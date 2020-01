SunMobile a notifié la fin de ses services

L’opérateur virtuel SunMobile a depuis quelques heures communiqué qu’à partir du 14 mai 2020, vos services cesseront d’exister. Il l’a fait par le biais d’un communiqué de presse.

Je vous rappelle que SunMobile est un opérateur de réseau mobile basé à Hong Kong. L’opérateur est né grâce à la joint-venture entre HKT et Telecom Digitale. Voyons ensemble la raison de sa cessation.

SunMobile cessera ses services à partir du 14 mai 2020

Sur son site officiel, l’opérateur a annoncé que je ses services seront suspendus le 14 mai 2020. Par conséquent, tous ses clients de téléphonie mobile devront effectuer leur portabilité de numéro vers un autre opérateur afin de ne pas perdre leur numéro de téléphone. Pour ce faire, il est nécessaire d’indiquer BT Italia comme opérateur d’origine.

Voici le note officielle publié sur le site Internet de l’opérateur: “Cher Client, nous souhaitons vous informer que pour des raisons de force majeure non imputables à notre société, les services SunMobile seront suspendus le 14 mai 2020, donc la carte SIM en sa possession après cette date, ne sera pas il ne peut plus être utilisé pour la voix, les sms et le trafic de données, entrants et sortants. Notre fournisseur Bt Italia (MVNO) nous a informés du non-renouvellement du contrat de fourniture, par conséquent, conformément à l’article 23 des conditions de livraison et dans les conditions prévues par la législation en vigueur, nous vous informons et vous invitons à procéder à la portabilité pour autre opérateur dans les délais communiqués ».

Et il a poursuivi: “Nous vous rappelons que pendant la portabilité, vous devez indiquer BT Italia comme opérateur d’origine et que vous pouvez demander le transfert du crédit résiduel net de toute commission appliquée par votre nouvel opérateur. En l’absence de demande de passage à un autre opérateur, il perdra le droit d’utiliser la numérotation et tout crédit restant. Merci de vous joindre à nous. SunMobile ». En l’absence de toute demande de transfert à un autre opérateur, le client perdra le droit d’utiliser son numéro et tout crédit restant. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.