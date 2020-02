Stripe ferme le bureau de Seattle pendant deux jours par précaution après avoir appris qu’un employé a été en contact avec un patient atteint de coronavirus – .

Le bureau de Stripe à Seattle est situé dans le bâtiment Madison Center au centre-ville de Seattle. (Photo Wikimedia Commons)

La société de technologie de paiement Stripe a fermé son bureau d’ingénierie de Seattle pendant deux jours cette semaine par mesure de précaution après avoir appris mercredi qu’un employé en visite de Singapour avait contacté, avant son arrivée aux États-Unis, une personne qui avait par la suite reçu un diagnostic de coronavirus, la maladie connue sous le nom de COVID -19.

Rien n’indique que l’employé de Stripe ou d’autres personnes aient la maladie, selon l’entreprise.

Stripe a confirmé la fermeture temporaire en réponse à l’enquête de . vendredi soir. La société a également fermé son bureau de Singapour pendant la même période, pour la même raison.

“Aucun employé de Stripe n’a reçu de diagnostic de COVID-19, ou n’en présente aucun symptôme”, a déclaré un porte-parole de Stripe vendredi soir. “Cependant, nous avons demandé à nos employés de Seattle et de Singapour de travailler à domicile jusqu’à la semaine prochaine pendant que nous nettoyons et désinfectons ces bureaux par mesure de précaution.”

Des centaines d’employés travaillent au centre d’ingénierie de Stripe dans l’immeuble de bureaux du Madison Center, au 920 5th Ave. au centre-ville de Seattle.

La société a été en coordination avec le ministère de la Santé du comté de King, la gestion des bâtiments et d’autres. Stripe a décidé d’aller au-delà des recours recommandés en fermant temporairement et en nettoyant le bureau, selon le porte-parole.

Stripe, basé à San Francisco, a créé son centre d’ingénierie de Seattle en 2016. Il s’agit de l’une des 130 entreprises technologiques hors de la ville disposant d’avant-postes d’ingénierie dans la région. L’incident illustre la vulnérabilité potentielle des entreprises internationales à la propagation du coronavirus et d’autres maladies contagieuses.

C’est la dernière attaque de la région de Seattle contre la maladie, qui est originaire de Chine. La première personne aux États-Unis qui a été diagnostiquée avec la maladie, après son retour dans la région de Seattle après un voyage en Chine, a été libérée de l’hôpital le 4 février. Quatre étudiants de l’Université de Washington ont été testés négatifs pour la maladie après leur retour au pays de Chine.

Le coronavirus a tué plus de 1 500 personnes dans le monde et infecté plus de 66 000, selon les dernières statistiques officielles.

