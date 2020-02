Suivre les Kardashian: Kourtney appelle Khloe

Kourtney Kardashian a récemment appelé Khloe pour l’avoir abandonnée lors d’une soirée après les Oscars. le L’incroyable famille Kardashian les stars ont donné aux fans un petit quelque chose à rire le dimanche des Oscars. L’échange humoristique a rappelé les journées Khloe et Kourtney Take Miami.

En réalité, peu de gens aiment la télévision ou se battent plus fort que les Kardashian. La dernière rangée de Kourtney et Khloe Kardashian a peut-être soulevé quelques sourcils, mais c’était très amusant. Le dimanche des Oscars, Kourtney – la sœur aînée de Kardashian – a montré à sa sœur cadette Khloe qui est la patronne en l’appelant sur les réseaux sociaux. Tout en publiant des images époustouflantes des sœurs parées de glamour post-Oscars, Kourtney a décidé de se familiariser avec les manières d’itinérance de sœur Khloe.

Les sœurs ont emmené leur tiff sur Instagram, où Kourtney a tiré le premier coup: “Date night”, la star de téléréalité a sous-titré les photos du duo dans leur glam des Oscars. “Même si elle m’a abandonné à mi-chemin.” Khloe n’a pas raté un battement; elle répliqua: “Je ne te sens toujours pas.” Kourtney a répondu: “@khloekardashian pourquoi tu es si obsédé par moi?” Le va-et-vient a été bref, mais étant donné le profil élevé des sœurs, l’échange a rapidement fait son chemin sur Internet.

Après la remise télévisée des prix dimanche soir, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kanye West, Travis Scott, ainsi que Kourtney et Khloe se sont rendus à la soirée des Oscars de Jay-Z et Beyonce. E! rapporte que la couvée Kardashian-Jenner a dit ses hellos à Beyonce, puis est devenue festive avec quelques cocktails. Malgré le hoquet précédent entre les sœurs, une source du parti a déclaré à E! que Travis et Khloe ont bu ensemble et que lui et Kylie sont restés proches toute la nuit. Si cela est vrai, cela corrobore les informations selon lesquelles le couple pourrait donner à l’amour une seconde chance. Quant à Kanye et Jay-Z, les rappeurs fraternels qui ont traversé leur propre tension relationnelle, semblent être de retour dans les bonnes grâces de l’autre depuis la fête du 50e anniversaire de Sean “P. Diddy” Combs fin 2019. Cette invitation aux Carters «Oscars after party est le dernier d’une série de rencontres entre les deux familles célèbres.

L’incroyable famille Kardashian signifie essayer de suivre leur drame et leurs rivalités idiotes. Les fans adorent regarder les sœurs Kardashian se dissoudre sur les réseaux sociaux, car c’est un aperçu hilarant de leur dynamique familiale. Personne n’aime être laissé de côté lors d’une fête, il est donc compréhensible que Kourtney se fâche. Kourtney semble également être la moins voyante ou sortante des sœurs, donc avoir Khloe comme couverture de sécurité était probablement nécessaire pour elle. À l’avenir, Kourtney devrait peut-être être moins secrète à propos de sa relation récurrente avec Younes Bendjima. De cette façon, lorsque ses sœurs se révèlent décevantes, elle peut toujours avoir un petit ami aimant pour lui tenir compagnie.

