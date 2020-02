Super Bowl Top Gun: la bande-annonce de Maverick a de superbes photos

Pendant le Super Bowl LIV, Paramount Pictures a diffusé une bande-annonce de Top Gun: Maverick, et elle présentait à peu près exactement ce que vous attendez – et voulez – d’une bande-annonce de Top Gun. Entre des clips de jets faisant des manœuvres aériennes impressionnantes, se trouvaient des plans d’un drame, avec une voix off taquinant que le Maverick de Tom Cruise se poserait à nouveau dans de l’eau chaude.

Naturellement, il y a des clichés plutôt frappants avec des avions de caractère montés lentement sur un pont, la silhouette de Maverick contre un océan d’eau et le soleil partiellement bloqué par des avions géants – tous les classiques Top Gun.

Top Gun: Maverick est réalisé par Joseph Kosinski, qui avait auparavant réalisé Oblivion, un autre film dans lequel Tom Cruise est apparu. Le film sortira en salles le 26 juin 2020.

