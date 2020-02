Stranger Things 4 est sur Netflix: voici des avancées intéressantes

La plateforme de streaming en ligne Netflix s’apprête à mettre à jour son catalogue en ajoutant la nouvelle saison d’une série télévisée très appréciée: Choses étranges. Une fiction américaine se déroulant dans les années 80 très appréciée grâce à une intrigue engageante et des personnages extraordinaires.

La troisième saison s’est terminée d’une manière un peu particulière, suscitant plusieurs doutes et perplexités. Heureusement, cependant, épisodes de la quatrième saison sont sur le point d’arriver et les fans pourront enfin découvrir la suite de cette histoire fascinante.

Stranger Things 4 arrive sur Netflix: voici ce que nous savons sur les nouveaux épisodes

La nouvelle saison de Choses étranges est vraiment attendu depuis longtemps et beaucoup font des suppositions sur le net sur ce qui pourrait arriver dans les nouveaux épisodes. La quatrième saison pourrait se dérouler dans une ville différente de celle de Hawinks depuis la fin du troisième avec le transfert de Joyce et de sa famille. En fait, il pourrait être réglé dans la nouvelle ville où Joyce a décidé de déménager.

Un autre point d’interrogation reste sur le caractère de Hopper, car beaucoup n’ont pas encore accepté la fin du personnage. Il peut également se retrouver coincé dans une autre réalité et quelqu’un peut encore le sauver, à notre connaissance. Beaucoup parlent aussi du caractère de Onze qui dans la troisième saison a quitté la ville et n’avait aucun pouvoir. Pouvait-il vraiment abandonner la ville et tous ses amis? Il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée des nouveaux épisodes en exclusivité et en avant-première sur la plateforme de streaming en ligne la plus populaire au monde, Netflixle 3 avril 2020.