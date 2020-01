Super Bowl 2020: quand est-il, où est-il, qui joue, canal, heure de début du coup d’envoi et plus

Avec la dernière course des championnats de conférence terminée, il est temps pour le Super Bowl de reprendre le devant de la scène. C’est vrai, les 49-ers ont effacé les Packers et les Titans ont succombé aux Chiefs. La seule chose qui reste à faire maintenant est de prendre les champions NFC et AFC et de les affronter dans le plus grand match de football de tous.

Le Super Bowl est plus qu’un jeu de football, il transcende le monde du sport et devient un sommet culturel en soi. Tout comme la première de The Mandalorian ou la dernière saison de Game of Thrones – le Super Bowl est maintenant un événement culturel et de divertissement majeur.

Donc, si vous comptez déjà les dimanches jusqu’au coup d’envoi du grand match, vous voudrez tout savoir sur le Super Bowl 2020. Nous rassemblons tous les meilleurs endroits pour assister au gros match, quand vous devez vous connecter pour regarder ce premier champ de dégagement et à quoi s’attendre du spectacle de la mi-temps. De plus, si vous vous connectez de plus loin, nous avons également toutes les informations dont vous avez besoin pour diffuser le Super Bowl en direct en ligne.

Le Super Bowl débutera peu de temps après le début de la diffusion à 18h30 HE / 15h30 PT / 17h30 CT sur Dimanche 2 février. Si vous regardez du Royaume-Uni, vous resterez debout un peu plus tard et 23h30 GMT, en attendant l’Australie devra prendre toute la journée avec le jeu à partir de 10h30 AEDT sur Lundi 3 février.

Si vous cherchez à regarder le Super Bowl en direct d’Europe centrale, vous pouvez vous attendre à ce que le jeu commence à 12h30 CET.

Chaînes et réseaux du Super Bowl à travers le monde

Les États-Unis sont triés pour les chaînes du Super Bowl, Fox assumant l’essentiel de la couverture directement de Miami. Cependant, si vous êtes en dehors des États-Unis, les services terrestres offrent généralement une couverture en direct gratuite sur une chaîne principale. Nous avons rassemblé certains des plus populaires ci-dessous:

Royaume-Uni: BBC 1 / Sky Sport (ou Now TV)Australie: 7mate / ESPN (via l’abonnement Foxtel TV) Mexique: ESPN / Fox Sports / Televisa / TV Azteca Brésil: ESPN Deportes Canada: CTVAllemagne: SAT 1 Espagne: Canal + (payant)Pays-Bas: FoxSports 2 (payant) / Fox HD République Tchèque: Sport2 (payant)Suisse: SAT 1

Où est le Super Bowl cette année?

Cette année, le Super Bowl est aux mains de Miami alors que la Floride affronte les championnats de football lors de la 100e saison de la NFL. Le match se jouera au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, le stade des Miami Dolphins et hôte de cinq précédents championnats du Super Bowl.

Deux de ces cinq matchs ont vu les 49ers ramener le trophée Lombardi à la maison, faisant du Hard Rock un terrain bien battu pour San Francisco.

Qui joue dans le Super Bowl LIV?

Le Super Bowl LIV se jouera entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Alors que les 49ers espèrent rejoindre les Patriots et les Steelers avec une sixième victoire au Super Bowl, ce qui les place à égalité avec les équipes de la Nouvelle-Angleterre et de Pittsburgh pour le plus grand nombre de victoires jamais remportées. Les Chiefs, d’autre part, n’ont pas vu l’herbe d’un Super Bowl depuis cinquante ans depuis qu’ils ont remporté le Super Bowl IV.

Les deux équipes sortent de victoires explosives contre des rivaux divisionnaires dans leurs conférences respectives, couvrant la compétition dans les deux cas. Quoi qu’il se passe le jour du match, ce sera un match intense, Patrick Mahomes et Jimmy Garoppolo ayant tous deux faim de victoire, bien que pour des raisons très différentes.

Comment regarder le Super Bowl 2020

Attraper le gros gibier aux États-Unis et au Royaume-Uni n’a jamais été aussi facile grâce à une gamme de services de streaming offrant une couverture en direct du Super Bowl et des éliminatoires divisionnaires.

Alors que Fox diffuse le jeu gratuitement, les fans américains peuvent également diffuser le Super Bowl et profiter d’une charge de contenu supplémentaire via Hulu, YouTubeTV, DirecTV Now et FuboTV. Pendant ce temps, les fans au Royaume-Uni peuvent profiter de la couverture du jeu complet du Super Bowl en direct comme cela se produit sur BBC One, ce qui ouvre également la possibilité de diffuser le jeu plus tard (si vous n’avez pas envie de rester dans les petites heures) sur BBC iPlayer. Si vous souhaitez vous lancer plus rapidement dans l’action, vous pouvez souscrire un abonnement Sky Sports et accéder aux jeux Divisional Playoff ainsi qu’au Championnat.

Pour plus de façons de regarder les championnats, consultez notre guide complet de diffusion en direct du Super Bowl 2020.

Spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2020

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl sera dirigé par Shakira et Jennifer Lopez en 2020 et nous nous attendons à de grandes choses du plus grand spectacle de l’année, chaque artiste apportant sa propre setlist de hit-parades et célébrant les femmes latines du monde entier avec un historique performance au cœur de Miami. Ils suivront une tradition de super stars de la mi-temps, avec des invités précédents dont Beyonce, Prince, Michael Jackson, Diana Ross, Stevie Wonder, Paul McCartney, The Rolling Stones et The Who.