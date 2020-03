Streaming en direct F1: comment regarder le Grand Prix d’Australie 2020 en ligne de n’importe où

La saison de Formule 1 2020 commence cette semaine en Australie où Lewis Hamilton et l’équipe Mercedes tentent à nouveau de gagner la gloire pour réaliser une séquence record. Vous pouvez obtenir un flux en direct F1 partout où vous utilisez ce guide sur la façon de diffuser en direct F1.

Grand Prix d’Australie 2020 – où et quand

L’Australie est le lieu du premier Grand Prix de la saison F1 2020, avec une piste difficile de 3,3 miles / 5,3 km de long qui accélère son chemin sur le circuit de Melbourne.

Toutes les heures que vous devez connaître sont indiquées ci-dessous, la première étant affichée en heure locale AEDT.

Pratique 1 Vendredi 13 mars à 12h (1h GMT, 18h PT, 21h HE)

Pratique 2 Vendredi 13 mars à 16h (5h GMT, 22h PT, 1h HE)

Pratique 3 Samedi 14 mars à 14h (3h GMT, 20h PT, 23h HE).

Qualification Samedi 14 mars à 17h heure locale (6h GMT, 23h PT, 2h HE).

Le Grand Prix d’Australie commence le dimanche 15 mars à 16 h 10, heure locale. C’est donc 5h10 GMT, 22h10 PT, 1h10 HE

La saison de F1 2020 voit Mercedes et Lewis Hamilton comme l’équipe et le pilote préférés pour remporter les titres. Si cela se produit, cela placera Hamilton aux côtés de la légende de Michael Schumacher qui a remporté sept fois. Cela fera également de Mercedes la première équipe à remporter sept titres de constructeurs consécutifs.

Mais tout n’est pas simple, malgré le fait que Ferrari ait connu une controverse sur les moteurs. Team Red Bull est un concurrent sérieux pour les titres avec Max Verstappen qui a extrêmement bien couru la saison dernière. Cela dit, Charles Leclerc de Ferrari est également en pleine forme. Si ces deux équipes peuvent offrir une performance de voiture constante cette saison, les jeunes pilotes pourraient contrarier la candidature de Hamilton à la gloire.

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture aura lieu sur le circuit de Melbourne qui est relativement long à 5,3 km et l’une des pistes les plus rapides. Elle exige un châssis bien trié et une conduite réactive sur plusieurs virages. L’année dernière, le tour de pole de Hamilton a établi une vitesse moyenne de plus de 235 km / h, alors attendez-vous à ce que ce soit un début de saison fulgurant.

Vous pouvez voir toutes les courses passionnantes en utilisant un flux en direct F1 de n’importe où dans le monde – voici comment.

Comment regarder le Grand Prix d’Australie de l’extérieur de votre pays

Pour voir comment diffuser la F1 en direct du Grand Prix d’Australie au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande, faites défiler un peu plus bas cette page pour voir les options de diffusion. Mais si vous essayez de vous connecter à votre flux natif de l’extérieur de votre pays, vous découvrirez rapidement qu’il est géo-bloqué.

C’est là qu’un VPN peut être très utile. Il s’agit d’un logiciel facilement disponible à télécharger et à installer qui vous permet de simuler l’adresse IP sur votre ordinateur portable (ou téléphone mobile, tablette, appareil de diffusion en continu, console, etc.) afin qu’elle semble être dans un pays complètement différent. Idéal, en supposant qu’il ne viole pas les conditions générales du diffuseur auquel vous essayez de vous connecter.

Cela peut sembler compliqué, car les VPN – ou réseaux privés virtuels – sont en fait étonnamment faciles à utiliser. Sélectionnez simplement l’un de nos trois meilleurs choix VPN ci-dessous (ou optez directement pour notre ExpressVPN préféré), ouvrez-le et choisissez votre pays de choix dans le menu “ choisir l’emplacement ”, puis commencez à regarder comme si vous étiez assis de retour à la maison. Facile!

Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Il est rapide, sécurisé, facile à utiliser et fonctionne sur à peu près tous les appareils mobiles et boîtes de streaming auxquels vous pouvez penser.

Comment regarder la F1 en Australie GRATUITEMENT!

De manière générale, la majorité de l’action F1 de cette année sera à nouveau diffusée sur les services payants Fox Sports et Kayo Sports.

Mais les gens chanceux Down Under peuvent regarder votre Grand Prix à domicile absolument GRATUITEMENT grâce à Channel One sur Network Ten. Si vous n’allez pas être près d’un téléviseur pour la course ce week-end, vous pouvez plutôt obtenir l’application 10 Play sur iOS ou Android pour votre appareil mobile.

Si vous souhaitez vous préparer maintenant pour la saison, le forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Leurs applications signifient que vous pouvez y accéder depuis votre appareil choisi où que vous soyez (bien que vous ayez besoin d’un VPN si vous l’emportez à l’étranger).

Diffusez le Grand Prix d’Australie en direct au Royaume-Uni

Sky Sports F1 a toute la couverture en direct exclusivement cette année, donc idéal si vous êtes déjà abonné à Sky Sports. L’utilisation de l’application Sky Go vous permettra également de regarder sur divers autres appareils, y compris les ordinateurs portables, les appareils mobiles Apple et Android et via votre PlayStation ou Xbox. Pas encore abonné? Ajoutez le package F1 pour 10 £ par mois, pour une durée limitée, ou ajoutez Sky Sports pour 20 £ par mois.

Channel 4 diffusera gratuitement le GP britannique en direct, mais pour le reste de la saison, il proposera simplement les meilleurs moments des courses.

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à Sky juste pour regarder ce Grand Prix, vous pouvez plutôt acheter un Now TV Sports Pass. Il en coûte 9,98 £ par jour, 34 £ pour un mois entier ou 198 £ pour la saison (soit environ un fiver par semaine ou 9 £ par course).

Pas au Royaume-Uni ce week-end? N’ayez crainte, consultez nos conseils sur l’utilisation d’un VPN ci-dessus, et cela vous permettra de regarder la couverture du Royaume-Uni où que vous soyez sur Terre.

Regardez le Grand Prix d’Australie aux États-Unis: streaming en direct F1

Aux États-Unis, ESPN a le droit de montrer la F1 en direct. C’est une excellente nouvelle si vous avez un câble, mais si vous êtes un coupe-cordon, vous pouvez essayer un essai gratuit vers un autre service de streaming comme Sling et Fubo et regarder là-bas.

Vous êtes hors des États-Unis et vous voulez regarder la couverture? Pas de soucis – utilisez simplement un VPN et inscrivez-vous à un endroit montrant la course.

Comment regarder une diffusion en direct du GP F1 australien au Canada

RDS et TSN ont le droit de montrer la Formule 1 au nord de la frontière en 2020. Alternativement, vous pouvez essayer des services comme Sling ou Fubo qui ont des essais gratuits et ne nécessitent pas de câble.

Pour ceux qui voyagent, vous pouvez utiliser un VPN pour changer votre emplacement virtuel et profiter de la course comme si vous étiez de retour au Canada.

Comment obtenir une diffusion en direct australienne en Nouvelle-Zélande

Cette année, la Nouvelle-Zélande couvrira la F1 grâce à Spark Sport. Ceci est disponible pour 19,99 $ par mois, mais offre également un essai gratuit de sept jours – idéal si vous voulez juste attraper une course.

Si vous allez ailleurs dans le monde et que vous souhaitez toujours vous connecter pour regarder votre abonnement, vous pouvez, en utilisant un VPN.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Équilibre des options et facilité d’utilisation

Navigation privée