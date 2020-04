suivi des smartphones grâce à Google Maps

Comme beaucoup le savent, notre pays semble être l’un des États européens les plus touchés par l’urgence du coronavirus, et en tant que tel, nous devons prendre les bonnes mesures pour y faire face.

Maintenant que les résultats des restrictions commencent à se manifester (baisse du nombre d’infections), le gouvernement s’interroge à juste titre pour imaginer une impuissance «Phase 2», et donc une réouverture progressive des activités de production de notre pays et de tout le reste. Pour arriver à ce stade, la situation des personnes infectées doit également être maîtrisée afin d’éviter des répercussions.

Google Maps aide le gouvernement à protéger la santé de tous

Il pense sérieusement à donner une grosse main au gouvernement Google Maps. Le service de géolocalisation bien connu appartenant à Big G, souhaite fournir tous les mouvements des utilisateurs du monde entier. Un vrai traçabilité des smartphones ce qui permettrait au gouvernement d’identifier, par exemple, une forte présence de lieux surpeuplés tels que les gares de transport dans les grandes villes.

En fournissant autant de données que possible, le gouvernement peut être amené à ajouter des moyens de transport supplémentaires afin d’éviter les rassemblements, et donc garantir aux personnes une distance sociale minimale mais surtout une plus de protection pour votre santé. D’autres données intéressantes peuvent également concerner les destinations préférées des voyageurs et, si elles sont fournies, elles aideront également les fonctionnaires à planifier un voyage plus sûr dans le cadre du plan de santé.

