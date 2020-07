Stratégies de blockchain des grandes entreprises

L’écosystème crypto a parcouru un long chemin depuis ses débuts avec Bitcoin jusqu’à nos jours. Ceci est un bon exemple de la façon dont la pertinence du Blockchain dans le monde jusqu’à présent. En fait, de nombreuses entreprises ont adopté et adapté les crypto-monnaies dans le cadre de leurs plans. Par conséquent, nous pensons qu’aujourd’hui est le bon jour pour revoir certaines des stratégies Blockchain des grandes multinationales. Une manière de savoir aussi quelle est sa portée à court et moyen terme.

Mais d’abord, qu’est-ce que la Blockchain?

Avant de commencer avec les tactiques de signature globale, nous devons définir la Blockchain comme le registre unique à faible consensus à travers lequel les nœuds d’un réseau sont distribués. Appliqué aux crypto-monnaies, son fonctionnement ne s’écarte pas trop de celui d’un livre comptable où apparaît chacune des transactions d’une entreprise. Cela ne signifie pas que, dans la pratique, ce n’est pas quelque chose de plus complexe.

Dans tous les cas, la chaîne Bitcoin stocke des informations telles que les transactions valides, chacun des blocs de la crypto-monnaie, leur relation avec les blocs précédent et suivant par leur hachage, etc.

Et comment les géants l’utilisent-ils?

Immédiatement, des questions se posent sur la façon dont les entreprises qui font bouger le monde utilisent une technologie comme Blockchain. Nous avons des cas comme IMB, PayPal ou Alibaba, nous allons donc nous concentrer spécifiquement sur ceux-ci afin que vous les connaissiez plus en profondeur.

PayPal mise sur l’identité

PayPal est une organisation connue pour être parmi les premières à faciliter les paiements numériques sécurisés. Par conséquent, nous pourrions rapidement conclure que votre intérêt pour Bitcoin est presque stratégique. Fin 2018, ils avaient déjà lancé un programme interne d’incitation des employés qui récompensait les nouvelles idées liées à la Blockchain dans les situations à faible risque.

La société continue d’enquêter à cet égard et participe même à certains projets tels que la Cambridge Blockchain, collaborant à l’administration de données confidentielles via des livres comptables.

Alibaba pousse Blockchain vers le cloud

Alibaba est l’un des géants du marché chinois. En tant que tel, il explore constamment les limites et les stratégies de Blockchain qui peuvent être exploitées ces jours-ci. Son regard se concentre avant tout sur le développement de BaaS ou Blockchain as a Service.

Ils proposent même des plateformes pour leurs clients. Nous parlons d’Alibaba Cloud, qui utilise ces systèmes, ainsi que d’autres tels que Ant Blockchain, IBM Hyperledger Fabric et Quorum. Cela vous permet de vous intégrer à d’autres sociétés pour améliorer vos options dans le segment BaaS au niveau de l’entreprise.

AliPay, actif il y a plusieurs mois sur Blockchain, a également joué un rôle clé dans l’administration électronique des prescriptions de l’hôpital central de Wuhan lors de la récente épidémie de coronavirus.

IBM mise sur la diversification des services

Dans le cas d’IBM, on voit que ses stratégies Blockchain sont celles de la diversification des services. Ils se sont pleinement engagés dans des segments tels que les consortiums, la traçabilité des aliments, les auditions commerciales entre les pays, les règlements en espèces et le financement.

Autres exemples

Bien sûr, il y a d’autres géants comme Google, Amazon, Apple Microsoft ou Facebook qui n’oublient pas non plus cette technologie. Ses partenariats avec Chainlink, dans le cas de Google, ou l’apparition d’Amazon Managed Blockchain, en sont de bons exemples. Il en va de même pour Microsoft Azure.

DeFi, clé du temps à venir

La finance décentralisée, ou DeFi, est un autre problème que nous ne pouvons pas perdre de vue ces jours-ci. Bien que la Blockchain ait toujours été utile jusqu’à présent, bon nombre de ses applications ne sont pas les plus rapides, ni les plus sûres, ni les plus stables. Et c’est là que DeFi entre en jeu.

Le plus drôle, c’est que les startups mènent ce changement. Contrairement à ce qui se passe avec les multinationales, elles peuvent être plus honnêtes quant aux problèmes des technologies qu’elles mettent en œuvre. Ils peuvent également jouer un peu plus avec leurs progrès et l’incorporation de nouvelles méthodes.

En tout état de cause, il ne fait aucun doute que les entreprises les plus pertinentes et celles qui ne font que faire leurs premiers pas doivent développer des stratégies Blockchain en fonction de leurs besoins. Même dans les cas où ces stratégies impliquent de se défaire de ces systèmes.

