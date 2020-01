Studio Ghibli Anime Classics sortira sur International Netflix

Le Studio Ghibli arrive sur Netflix. Il a été annoncé que 21 films du légendaire studio d’animation japonais entreront en service pour la première fois à partir du mois prochain. Bien que les fans aux États-Unis, au Canada et au Japon ne puissent pas diffuser les films, ils seront disponibles dans le reste du monde.

Netflix a confirmé que les titres Ghibli seront publiés en trois lots, à partir du 1er février, les deux suivants en mars et avril. Le catalogue comprend des classiques du réalisateur légendaire Hayao Miyazaki, notamment Spirited Away, My Neighbour Totoro, The Wind Rises et Princess Mononoke, ainsi que d’autres films très appréciés tels que My Neighbors the Yamadas, Tales From Earthsea et From Up on Poppy Hill.

Découvrez la programmation ci-dessous:

1 février 2020

Château dans le ciel (1986) Mon voisin Totoro (1988) Service de livraison de Kiki (1989) Hier seulement (1991) Porco Rosso (1992) Ocean Waves (1993) Tales from Earthsea (2006)

1 mars 2020

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) Princess Mononoke (1997) My Neighbors the Yamadas (1999) Spirited Away (2001) The Cat Returns (2002) Arrietty (2010) The Tale of the Princess Kaguya (2013)

1 avril 2020

Pom Poko (1994) Whisper of the Heart (1995) Howl’s Moving Castle (2004) Ponyo (2008) From Up on Poppy Hill (2011) The Wind Rises (2013) When Marnie Was There (2014)

Cette annonce fait suite à la nouvelle selon laquelle les fans américains pourront regarder ces classiques de Ghibli sur la prochaine plateforme de streaming de Warner HBO Max. En octobre, il a été confirmé que le studio avait signé un accord pour que le même catalogue de 21 films apparaisse sur HBO Max lors de son lancement en mai.

Pour en savoir plus, consultez le guide de GameSpot sur le plus grand anime à attendre en 2020, ainsi que notre retour sur le meilleur anime de 2019.

