Sucker Punch fixe la date de sortie de «Ghost of Tsushima», l’un des derniers grands jeux PS4 propriétaires – .

(Image Sony / Sucker Punch)

Le studio Sucker Punch, basé à Bellevue, dans le Washington, a annoncé aujourd’hui que son jeu d’action de samouraïs en monde ouvert Ghost of Tsushima sortira le 26 juin. Ghost est en préparation depuis presque six ans et devrait être l’un des dernières grandes exclusivités pour la PlayStation 4 avant les débuts du nouveau système de Sony fin 2020.

Ghost est la première sortie de Sucker Punch en six ans, après le spin-off autonome Infamous: First Light. La société a été fondée en 1997 par une équipe d’anciens employés de Microsoft et a fait ses débuts avec Rocket: Robot on Wheels de 1999 pour la Nintendo 64. Elle a ensuite conclu un accord avec Sony pour développer la populaire série Sly Cooper pour la PlayStation 2.

En 2009, Sucker Punch a radicalement changé de vitesse pour créer le jeu de super-héros sombre Infamous pour la PlayStation 3, qui est rapidement devenu l’une des exclusivités incontournables du système. Sony a ensuite acquis Sucker Punch en 2011.

Sucker Punch influencera plus tard le développement de la PlayStation 4 lors de la production d’Infamous: Second Son, un titre de lancement du système situé dans une version légèrement romancée de la région de Seattle.

Le co-fondateur de Sucker Punch, Chris Zimmerman, m’a dit lors d’une démo à l’E3 2018 qu’il ne voyait pas Ghost comme un jeu vidéo autant qu ‘«une tentative de faire une machine à remonter le temps». La société a déployé des efforts extrêmes pour représenter le Japon féodal au cours de la période Kamakura de la manière la plus réaliste possible, au service de l’incarnation du fantasme d’être un véritable samouraï.

Ghost of Tsushima se déroule en 1274, sur l’île de Tsushima, à la suite de la première invasion mongole du Japon, qui était initialement un massacre.

La façon de combattre des Mongols, selon tous les témoignages, était tout à fait étrangère aux samouraïs de l’époque. Les Mongols utilisaient des tactiques de cavalerie, des phalanges de bouclier, des charges de poudre à canon lancées par des catapultes et des flèches empoisonnées, tandis que les samouraïs qui les opposaient étaient considérablement plus nombreux et habitués à un style de combat plus formel et individuel. Les Mongols ont simplement envahi les petits groupes de défenseurs japonais sur leur chemin.

(Atout Sony / Sucker Punch)

Au début de Ghost, l’île de Tsushima est en ruine et il ne reste plus grand-chose entre les Mongols et le continent japonais. Vous incarnez Jin Sakai, l’un des derniers samouraïs survivants, dont le mode de vie entier a été détruit autour de ses oreilles. Les Mongols ont tué presque tous ses pairs, mentors et héros, et Jin vient de recevoir une série de leçons d’objets sanglants sur la façon dont sa formation précédente ne fonctionne pas vraiment dans cette situation.

Ghost est l’histoire de la façon dont Jin est contraint de se réinventer pour survivre et se battre contre les Mongols, apprenant à s’appuyer sur des alliés et des tactiques qu’il aurait auparavant vu comme sous lui, dans ce que les documents promotionnels appellent la «manière de le fantôme.”

Bien que Jin soit un épéiste mortel, vous pouvez également utiliser d’autres tactiques de combat, telles que la furtivité et l’assassinat, pour explorer une campagne japonaise déchirée par la guerre et vous battre contre les Mongols.

Ghost of Tsushima sera disponible en trois éditions physiques distinctes. Les acheteurs de l’édition spéciale (69,99 $) reçoivent plusieurs extras numériques, y compris un livre d’art et une featurette du commentaire du réalisateur, ainsi qu’un étui en acier exclusif.

L’édition collector (169,99 $) comprend également une carte en tissu, une bannière de guerre, un livre d’art physique, un furoshiki japonais et une lourde réplique en polyrésine de l’un des masques de samouraï que Jin porte dans le jeu.