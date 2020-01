Super Smash Bros: Comment débloquer rapidement tous les personnages | .

Super Smash Bros.Ultimate a la plus grande liste de tous les jeux de la franchise Super Smash Bros. avec 74 personnages denses. Un casting aussi grand fait de Super Smash Bros.Ultimate un concurrent de la plus grande liste de jeux de combat de l’histoire. Cependant, l’inconvénient du nombre considérable de personnages de Smash est la réalité qu’au démarrage du jeu, un joueur n’a accès qu’aux 8 personnages originaux de Super Smash Bros. 64. Cela peut rendre la tâche de débloquer 66 personnages pour remplir le personnage sélectionnez l’écran incroyablement intimidant sinon impossible.

Ce guide vous fournira une liste complète pour déverrouiller la distribution gargantuesque de Super Smash Bros.Ultimate. Ce guide fournira les trois principales méthodes de déverrouillage des personnages, y compris le monde de la lumière, le déverrouillage via le mode classique et le déverrouillage via le mode Smash du jeu. Après avoir fourni les différentes méthodes aux côtés de leurs avantages et inconvénients, ce guide vous indiquera la méthode la plus efficace pour déverrouiller le casting.

Le mode World of Light est le mode “histoire” de Super Smash Bros. Ultimate dans lequel les joueurs commencent avec uniquement Kirby et traversent un mode aventure de haut en bas dans lequel les joueurs doivent relever une variété de défis. Ce mode déverrouille les personnages après qu’un joueur a terminé certains défis qui fournissent “l’esprit” du personnage donné. Ce mode offre un sentiment de défi et d’aventure alors que les joueurs s’engagent dans le vaste monde de la lumière et subissent une variété de batailles différentes pour collecter la vaste liste.

Cependant, ce mode présente des problèmes évidents pour un joueur à la recherche d’une méthode rapide et efficace pour déverrouiller la liste. Premièrement, pour même avoir la possibilité de débloquer un personnage, il faut rechercher ou découvrir où l’esprit de ce personnage est sur la carte. Étant donné le vaste paysage de World of Light, cette exploration pourrait être considérée comme fastidieuse. Il a été estimé que cette méthode de déverrouillage est la plus lente, car le plus rapide un joueur pourrait déverrouiller l’ensemble du casting serait de 20 heures et la plus longue étant proche de 60 heures. Cette méthode est certainement la moins efficace en termes de temps, mais si un joueur recherche l’aventure ou un mode histoire enrichissant, ce mode satisfait ces désirs.

Le mode classique est une fonctionnalité de retour de chaque jeu Smash de la franchise. Il s’agit essentiellement d’un mode arcade rappelant les jeux de combat du passé, dans lequel les joueurs s’engagent dans un mode de style échelle subissant une variété d’adversaires et de défis jusqu’à leur achèvement. Une fois qu’un joueur a terminé un mode classique, il peut avoir l’opportunité de combattre un “challenger”, un processeur ennemi, et si le joueur bat le challenger, il a ce personnage déverrouillé à utiliser. À la fin de ce mode, les joueurs peuvent trouver l’ordre de déverrouillage aléatoire ou insatisfaisant, mais chacun des 8 personnages Smash d’origine a un ordre défini dans lequel ils peuvent relever ces défis.

L’ordre de déverrouillage du mode classique peut être un peu déroutant au début, mais il devient incroyablement digestible à l’examen. Examinons l’arbre de déverrouillage de Mario: si un joueur termine une course en mode classique avec Mario, ce joueur aura la chance de combattre Sonic en tant que challenger. Si le joueur bat Sonic, alors il est en permanence sur leur liste. La deuxième manche en mode classique n’a pas à être effectuée avec Mario, mais peut être complétée avec Sonic pour faire face à Bayonetta, et, si un joueur bat Bayonetta avec Mario ou Sonic, il sera ajouté à la liste. L’ordre de déverrouillage peut être visualisé par cette méthode:

Mario-> Sonic -> Bayonetta -> Little Mac -> Ike-> etc.

