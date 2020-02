Strategy Analytics: les ventes de HomePod ont augmenté en 2019, mais Amazon et Google sont toujours en tête

Strategy Analytics est sorti aujourd’hui avec un nouveau rapport couvrant l’industrie des haut-parleurs intelligents en 2019. Selon les données, les expéditions mondiales de haut-parleurs intelligents ont atteint un nouveau record de 146,9 millions d’unités – et Amazon est toujours le leader de loin.

Amazon a représenté 26,2% des livraisons de haut-parleurs intelligents, ce qui est en fait légèrement en baisse par rapport à la part de marché de 33,7% qu’il contrôlait en 2018. Google a conservé sa deuxième place, représentant 20,3% des livraisons en 2019 contre 25,9% en 2018. Les fournisseurs chinois Baidu, Alibaba et Xiaomi ont tous augmenté leur part de marché en 2019.

Et Apple? Les livraisons de HomePod ont en fait augmenté d’une année sur l’autre au cours du quatrième trimestre 2019, passant de 1,6 million d’unités à 2,6 millions d’unités, ce qui représente 4,7% de part de marché.

Pour Apple, les livraisons de HomePod ont probablement augmenté d’une année à l’autre grâce aux remises importantes offertes par des détaillants tels que Best Buy. Alors qu’Apple a initialement vendu le HomePod pour 349 $ et a baissé le prix à 299 $ l’année dernière, les détaillants l’ont régulièrement proposé pour 199 $ tout au long de la saison des fêtes.

Google et Amazon ont également profité des promotions des fêtes. Amazon a offert des points d’écho presque gratuits aux utilisateurs d’Amazon Music, tandis que Google s’est associé à Spotify:

«L’appétit des consommateurs pour les haut-parleurs intelligents est resté intact pendant la période très importante du quatrième trimestre, car les nouveaux appareils dotés de fonctionnalités améliorées et de performances audio ont contribué à générer des expéditions trimestrielles record. Les consommateurs du monde entier ont une fois de plus été séduits par des offres à peine crédibles de grandes marques telles que Google, Amazon, Baidu et Alibaba, tandis que Google en particulier a intensifié son activité de promotion en partenariat avec des marques telles que YouTube et Spotify. »

Apple ne signale pas de ventes unitaires pour le HomePod, et n’a même jamais fait allusion aux performances du produit. Les données de Strategy Analytics sont basées sur des éléments tels que les indications de la chaîne d’approvisionnement et les études de marché. Êtes-vous devenu propriétaire d’un HomePod en 2019? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

