Streets of Rage 4 obtient une date de sortie – et il y a une surprise rétro pour les fans plus âgés

Certains d’entre nous seront peut-être coincés à l’intérieur jusqu’à au moins la fin du mois, mais les joueurs pourront bientôt sortir dans les rues – au sens figuré – lorsque Streets of Rage 4 sortira le 30 avril pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Oh, et les abonnés Xbox Game Pass l’obtiendront gratuitement le jour du lancement.

Les co-développeurs de Streets of Rage 4 Guard Crush Games et Lizardcube (les créateurs du fabuleux Wonder Boy: The Dragon’s Trap) ont fait l’annonce avec une nouvelle bande-annonce, qui révèle un premier aperçu du nouveau mode de combat du jeu.

Vu pour la dernière fois dans Streets of Rage 2 et 3, le mode Battle est l’endroit où vous pouvez régler les querelles avec vos amis – peut-être que vous les avez accidentellement frappés au visage pendant la campagne coopérative. Et si la quatrième itération de Streets of Rage ressemble à ses prédécesseurs, vous vous claquerez certainement un peu – par accident, bien sûr.

Ça sent la nostalgie

Le principe de Streets of Rage 4 est simple: frayez-vous un chemin à travers une ville pleine de crétins menaçants tout en essayant de nettoyer les rues. Vous pouvez vous lier avec un ami ou faire cavalier seul.

Les joueurs qui ont joué aux jeux originaux sur Sega Genesis seront ravis d’apprendre que Streets of Rage 4 ramène également les personnages pixel-art intemporels des rues de Rage 1 et 2, dans toute leur splendeur de combat rétro. Vos oreilles seront également ravies par le retour des bandes sonores de danse électronique de renommée mondiale.

Cela fait 25 longues années depuis la dernière entrée de la série Streets of Rage, mais vous pouvez enfin retrouver Axel, Blaze et le très bien nommé Adam lorsque la suite du beat’em up rétro revient pour le prix tentant de 24,99 $.