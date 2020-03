Stratolaunch ressuscite le concept d’un véhicule fusée hypersonique – .

La conception d’un artiste montre le véhicule d’essai hypersonique Talon-A de Stratolaunch. (Illustration du Stratolaunch)

Maintenant qu’il est sous une nouvelle direction, Stratolaunch réorganise un concept de véhicule hypersonique propulsé par fusée qu’il a dévoilé pour la première fois il y a 18 mois.

À l’époque, il s’appelait le véhicule d’essai Hyper-A, et il représentait l’une des frontières d’ingénierie de l’aventure spatiale du cofondateur de Microsoft, Paul Allen.

Un mois plus tard, Allen est décédé à l’âge de 65 ans après avoir lutté contre une récurrence de la maladie non hodgkinienne. Stratolaunch a connu un an de repli, ce qui a entraîné un changement de propriétaire en octobre dernier.

Le nouveau groupe de propriété, dirigé par l’investisseur milliardaire Steve Feinberg, a récemment confirmé qu’il poursuivait les travaux de Stratolaunch sur les véhicules hypersoniques – et a dévoilé aujourd’hui une version rebaptisée de l’Hyper-A, désormais connue sous le nom de Talon-A.

Comme la première incarnation du véhicule par la société, le Talon-A réutilisable mesure 28 pieds de long, avec une envergure de 11,3 pieds et un poids de lancement d’environ 6 000 livres. Stratolaunch dit que le Talon-A devrait être capable de voler à des vitesses allant de Mach 5 à Mach 7, ce qui correspond aux spécifications de Hyper-A.

“Le Talon-A sera lancé à partir du Stratolaunch Carrier Aircraft, le plus gros avion du monde par envergure, effectuera un vol de longue durée à haute Mach et glissera en arrière pour un atterrissage autonome et horizontal sur une piste conventionnelle”, a déclaré le porte-parole de Stratolaunch, Art Pettigrew. un email. «Le véhicule pourra également décoller de manière autonome, par ses propres moyens, via une piste conventionnelle.»

Stratolaunch dit qu’il dispose de suffisamment de fonds pour soutenir le développement de Talon-A au moins à travers un prochain test en vol hypersonique. Le calendrier de la société prévoit que le véhicule d’essai Talon-A réutilisable ainsi que son avion porteur à double fuselage de 385 pieds de large seront mis en service en 2022.

L’avion est conçu avec une capacité de portance suffisante pour transporter jusqu’à trois Talon-A à la fois. Les sorties multimoteurs à un seul avion devraient commencer en 2023.

Il y a beaucoup à faire d’ici là. Jusqu’à présent, l’avion porteur (surnommé Roc, d’après l’oiseau géant de la mythologie arabe et perse) n’a eu qu’un seul vol d’essai, une sortie de 2,5 heures en avril dernier au Mojave Air and Space Port de Californie. C’est là que Stratolaunch, basé à Seattle, a son usine et son gigantesque hangar. Au cours des deux prochaines années, Stratolaunch devra préparer l’avion pour des vols réguliers et transformer le Talon-A d’un concept de planche à dessin en matériel de vol.

En 2018, Hyper-A était censé ouvrir la voie à un plus gros véhicule Hyper-Z. Stratolaunch ne mentionne pas spécifiquement un Talon-Z dans la fiche d’information qu’il a publiée aujourd’hui, mais ses rendus mis à jour montrent un métier à deux queues qui pourrait être la version surdimensionnée du Talon-A.

Lorsque Allen a fondé Stratolaunch en 2011, le concept de lancement aérien de la société a été présenté comme une plateforme potentielle pour le lancement de satellites et peut-être même de personnes en orbite. Mais les nouveaux propriétaires se sont tournés vers le vol hypersonique, qui est considéré comme l’une des principales frontières de la sécurité nationale.

Pendant des années, les autorités américaines ont tiré la sonnette d’alarme concernant les véhicules d’attaque hypersonique en cours de développement en Chine et en Russie. Le ministère de la Défense finance plusieurs programmes de développement d’armes hypersoniques dans le but de rattraper son retard.

En 2017, par exemple, Boeing a remporté un contrat pouvant atteindre 146 millions de dollars pour le programme expérimental de plan spatial expérimental de la Defense Advanced Research Projects Agency, ou XSP. Boeing a mis fin à son rôle dans le programme hypersonique en janvier, mais la DARPA a déclaré que l’effort “affirmait qu’aucun obstacle technique ne s’opposait à la réalisation des objectifs de la DARPA, et qu’un système tel que XSP renforcerait la sécurité nationale”.

Stratolaunch espère participer à ce genre de programme.

“Stratolaunch développe une flotte de bancs d’essai hypersoniques qui fourniront un accès de routine à l’environnement de vol hypersonique”, a déclaré Pettigrew dans son courriel. “Le but est d’accélérer le besoin du pays de disposer de capacités de test à grande vitesse pour faire progresser rapidement et efficacement les technologies hypersoniques et les systèmes hypersoniques sur le terrain.”

Pettigrew a déclaré que Stratolaunch a l’intention de rendre «les tests et les opérations dans des environnements hypersoniques routiniers et abordables, même pour les ambitions les plus avancées de l’industrie de la sécurité nationale américaine».

Il a dit que Talon-A sera hautement instrumenté pour collecter des données sur les performances de l’engin ainsi que des expériences de charge utile pendant le vol. Ces données peuvent être enregistrées à bord du véhicule ou transmises en toute sécurité aux stations au sol.

Stratolaunch est en mode semi-furtif depuis le changement de propriétaire d’octobre dernier, mais Pettigrew a déclaré qu’il se passait beaucoup de choses dans les coulisses. “Bien que le virus COVID-19 ait modifié la façon dont nous menons nos activités à court terme, il ne nous a pas empêchés d’aller de l’avant”, a-t-il déclaré.