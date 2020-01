Stratolaunch confirme qu’il travaille toujours sur des véhicules hypersoniques – .

Le banc d’essai hypersonique à ailes balayées de Stratolaunch serait propulsé par un moteur-fusée à carburant liquide. (Illustration du Stratolaunch)

Cela fait trois mois que la propriété de l’entreprise spatiale Stratolaunch a été transférée de la succession du défunt milliardaire de Seattle, Paul Allen, à une société de capital-investissement, mais les nouveaux propriétaires affirment qu’ils poursuivent toujours un de leurs rêves: le vol hypersonique.

Les plans de Stratolaunch pour construire et tester des véhicules aériens hypersoniques ont été présentés il y a 16 mois lors d’une conférence en Floride consacrée aux avions spatiaux et aux systèmes hypersoniques. Les véhicules hypersoniques, qui parcourent au moins cinq fois la vitesse du son, sont considérés comme l’une des plus grandes frontières pour le développement d’armes. La Chine et la Russie travaillent à développer des armes hypersoniques qui pourraient théoriquement échapper aux défenses américaines.

Stratolaunch a toujours des bureaux à Seattle et développe toujours le plus gros avion du monde en Californie. Dans le passé, la société a souligné les capacités de l’avion en tant que rampe de lancement volant pour les fusées se dirigeant vers l’orbite. Mais à la suite de la mort d’Allen en 2018 et du transfert de propriété d’octobre dernier, il y a eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles Stratolaunch mettrait davantage l’accent sur le développement et les tests de véhicules hypersoniques à des fins militaires.

Bien que Stratolaunch ait été pour la plupart muet sur ses plans pour l’avenir, il a répondu aujourd’hui à des reportages examinant ses plans hypersoniques précédents. «Stratolaunch explore le développement de véhicules et de technologies aérospatiales, y compris le besoin d’un accès fiable et routinier à l’espace. Cette exploration inclut la nécessité de faire progresser considérablement la capacité du pays à concevoir et à utiliser des véhicules hypersoniques », a déclaré le porte-parole de la société, Art Pettigrue, dans un communiqué envoyé à ..