mister Miracle, qui est resté largement autonome dans le monde des Nouveaux Dieux, l’événement qui se produit dans Strange Adventures conduit à une visite dans familier c les débutants de la DCU avec quelques camées accueillis par d’autres héros.

Il y avait une base solide pour l’anticipation généralisée menant à Strange Adventures, et il se peut que le premier numéro de la série dépasse réellement les attentes élevées qui l’attendaient. King est incontestablement de retour à sa plus belle forme ici. Dans un seul numéro, Strange Adventures a établi une nouvelle barre pour 2020. C’est une bande dessinée habilement conçue remplie de mystère, d’action et de drame, et, plus important encore, contrairement à de nombreux livres, cette série a quelque chose d’important à dire. Au rythme avec lequel elle s’est engagée, une nouvelle série de prix Eisner ne semble pas du tout hors de question pour DC et King, Gerads et Shaner’s Strange Adventures.

Strange Adventures # 1 est disponible dès maintenant dans votre librairie de bandes dessinées locale.

Suivant: Tom King dévoile le premier concept de design Mister Miracle de Mitch Gerads