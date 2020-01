Suicide Squad: la première conception de costumes de Harley Quinn révélée dans une photo de BTS

Conception des premiers personnages de Harley Quinn pour David Ayer’s Suicide Squad est révélé. Débuté par Margot Robbie dans le film de 2016, le personnage a été un favori instantané des fans. Elle est facilement l’une des rares vedettes du film centré sur les méchants de 2016 qui a rassemblé certains des antagonistes les plus meurtriers de l’univers DC pour une mission.

Suicide Squad est devenu un succès au box-office, gagnant 746,8 millions de dollars dans le monde contre un budget de seulement 175 millions de dollars, sans parler d’un Academy Award pour le maquillage et la coiffure. Donc, le feu vert de projets avec lui comme son tremplin est devenu facile pour Warner Bros. – la plupart d’entre eux auraient inclus Robbie’s Harley. Cela comprend un film axé sur Harley Quinn et Joker ainsi que Gotham City Sirens. Cela a prouvé la popularité du personnage, et alors que l’avenir des deux films est actuellement en suspens, le studio a trouvé des moyens de capitaliser sur l’anti-héros de Harley avec Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) James Gunn’s The Suicide Squad.

À la lumière de la sortie prochaine de Birds of Prey, un nouveau regard sur l’un des premiers dessins de personnages de Harley Quinn est publié. Publié sur Reddit par l’utilisateur avec le pseudo / AldebaranTauro, l’image serait partagée par Ayer mais la publication n’est plus disponible. Dans tous les cas, consultez-le ci-dessous:

Il y a des changements importants apportés à la conception susmentionnée par rapport à ce que Robbie portait finalement dans le film. Alors qu’elle conservait les nattes signature du personnage, Suicide Squad a opté contre la frange complète et n’a donné que ses feux follets pour encadrer son visage. Quant au costume lui-même, celui-ci semble être inspiré par ses costumes à motifs des bandes dessinées – un costume plus spécialisé par rapport à son ensemble décontracté dans le film. Enfin, elle a pu conserver sa chauve-souris et le collier “PUDDIN”. Ayer a partagé des images BTS de son film DC, et une version de celui-ci semble être assez similaire à celle qu’il a révélée l’année dernière, sauf que les cheveux de Harley étaient tombés.

En regardant certaines des images promotionnelles de Harley pour Birds of Prey, elle obtient enfin la frange plus courte, mais pas aussi complète que celle de ce Suicide Squad conception de personnages. Et avec sa prochaine sortie dans le DCEU déjà confirmée par The Suicide Squad de l’année prochaine, il est sûr de supposer qu’elle fera ses débuts un peu différent – peut-être qu’une version de ce costume pourrait enfin faire ses débuts sur grand écran. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre – il n’y aura pas de pénurie de Harley Quinn de Robbie au moins dans un avenir prévisible.

