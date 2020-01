SumOfUs exhorte les actionnaires d’Apple à voter pour un projet de rapport sur la liberté d’expression

Le groupe de défense des intérêts à but non lucratif SumOfUs a exhorté les actionnaires d’Apple à voter en faveur d’une proposition qui obligerait son conseil d’administration à faire rapport chaque année sur les politiques de l’entreprise en matière de liberté d’expression et d’accès à l’information.

Au début de l’année, Apple a annoncé que son assemblée annuelle des actionnaires aurait lieu le 26 février. Six propositions d’actionnaires seront votées lors de l’assemblée. La proposition finale concerne la liberté d’expression et l’accès à l’information. Dans ce rapport, il a été noté que certains actionnaires étaient préoccupés par le fait qu’Apple opère sur des marchés comme la Chine et d’autres pays où les gouvernements limitent la liberté d’expression et punissent la dissidence. Essentiellement, les actionnaires souhaiteraient que le conseil d’administration d’Apple leur fasse rapport chaque année sur ce sujet, en particulier:

… concernant les politiques de la Société en matière de liberté d’expression et d’accès à l’information, y compris si elle s’est publiquement engagée à respecter la liberté d’expression en tant que droit de l’homme; les mécanismes de contrôle pour la formulation et l’administration des politiques sur la liberté d’expression et l’accès à l’information; et une description des mesures prises par Apple au cours de l’année écoulée en réponse à des demandes du gouvernement ou d’autres tiers qui étaient raisonnablement susceptibles de limiter la liberté d’expression ou l’accès à l’information.

Maintenant, dans un avis de sollicitation exonérée, le groupe de défense international SumOfUs a exhorté les actionnaires d’Apple à soutenir cette décision, contre laquelle le conseil d’administration d’Apple leur a recommandé de voter. L’introduction de la lettre dit:

SumOfUs vous invite à voter POUR la proposition 61 lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple le 26 février 2020.2 La proposition 6 invite le conseil d’administration d’Apple à préparer chaque année un rapport sur les politiques de la société en matière de liberté d’expression et d’accès à l’information.

Apple est de plus en plus critiqué par le public pour son incapacité à protéger la liberté d’expression et l’accès à l’information sur les marchés où il opère. Selon Freedom House, «l’autoritarisme numérique est promu comme un moyen pour les gouvernements de contrôler leurs citoyens grâce à la technologie, inversant le concept d’Internet en tant que moteur de la libération humaine» .3 Les partisans de cette résolution constatent que les divulgations des entreprises concernant la la gouvernance et la gestion des risques liés aux droits humains sont inadéquates. En particulier, les opérations de la société en Chine exposent la société à des risques pour les droits de l’homme, et il n’est pas clair quel est le plan ou la réponse de la société.

La lettre poursuit en soulignant les préoccupations, en particulier concernant le choix d’Apple d’opérer en Chine malgré une série de problèmes de droits de l’homme publiés, décrite comme “une véritable catastrophe des droits de l’homme”. La lettre note également la réponse du Conseil à cette proposition, qui dit qu’elle répond aux préoccupations concernant les fournisseurs et les droits de l’homme de ceux qui travaillent dans les chaînes d’approvisionnement d’Apple, mais ne fait rien pour aborder la liberté d’expression ou d’opinion, qui est la question clé.

Il note également les préoccupations croissantes des investisseurs, non seulement chez Apple, mais dans le monde, concernant les risques pour la réputation et les opérations des entreprises en raison de problèmes de droits de l’homme.

En conclusion, il déclare:

Les risques d’atteinte aux droits de l’homme bien documentés, la complicité perçue d’Apple et leur divulgation inadéquate soulignent le besoin critique pour la Société d’améliorer ses informations et d’accroître la transparence de ses politiques, procédures et surveillance par le conseil d’administration des risques liés à la liberté d’expression et opinion.

Pour toutes les raisons ci-dessus, nous pensons que les informations actuelles d’Apple sur les droits de l’homme sont insuffisantes pour protéger les intérêts des actionnaires. Nous vous invitons à voter POUR le point 6, la proposition d’actionnaire demandant un rapport sur les politiques et pratiques de la société en matière de droits humains.

Lors de la réunion du 26 février, la proposition nécessite un vote affirmatif de la majorité des actions présentes et représentées par procuration pour être votée.