Les flèches illustrent l’ordre dans lequel les personnages seront déverrouillés. Cependant, un joueur n’a pas à utiliser Bayonetta pour déverrouiller Little Mac ni à utiliser Sonic pour déverrouiller Bayonetta. Un joueur peut utiliser n’importe lequel des personnages débloqués dans l’arbre de déverrouillage de Mario pour poursuivre sa progression. Cela peut sembler très déroutant au premier abord, mais en examinant la visualisation suivante de l’arbre de déverrouillage de chaque personnage, cela aura plus de sens.

Mario Tree: Mario-> Sonic -> Bayonetta -> Little Mac-> Ike-> Luigi -> Roy -> Doctor Mario -> Olimar -> BowserDonkey Kong Tree: Donkey Kong -> Bowser -> Pokemon Trainer -> Rosalina -> King Dedede -> Shiek -> Greninja -> Diddy Kong -> Duck Hunt Dog -> SonicArborescence des liens: Link -> King K Rool -> Ice Climbers -> Simon -> Meta Knight -> Snake -> Young Link -> Richter -> Toon Link -> SonicSamus Tree: Samus -> Inkling-> Wii Fit Trainer -> Pit-> Incenaroar-> Dark Samus -> Cloud -> Wario -> Dark Pit -> SonicArbre Yoshi: Yoshi -> Lucario -> Marth -> Ryu -> Ganondorf -> Lucina -> Ridley -> Chrom -> Ken -> SonicArbre Kirby: Kirby -> Ness -> Jiggly Puff -> Pac-Man -> Zelda-> Robin -> Corrin -> Lucas -> Palutena -> SonicFox Tree: Fox -> Captain Falcon -> Zero Suit Samus -> Peach -> Falco -> Daisy -> Bowser Junior -> Wolf -> Mewtwo -> SonicPikachu Tree: Pikachu -> Villageois -> Shulk -> R.O.B. -> Megaman -> Isabelle -> Mr. Game and Watch -> Pichu -> Sonic -> Bayonetta

Déverrouiller des personnages via le mode Smash est une méthode simple de déverrouillage. Lorsque vous jouez en mode Smash, les challengers apparaîtront à la fin des matchs et, une fois vaincus, rejoindrez votre casting. Cependant, l’inconvénient de cette méthode est que la méthode Smash Mode a un minuteur de 10 minutes entre chaque challenger apparaissant. Ainsi, après qu’un joueur déverrouille un challenger, il doit attendre 10 minutes complètes avant que le prochain challenger n’apparaisse. Lorsque vous essayez de débloquer plus de 70 personnages, ces 10 minutes représentent un engagement de temps important. Cependant, il existe une méthode pour accélérer cette restriction de 10 minutes.

Après avoir vaincu un challenger avec la méthode du mode Smash, appuyez sur le bouton d’accueil de votre contrôleur de choix, puis accédez à l’application Super Smash Bros.Ultimate et fermez l’application. Après cela, rouvrez l’application et le refroidissement du challenger ne sera plus actif, vous permettant d’engager plus de challengers sans la période d’attente. La possibilité de contourner le délai de déverrouillage des personnages fait de cette méthode un moyen efficace de déverrouiller le casting de Super Smash Bros.Ultimate.

La méthode la plus rapide pour déverrouiller des personnages dans Super Smash Bros.Ultimate serait le mode classique ou le mode Smash. Le mode classique n’a pas de restrictions de limite de temps et, lorsqu’il est réglé sur un faible niveau CPU, rend le mode un jeu d’enfant; cependant, étant donné la possibilité de réinitialiser la minuterie sur le mode Smash, c’est également une méthode rapide pour déverrouiller la liste. À lui seul, le mode classique est la méthode la plus rapide pour déverrouiller la liste car il ne nécessite pas de fermeture d’application pour utiliser sa méthode.

Toutes les différentes méthodes de déverrouillage des personnages peuvent satisfaire les désirs des différents joueurs. Cependant, compte tenu de sa facilité d’utilisation, la méthode du mode classique est le moyen le plus rapide de remplir la liste massive de 74 caractères de Super Smash Bros.Ultimate.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur la Nintendo Switch.