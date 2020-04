Suburra, Elite, Black Mirror et Riverdale arrivent à nouveau sur Netflix

La plateforme de streaming en ligne Netflix il est bien connu et surtout utilisé car il offre une variété de contenus multimédias entre séries télévisées et films tels que Suburra, Riverdale, Miroir noir et Elite. De nombreux utilisateurs qui ont un compte, en fait, sont très désireux de se renseigner sur les événements à venir de la série télévisée que nous venons de mentionner. Voici quelques détails supplémentaires à ce sujet.

Suburra, Elite, Black Mirror et Riverdale très bientôt sur Netflix avec de nouvelles saisons: voici les détails

La série télévisée italienne Suburra a eu beaucoup de succès sur la plateforme avec ses deux saisons qui racontent l’histoire crime à Rome qui implique également L’état, église et application de la loi corrompue. La troisième et dernière saison de la fiction devrait arriver sur le catalogue de la célèbre plateforme, mais personne ne connaît encore la date de lancement officielle.

Quant à Riverdale est une série télévisée américaine inspirée des personnages de bandes dessinées Archie Comics ce qui fut immédiatement un succès incroyable. À ce jour, les utilisateurs attendent l’arrivée de la cinquième saison, mais aucun temps n’est encore inconnu étant donné l’urgence sanitaire causée par le Covid -19 qui a temporairement arrêté le monde du cinéma et de la quatrième saison récemment diffusée.

La nouvelle vient également pour les utilisateurs fidèles à l’intrigue particulière de la série télévisée britannique Miroir noir car très bientôt il peut y avoir une sixième saison en exclusivité et première vue sur la plateforme de streaming en ligne Netflix. Selon le réalisateur de la série et ses dernières déclarations, ces nouveaux épisodes sont bien plus complexes que les saisons précédentes. Malheureusement, la date de sortie n’est pas connue à ce jour, mais des rumeurs sur les couloirs révèlent qu’elle pourrait arriver plus tard cette année.

Enfin, il y a beaucoup de discussions sur la série télévisée espagnole élite qui a connu un grand succès grâce à son intrigue fascinante et ses personnages mystérieux. Les téléspectateurs ont eu la chance de regarder la troisième saison de Netflix au cours des semaines précédentes, mais il est encore trop tôt pour la quatrième. Selon les rumeurs, les nouveaux épisodes arriveraient au milieu de l’année suivante.