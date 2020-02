Stranger Things 4: c’est officiel, les nouveaux épisodes arrivent avec une surprise Tecnoandroid

Les nouveaux épisodes tant attendus Choses étranges ils arriveront bientôt sur le service de streaming de Netflix, révélant à tous les admirateurs les plus intrépides comment les histoires des personnages les plus aimés d’Amérique ont évolué. Après une fin de saison très inattendue et triste, il est inutile de nier que les doutes exposés sur les réseaux sociaux ont été différents et qu’au cours des derniers mois, les théories accouchées par le fandom les ont vues de toutes les couleurs. À ce jour, suite à la divulgation d’une nouvelle bande-annonce, de nombreuses pensées ont été annulées et, avec un soupir de soulagement, il est possible de confirmer ce que beaucoup espéraient: Sheriff Hopper est vivant.

Cependant, les détails de la quatrième saison de Stranger Things sont encore très peu nombreux: le duff composé par les Duffer Brothers a décidé de garder une aura de mystère afin d’étonner les fans à la fois, c’est ce que nous savons à ce sujet.

Stranger Things 4 sera bientôt sur Netflix: voici ce que nous savons

La quatrième saison ne la verra pas apparaître sur le petit écran la ville de Hawkins: c’est l’une des bandes-annonces publiées au cours des derniers mois qui a laissé entendre que cela suggère un changement de lieu imminent. Où se dérouleront les nouveaux épisodes? Eh bien, répondre à cette nouvelle question est difficile, mais après avoir vu cela Hopper est prisonnier en Union soviétique, certains indices peuvent avoir été fournis. Il ne faut donc pas oublier qu’avec le dernier épisode de la troisième saison Joyce et ses fils ont dit au revoir à la ville texane pour un “pour toujours” apparent.

Nous concluons en informant nos lecteurs que des nouvelles sont également arrivées du côté des acteurs: la petite Erica (sœur de Lucas) jouée par Priah Ferguson a été promu et inclus dans le casting récurrent de la série télévisée.

