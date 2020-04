succès incroyable, voici les fonctionnalités qu’il offre aux utilisateurs

La plateforme de streaming en ligne Disney + arrive il y a quelques semaines et connaît un succès mondial incroyable. Les utilisateurs ont la possibilité de profiter d’un service complet car il offre un contenu multimédia ciblé Disney, merveille, Nation géographique, Star Wars et bien plus.

Avant de découvrir toutes les fonctionnalités, les utilisateurs intéressés à utiliser son service peuvent faire un simple et rapide inscription à ce lien en choisissant le plan mensuel ou annuel. Une fois la confirmation reçue sur l’e-mail entré lors de l’inscription, les utilisateurs peuvent accéder au catalogue.

Disney + et ses fonctions: voici les opérations que les utilisateurs peuvent effectuer

La plateforme de streaming en ligne Disney + permet à ses utilisateurs de regarder du contenu multimédia à partir de PC, smartphones, tablettes, playstations et autres plateformes. Son application est entièrement gratuite et disponible pour les deux utilisateurs androïde que pomme.

Il y a quatre écrans disponibles simultanément et un maximum de peut être connecté dix appareils. Une fois les dix appareils atteints, il est possible d’en déconnecter un ou plusieurs en demandant de l’aide à la plateforme. Comme, comment Netflix aussi Disney Plus vous permet de télécharger son contenu multimédia pour pouvoir le regarder plus tard hors ligne. Cette opération est également très facile et rapide, car à partir de votre appareil, choisissez simplement le film ou la série télévisée à télécharger, cliquez sur télécharger, puis trouvez-le dans un dossier spécial du menu principal.

Enfin, veuillez noter que la plateforme met à jour son catalogue ajouter périodiquement de nouveaux contenus afin d’offrir à ses utilisateurs un large choix.