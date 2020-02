Strava pour iOS ajoute l’intégration de HealthKit pour l’importation des entraînements Apple Watch

Strava prend en charge l’intégration avec l’application Apple Health depuis un certain temps maintenant, mais il va maintenant plus loin. Strava pour iOS a été mis à jour aujourd’hui avec l’intégration de HealthKit qui permet aux utilisateurs d’importer des entraînements enregistrés par Apple dans l’application Strava.

Dans le passé, les utilisateurs de Strava s’appuyaient sur des applications tierces telles que Healthfit pour partager des séances d’entraînement entre l’application Health et Strava. Cette application exporte automatiquement les entraînements Apple Watch sous forme de fichiers FIT, un format populaire pris en charge par les plateformes de fitness telles que Strava.

Mais maintenant, Strava ajoute une intégration directe avec l’application Santé d’Apple pour lire les séances d’entraînement Apple Watch. Essentiellement, Strava va maintenant lire les données enregistrées par l’application Apple Watch Workouts et importer ces données dans Strava.

Pour l’activer, accédez à votre profil dans l’application Strava et recherchez l’option Paramètres. De là, choisissez «Applications, services et appareils» et choisissez l’application Santé. Vous pouvez maintenant choisir un entraînement et le télécharger sur Strava. Cela sera très utile pour les personnes qui souhaitent conserver autant de données que possible directement dans l’application Strava.

Par exemple, vous pouvez enregistrer une course en plein air avec l’application Workouts d’Apple sur votre Apple Watch, puis importer les données de cet entraînement directement dans l’application Strava.

Voici les notes de version complètes de la mise à jour d’aujourd’hui vers Strava pour iOS:

Vous pouvez désormais synchroniser vos entraînements et activités avec Strava enregistrés avec l’application Workout sur votre Apple Watch. Nous avons également amélioré l’importation des activités et supprimé les doublons d’importation.

Nous proposons le recadrage d’activité sur mobile! Si vous avez laissé votre GPS fonctionner un peu trop longtemps, vous pouvez maintenant modifier votre activité sur votre téléphone.

Les membres du sommet voient désormais également leur fréquence cardiaque, leur puissance et leur allure ajustée sur les segments.

Strava est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit. Êtes-vous un utilisateur de Strava? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

