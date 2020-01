Super Bowl 2020: la prédiction de simulation de Madden NFL 20 a une histoire inégale

Il y a une tradition sportive au début de chaque année: EA Sports utilise sa dernière entrée dans la série Madden NFL pour prédire l’issue d’un concours de balles de sport connu sous le nom de Super Bowl. (Par la suite, les gens de la vie réelle agissent de la sorte dans une version en direct.) Cela devrait être le cas à nouveau pour le Super Bowl 2020, Super Bowl LIV, qui aura lieu le 2 février.

La simulation officielle Madden d’EA sort généralement dans la semaine environ avant le grand match lui-même, vous pouvez donc rechercher la prédiction du Super Bowl 2020 de Madden 20 pour arriver la semaine prochaine. Vous pouvez également exécuter une simulation vous-même si vous êtes propriétaire du jeu et que vous êtes particulièrement impatient, mais c’est celui approuvé par EA qui est le plus amusant à regarder et à choisir.

Les simulations de la franchise ont au mieux un bilan inégal, comme on peut s’y attendre de toute prédiction – sans parler de celle qui se fait à l’aide d’un jeu vidéo. La simulation de pré-saison de Madden 20 pour cette année a suggéré que les Cowboys de Dallas devanceraient les Browns de Cleveland dans le Super Bowl LIV. Les Cowboys ont obtenu 8-8 et les Browns, 6-10. Les prédictions sont difficiles, d’accord?

La prédiction de Madden 19 sur le Super Bowl de l’année dernière s’est également révélée fausse, affirmant que les Rams de Los Angeles battraient les New England Patriots. 2018 s’est également mal passé, se trompant beaucoup, alors que 2017 a eu raison. Si vous revenez à 2015, les choses semblent beaucoup mieux pour Madden, car le jeu a non seulement suggéré un retour et le bon gagnant, mais il a également prédit correctement le score final.

Nous devrons attendre jusqu’au 2 février pour voir si Madden se fait carrément idiot ou non. Vous pouvez également vous attendre à une vente sur Madden 20, car le dernier jeu de la série est traditionnellement réduit juste à temps pour le gros gibier.

